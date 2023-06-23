槍手簽懷斯，出手太低；曼聯買卡尼，各取所需

轉會窗開啟後，各大豪門已經密鑼緊鼓出手，不少球員都成為轉會傳聞的主角；諸如哈利卡尼、迪基亞、懷斯等，是走是留，將會牽一髮動全身，影響深遠。

先盤點一下到今日為止，10個轉會消息。

1.懷斯將是今季標王？

迪勤懷斯是今年夏天的其中一個焦點。車路士青年隊出身，之後轉到韋斯咸隨即簽訂職業球員合約，入隊至今剛好10年。

上季接過隊長臂章，更帶領球會勇奪歐協聯，24歲的懷斯前途無限。阿仙奴今夏志在必得，如果有懷斯加入，這隊年輕阿仙奴將更有威力。加上環顧市場，沒有一個既有潛力又有價值的球員，懷斯有機會成為標王。（大前提當然是麥巴比不會轉會）



據報槍手已經連番出價，有說是第一口價8000萬鎊被拒絕，槍手就每500萬加價，這種出價手法，認真寒酸；加上曼城簽格列殊1億鎊，皇馬簽19歲比寧咸也1.1億鎊，懷斯已經證明自己，沒理由低於這個價。

2.麥巴比又上演轉會鬧劇？

每年夏天總會出現一次，麥巴比被指要求離隊，甚至傳出皇馬已經出價。

麥巴比會不會走？肯定不會，畢竟去年才續約，而且年薪高達7300萬，折合週薪竟然是140萬，當然，有部分屬於獎金；但其簽字費事年1.8億歐元，這個人工，麥巴比無理由放棄。更重要的是解約金一定不會少於2-3億歐元，誰人會願意以超高價簽入他？

唯一可以肯定的是，多年來在歐聯失利，今夏連美斯都離開，麥巴比放風要走，其實是要給予管理層壓力，希望簽入更多球星，協助爭標。



麥巴比的合約事2+1，所以明年夏天就會到期，他雖然表示會留隊，但就明確指出不會再續約。聖日耳門活著會考慮賣走他一面人財兩空，但問題是有那個買家願意出價3億歐元？

3.哈利卡尼勢離隊？

兩年前未能加盟曼城，哈利卡尼被嘲諷錯過了聯賽冠軍、杯賽冠軍，甚至歐聯冠軍。

已經年屆30歲的卡尼，還值不值1.5億？現時最有興趣的曼聯，肯不肯出價？

曼聯上季入球只有58個，比阿仙奴少30個，比曼城更少36個，甚至比紐卡素都少10個。卡尼今季仍有30個入波，即使下季退步，都起碼保證有20個入球，曼聯要射手，卡尼要爭標，非常配合。

何況普捷天奴重返倫敦，車路士欠的正是中鋒，卡尼是否與舊帥重逢，也是可能。



卡尼已經連續9個球季入波超過24個，即使踏入30歲，他未見退步，主要是得益於運動科學化，加上營養、醫療更好之下，足球員的效率得以延續，所以他至少還有2-3季高峰期。

4.根度簡離隊 班拿度施華留低？

根度簡以隊長身分協助曼城達成三冠王，昨日就傳出他簽約巴塞兩年，離隊已成定局。

曼城的中場面對老化，根度簡離開，迪布尼養傷，班拿度施華都收到沙特聯賽的報價，但曼城極力挽留，希望他可以續約兩年。另外有報導指曼城也希望向懷斯開價，但未及阿仙奴進取。



曼城簽入車路士中場高華錫，連同上季仍在適應期的菲臘斯，曼城中場將會逐步換血。

5.曼聯捨迪基亞 買碧福特

迪基亞真是一個被誤解的門將；很多球迷都將曼聯失利的矛頭指向迪基亞，但現實是曼聯的防線差勁，才導致迪基亞需要面對大量撲救。



根據一個統計歐洲5大聯賽的數據庫顯示，迪基亞的撲救數據（預計失球與實際失球的差距）是+7.6，冠絕5大聯賽。不要忘記的是曼聯貴為強隊，迪基亞的撲救數目差不多冠絕英超，請問球隊後防去了那裏？

