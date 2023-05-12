愛華頓回勇，曼城賽程密恐失分；阿仙奴勢強，攻白禮頓力保爭標

英超進入最後直路，曼城領先阿仙奴1分，但少賽一場，今週分途出擊面對愛華頓和白禮頓。

曼城周中在歐聯與皇馬賽和，下週再決勝負，本週聯賽作客上場意外大勝的愛華頓，會不會有失分風險？阿仙奴則迎戰剛好是上週慘敗給愛華頓的白禮頓，槍手爭冠仍未絕望，上場擊敗紐卡素，氣勢回升下，有望繼續追趕曼城。

歐聯四強重頭戲，皇馬只能在主場逼和曼城，雖然各踢半場好波，但其實雙方都有機會擊敗對手。

根據OPTA統計顯示，皇馬曾經9次在歐聯淘汰賽首回合主場未能勝出的賽事中，僅2次晉級，意味近80%機會出局。

下週重返主場踢次回合，曼城雖然主場略有優勢，但皇馬畢竟經驗足、技術好，不能輕視，相信下週的曼城會沿用本週作客把皇馬的陣容。

所以今個週末，作客愛華頓，哥迪奧拿一定會輪換，而科頓、馬列斯、拉樸迪等都正選素質，因此曼城戰鬥力其實並不會太差。

關鍵是愛華頓上週大破白禮頓，暫時脫離降班區，加上最近5場波，1勝2和2負，狀態不俗，加上士氣回升，領隊戴治又一向擅長死守打爛仗，上任第一擊就令阿仙奴全失3分，今場面對曼城未必完全處於下風。

上週的英超3場護級生死戰合共出現21個入球，打破英超史上單日3場比賽嘅最高入球紀錄。賽後，修咸頓24分仍包尾，反而由第16位嘅諾丁咸森林到19位嘅列斯聯，4隊波只有3分差距，最後3輪聯賽才能分勝負。

那邊廂的阿仙奴，雖然分數落後曼城，但曼城賽程密，硬仗多，不是沒有失分的機會，所以踢好自己的比賽，是阿仙奴首要任務。

踏入5月接連擊敗車路士和紐卡素這兩對人腳質素都屬中上水平的球隊，對槍手的小將信心有莫大幫助。

對手白禮頓原本在分數上有追趕前四機會，而且剩下賽事最多，但上場意外慘敗給愛華頓就非常打擊士氣。

今季的白禮頓表現相當不俗，入波比曼聯和紐卡素都要多，失球比熱刺更少，今季更是雙殺曼聯、車路士，也曾擊敗過利物浦，面對阿仙奴，表現不會太差。兵工廠能否過關，就要看前線能否盡早入波。

阿仙奴的沙列巴和舒真高都將會缺席餘下賽事，對槍手的防線是一大警號；尤其沙列巴受傷後，阿仙奴防線確實不穩，而舒真高在左路助攻助守，少了他影響也非常大。

阿仙奴4月連續4場失分，將爭冠主導權拱手讓出，但最後階段，也不是完全沒有希望。曼城賽程頻密，平均3至4日踢一場，即使曼城的球員質素有多高，總會有疲倦的時候，尤其最後兩場聯賽作客白禮頓和賓福特，兩隊都是令強隊吃盡苦頭的中型班，曼城仍有失分機會，阿仙奴要保持爭冠機會，就要先做好自己。

下周歐聯焦點

曼城主場迎戰皇馬，如今歐聯沒有作客入球優惠，所以兩隊首回合踢成1：1，今場雙方都要繼續搶攻。曼城整體較年輕，活力相對較好，加上在主場，理應看高一線。

皇馬的質素則毋庸置疑，不論領先或者落後，都仍是沉著應戰，可否出線，還看除了摩迪、卻奧斯和賓施馬之外，有沒有奇兵。

至於米蘭打吡，國米明顯技高一籌，兩隊其實沒有所謂主客之分，所以考驗的仍是誰更有臨場發揮。

國米有迪斯高先開紀錄，已經37歲的他，成為第7位可以在30歲後累積20個歐聯入球的球員。家有一老如有一寶，他和賓施馬如果在歐聯決賽相遇，又會是另一個經典對決。

除了歐聯有兩隊意大利球隊，歐霸杯同樣有兩隊意大利隊殺入4強，羅馬昨晚1球小勝利華古遜，而祖雲達斯則賽和西維爾。

羅馬和祖雲達斯下週都需要作客，前者領隊摩連奴相信一定會保住1球優勢，因此必定會「泊大巴」；利華古遜昨晚空有控球率，但無法破門，下場恐怕又是相同情況，羅馬出線機會較高。

祖雲達斯質素較高，但西維爾進攻板斧多，加上西維爾一向在歐霸表現出色，下場並非沒有贏波的可能。

有傳摩連奴將會執教巴黎聖日耳門，以摩連奴事事都要控制的性格，麥巴比、尼馬等巨星，怎會服他？而且他的戰術沉悶，不是巴黎希望要的踢法。這單新聞，看似都是傳聞居多。

沙比阿朗素去年10月走馬上任接手利華古遜，帶領後者由護級邊緣升至聯賽第六。他在球員生涯，曾在摩連奴的皇馬時期效力；又跟隨過哥迪奧拿、安察洛堤和賓尼迪斯等頂級領隊，摩連奴早就預言他會成為一個出色領隊，有傳熱刺和利物浦都對阿朗素有興趣。

歐協聯也有值得關注的賽事，韋斯咸在護級壓力減輕下，昨晚主場擊敗荷甲的阿爾克馬爾，下場雖然作客，但韋斯咸夠硬淨，加上有去年歐霸4強的經驗，理應可以保住勝果出線。

莫耶斯繼去年帶隊殺入歐霸4強之後，今年再帶隊殺到歐協聯4強；莫耶斯未必是那種一級領隊，而韋斯咸更不會是曼城、利物浦的級數，但以波論波，莫耶斯和韋斯咸都是實用足球的典範，值得捧杯。