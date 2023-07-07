曼聯買賣不善，僅爭前四；曼城決策果斷，可再衝冠

曼市雙雄上季積分相差14分，得球相差36個，兩隊差距，遠不止分數和入球。

買人影響戰術，管理影響成績。如今曼城，不論買人策略、戰術層面、管理模式，都比曼聯高出一班；下季紅魔能否拉近差距？恐怕不被拋離，已算幸運。

曼聯6000萬買孟治，是個好選擇嗎？顯然不是。

曼聯今夏目標多多，包括門將奧拿拿、哈利卡尼、金玟哉等等，但根據財務公平原則，可動用收購的資金僅1.2億，單是一個孟治已經6000萬，餘下的錢夠買甚麼人？只有寄望賣到冗員戰將，回流資金才可以大手入貨。

紅魔中場人腳眾多，而且不乏好波之人，例如般奴、麥沙文尼、費特、辛祖，甚至被寄予厚望在坦格來到之後可以爆發的雲迪比。

但紅魔最需要的，是一個有穩定入球率的9號前鋒，填補與曼城超過30球的入球差距。

那麼買個孟治回來，有何作用？上季在車路士已經淪為次選，出場機會少，他究竟在曼聯踢甚麼位置？在右邊既與安東尼疊位，移入中路又與般奴費南迪斯踢法相似，何況價錢不平，真的不明白曼聯體育總監的決定！

反觀曼城，轉會市場還未開，就已經部署好：先買來車路士高華斯域， 不論根度簡和班拿度施華是否離隊都可以多個輪替選擇。

根度簡的離開，其實是必然會發生；聯賽最後一場被安排作後備，已經令他感到不滿，但他仍是敬業拼搏，加上以隊長身份達成三冠王的目標，此刻離開是最好選擇；畢竟生涯走到近尾聲，搵錢才是最重要。

更重要是，曼城需要一個多功能的中場，高華斯域可踢攻中防中，而且28歲正值當打年紀，對曼城攻守都有幫助。

而在戰術運用上，很多人都認為哥迪奧拿不斷在試新的陣式。但現實是，哥迪奧拿是在因應球員的特點，改良踢法。

例如阿古路還在的時候，就利用阿古路作為支點，配合兩翼側擊戰術，以小組短傳為主作進攻。

當阿古路不在，傑西斯又難堪大任的時候，哥迪奧拿就踢一個無鋒陣，加強控球在腳，再以前場緊迫、運用大量交叉走位來尋找入球機會。

在哥迪奧拿手上如果能夠轉型，就可以踢得更好，例如史東斯和獲加，甚至尼敦艾基在新角色也如魚得水。但不是每個人都接受到輪換，例如史達寧和簡些路等，接納不到這一套，就只有選擇離開。

到了如今，夏蘭特加入，有了一個強力的前鋒，中場發動進攻，或者後上插入使用得更頻繁，疊瓦進攻反而減少了，兩閘的重要性降低，所以又演變出現時的4中堅陣容。

這種戰術思維的演變，不但體現了哥迪奧拿不斷創新，以及因應球隊人腳變動而修正的理念，更重要的是，曼城不會因為任何一個球員離開而崩潰。

但其他領隊卻不一樣，就如坦格，來了之後，雖然推動曼聯重拾動力，但卻不能因應手頭的菜式，烹調出一個理想的佳餚，非要換自己的配料，所以安東尼、馬天尼斯都是他力爭要買的人。

哥迪奧拿從來不會強留要走的人，例如辛尼，去了拜仁後，表現其實不錯，但他卻沒有再繼續成長，如今杜曹甚至打算賣走他；當日曼城淘汰拜仁後，哥迪奧拿更主動安慰辛尼，場面感人。

買人固然影響戰術，但管理層的眼界高低更致命。

曼聯和曼城有一個很大的分別，就是對待球員的態度。曼城球員想離開，管理層和哥迪奧拿從不會阻攔，例如當年辛尼、費蘭托尼斯，到傑西斯、舒真高和史達寧，再到如今根度簡等，曼城知道球員有自己的追求，都會願意讓他們離開。

但曼聯不一樣，即使球員已經被邊緣化、沒有上陣機會，都偏偏不肯賣走，而且竟然說讓他們爭取出場機會，如當年馬達、馬迪和普巴，到如今的麥佳亞、拜利和連迪路夫等，已經沒有出場的球員，卻不肯讓他們離隊，浪費大家時間。

曼聯管理層在處理續約和球員買賣時的手法，問題非常大，本來迪基亞已經接受降薪續約，但管理層竟然反口要他再減人工並撤回合約。當天正是迪基亞的婚禮，而沒有了合約的迪基亞，隨即失業，曼聯成為眾矢之的。

曼聯和曼城，過去十年成績的分野，不僅是球員質素的差別，更是管理水平高低的體現。

來屆英超競爭只會更激烈，當紐卡素變強，利物浦車路士回歸，熱刺也有機會變身黑馬，曼聯今年夏天部署未能補強，只會繼續淪為爭四；曼城未雨綢繆，重點提升中場和防線之後，有望繼續衝冠。

法比加斯宣佈退役，他不但贏盡所有榮譽，更留低不少紀錄，例如在阿仙奴以16歲之齡成為最年輕入球者、21歲成為隊長，即使後來重返巴塞，甚至加盟車路士，都是中場不可或缺的一員。他的表現和努力，值得尊敬。