如今竟然傳出曼聯有興趣買碧福特，當然，紅魔有其他人選，包括國米龍門奧拿拿、 賓福特的大衛拉耶和西維爾的保奴。後三者絕對合理，但如果真的買碧福特而棄迪基亞，只能講曼聯管理層真的病急亂投醫。

6.摩迪有情 賓斯馬為錢？

西甲媒體報導，即將約滿的摩迪在一張空白合約上簽了名，讓皇馬隨便開價，只要能留在皇馬踢波就可以。

那邊廂的賓斯馬接受了沙特聯賽的巨額合約，離開效力14年的球會。

是不是簡單一句一個為錢一個有情就解釋到兩人的選擇？完全不是。賓斯馬有賓斯馬的考慮，畢竟他在皇馬從來不算高薪，在生涯晚期，賺一筆養老費也非常必要；摩迪是不是對錢沒渴求？也不是，只要看看他仍在為國家隊付出120%的努力和汗水，就知道他熱愛競技。

每個人都有自己的選擇，這個選擇也是當下最佳的選擇。

7.車路士簽入尼干古走對了路？

請來普捷天奴，是一步好棋；簽入上屆德甲神射手萊比錫的尼干古，也是一步好棋；送走簡迪、文迪、薛耶治和高華錫等，同樣是一步好棋。

球員太多、人心煥散，是車路士這兩季的寫照。如今減省一部分不必要的球員，換上適合普捷天奴的球員，下季度必然還是重建，但起碼走對了路。



阿仙奴即將以6000萬簽入夏維斯，後者在車路士效力3季，攻入31球，看似效率平平；但其實曾經作為德甲最佳年輕球員的夏維斯，可以踢不同位置，而且同樣可以在前場用波，非常適合與奧迪加特搭檔。

8.紐卡素繼續朝曼城建隊路線進發？

在沙特資金入主後，紐卡素沒有急於求成，給了艾迪賀維足夠的時間建隊，獲得歐聯資格，攻守平衡，一切都看得出紐卡素走在曼城建構球隊正確道路。至於能否成功，尚有漫漫長路。

最新消息是紐卡素即將簽入米蘭和意大利對的必然正選中場東拿利。此子有派路的技術，兼有加度素的體能，對紐卡素中場是一大提升。



紐卡素還有興趣收購李斯特城的麥迪臣、車路士的孟治、阿仙奴的泰尼亞等，都是實而不華的球員。

9.年輕球員成搶手貨？

白禮頓的安斯素、卡斯度；維拉的積及藍斯、水晶宮的米素爾，都是潛力新星。

隨著阿仙奴的年輕化模式成功，包括利物浦、熱刺等都開始積極換血，這班年輕球員成為big 7的目標，就看這班豪門會否捨得出價搶人。



白禮頓正在複製過去幾年李斯特城的成功之道。買入潛力小將，踢出身價後逐步賣走，維持球會營運又能保持實力。對於中型班，爭標並不現實，但用心經營，絕對能攪局。

10.降班隊球員回歸英超？

麥迪臣、尼迪迪、泰利文斯、班尼斯、積夏里遜、禾特普禾斯等等隨李斯特城、列斯聯和修咸頓降班的球員，不乏買家。

不論曼聯、利物浦抑或熱刺，都需要買中場，上述球員有實力、有經驗，又在當打之年，沒理由配球員在英甲打滾，必然會有豪門出手。



麥迪臣最為搶手，有傳紐卡素和熱刺是最積極的買家；麥迪臣上季攻入10球9助攻，他屬於攻擊型中場，紐卡素給他的發揮空間更大。