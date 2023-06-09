莫耶斯韋斯咸，捧杯實至名歸；曼城穩中求勝，國米死守突擊

韋斯咸事隔58年再圓歐洲賽冠軍夢，莫耶斯和球員的努力和表現，的確值得捧杯；曼城即將迎來三冠王最後一關，哥迪奧拿和弟子們，能否也一圓歐冠夢？

英超競爭有多激烈大家都知，但能夠帶領中型班長期保持競爭力，並非每個領隊都能做到。

今季一度瀕臨絕境的，愛華頓，這幾年經歷過幾多個名帥，朗奴高文、安察洛堤、馬天尼斯、賓尼迪斯等等，都未曾如莫耶斯當年帶隊般成功。



無論有多名氣的主帥，在愛華頓都是被炒收場；但莫耶斯是被曼聯請走，姑勿論當年在曼聯帶隊如何不濟，但他卻是愛華頓史上最成功領隊；他在奪冠後也沒有飄飄然，多謝了韋斯咸管理層的支持和球員的努力。最難得是他和87歲老父慶祝。

愛華頓的成功，被莫耶斯複製到了韋斯咸。

這隊波不需要大牌球星，只要有勤力跑動、肯防守的球員，莫耶斯一樣可以帶出好成績。也符合之前文章提及，以莫耶斯能力，值得一個冠軍；韋斯咸的實力，也需要一個獎杯來證明。

想不到的是一個歐洲賽事冠軍吧！韋斯咸連續兩季殺入歐洲賽的4強，上季歐霸4強止步，有點無運；今季殺入歐協聯，未輸一場殺入決賽，捧杯實至名歸。



入球功臣查洛保雲一直在韋斯咸表現出色，甚至利物浦都曾有意羅致，但韋斯咸無意放人，保雲卻依然敬業，決賽絕殺是他堅守球隊的最佳回報；他在勝利巡遊也表示，這是他最希望為球迷帶來的禮物。

韋斯咸不是天賦爆棚的球隊，但在莫耶斯的調教下，過去兩年一直處於上半版，今年即使表現失色，但最後也成功護級；證明莫耶斯教中型班的確有一手。



韋斯咸和費倫天拿兩隊中型班，決賽過程拳拳到肉，絕不沉悶，就如圖中的兩位球員一樣，使出真功夫，互相鬥法；但原來費倫天拿是意甲唯一一隊曾經參戰4個歐洲杯賽的球隊，但可惜都是顆粒無收。

韋斯咸連續兩屆殺入歐洲賽4強，今屆更捧杯而回；曼城連續三屆入歐聯4強，連同今年，兩入決賽，今次能否掄元？

對手國米是三屆歐聯冠軍，但今季在淘汰賽的過程當中未曾遭遇過強隊，只是分別擊敗波圖、賓菲加和同城的AC米蘭，唯獨是在小組賽期間擊敗西甲冠軍巴塞，贏得小組出線名額。

論牌面和質素，國米都不見得強於曼城，但心態上卻佔優，因為他們入到決賽已經是贏了，以underdog的心態上路，比較輕鬆，可能球員沒有壓力踢得更進取。



國米的拿達路馬天尼斯和盧卡古今屆合作無間；前者近6場入5球，是國米最大的武器。有傳車路士準備羅致他，加上盧卡古回歸，普捷天奴有望複製熱刺的進攻模式。

不過，曼城在整體實力上要比國米高出半班到一班的差距，尤其功力強橫，不但有夏蘭特禁區殺手，又有迪布尼、根度簡、洛迪都能遠射入楔，還有可以單騎制勝的馬列斯和格列殊，後上接應頭球還有史東斯等等，板斧夠多，國米防不勝防。



決賽未踢，曼城已經率先補強。據報道，車路士中場高華錫已經同意加盟，攻守俱佳的他，應該是為了一旦根度簡離隊而做準備，加上迪布尼也已經超過30歲，曼城中場需要多一個輪換。

前屆面對車路士，哥迪奧拿突然變陣，結果失落獎杯；上屆4強面對皇馬，臨場變得保守，慘被對手反勝。哥迪奧拿每逢大賽都「諗多咗」成為他的一個弱點。

但今屆不論是剛剛面對曼聯的足總杯決賽、早前面對皇馬的4強次回合、對阿仙奴的榜首大戰，哥迪奧拿都沒有再出「奇招」，反而用上最熟悉的踢法和陣容，保持穩定，成為曼城爭冠的關鍵。

過往曼城在中立場比賽，一般都會入超過兩球；而而國米近4場比賽有3場都攻入超過兩球，今場賽事，兩隊有機會上演入球大戰，曼城則仍是贏面較高的一方。



美斯沒有回歸巴塞，最終選擇美職，也並非中東。原來，美斯早已說過，希望在職業生涯結束前，就去美國生活，同時希望自己子女能夠在入讀大學前就在當地升學。一個球員不論如何呼風喚雨，在人生規劃上，還是家庭考慮優先。



利物浦打響今季換血第一擊，白禮頓中場麥阿里士打正式加盟。作為少有的正統10號位球員，不但技術出色，體力也非常出眾，很符合高普的要求。除了他，利物浦還有3個目標，相信來屆的利物浦將會煥然一新。