槍手紅軍果斷，曼城喜鵲補強；車仔熱刺內亂，曼聯買賣失序

距離英超開鑼尚有20日，Big 7新賽季組軍快慢，可以看出管理層高下之分。

從物色球員合適度，到買賣球員速度，都可以判斷球會管理層是否果斷。

阿仙奴上季表現驚喜，最終頂不住壓力接連失分，爭冠雖然失利，但前景充滿希望。

今個夏天早已定下目標，前中後三線都要全力增兵；先從車路士簽來失意夏維斯，中前場不同位置都可以踢，最重要是可以頂替捷西斯踢偽9號。

再來破球會和英格蘭球員轉會費紀錄羅致迪勤懷斯。自從前隊長韋拉和基拔圖施華之後，終於有一個欠缺多時的頂級防中；加上年輕中堅添巴作為輪替，槍手陣容亦開始有深度。

捷西斯之前接受訪問，表示因為離開前一個賽季的一場賽事，哥迪奧拿原本前一天訓練安排他踢正選，但開賽前兩小時，他的位置竟然被舒真高取代，結果球隊落後之下，他後備登場創造兩個入球，但在下一場賽事卻連大軍名單都不入，最終讓他萌生佢意。這樣講法證明他十分幼稚，亦間接證明他為什麼在阿古路離隊後，他無法接班了。一個頂級球員怎會應該明白排陣是領隊責任，他只記得自己後備上陣入了球贏了比賽的一場，卻忘記了自己有多少場踢正選或後備入替之後沒有表現，由此證明給不成大器的一面。(由作者提供)

利物浦上季失準，問題何在是眾所皆知，中場活力大減是主因，所以簽下麥阿里士打，然後再找來萊比錫中場、22歲匈牙利國家隊隊長蘇保斯拉爾，兩個都是當打之齡，起碼可以解決了利物浦未來幾年中場活力問題。



麥阿里士打在白禮頓是踢一個進攻中場和輔鋒位置，而且多上腳，企位和踢法有別於利物浦的中場；但高普去年下半季不斷試驗新陣式，其中還參考了曼城下半季的陣式。可見來屆利物浦踢法可能不再一樣。(由作者提供)

阿仙奴和利物浦都知道自己需要什麼，所以迅速出手，務求讓新加盟球員盡快歸隊，演練戰術，融入球隊。只要幾位新將能夠發揮正常，這兩隊都會是明年前四穩膽。

曼城有根度簡和馬列斯兩人離隊，但就簽下中場高華思域和中堅加華度爾，兩人都是克羅地亞國家隊隊友，而且踢法實而不華。哥迪奧拿向來知道自己需要如何補強，如今開操前已經基本完成簽約，曼城實力有增無減。

根度簡正式加盟巴塞，對於自己離隊，他認為哥迪奧拿有喜有悲；自己離隊，哥帥固然不會開心，但自己加盟的是哥帥的母會，相信後者一樣很開心。(由作者提供)

紐卡素在沙特基金入主之後，穩打穩扎，簽入意甲東拿利是一步好棋，但不足以在強敵環伺的英超幫助紐卡素再進一步。紐卡素的陣容深度不足，後備力量仍是最大的弱點，而且球員質素未夠出色，因此按照紐卡素的做法，找來有實力又被低估的球員，應該是最佳的策略。



有傳紐卡素希望簽入上屆在拿玻里踢得非常出色的左翼鋒基華拉斯基利亞，此子上季貢獻14個入波，兼有17次助攻，成功協助球隊奪冠；如果紐卡素能夠羅致此子，則可以大大提升球隊的側擊能力。(由作者提供)

曼城和紐卡素都有穩定的陣容，但兩者深度不一，所以需要補強方向也不一樣；但他們管理層都深知自己需要，因此出手果斷，不拖泥帶水。

熱刺在普捷天奴離開後，就開始陷入不斷跌watt的循環。今季甚至找來一個未證明過自己的人擔任領隊，可以預見熱刺只會繼續沉淪。哈利簡尼離隊與否？孫興慜會否遠走沙特聯賽？球隊的大方向到底如何？沒有人能回答這個問題，結果是軍心散渙。



哈利簡尼一心想離隊去有競爭力的球隊，拜仁沒前鋒，簡尼要冠軍，兩者一拍即合；但熱刺不肯放人，轉會費是最大問題。但熱刺沒有在簡尼最高峰期間放走他，如今已經到了一個球員的分水嶺，拜仁怎會出高價？簡尼想走，就看自己能夠有多大的堅持。(由作者提供)

車路士情況更差， 混亂不堪。領隊普捷天奴認為自己上任前的轉會操作，自己無關，但上任後又不見得他有什麼宏圖大計或者建隊指南，所以車路士看起來人腳很多，但何去何從卻沒有方向。

最明顯一個例子就是車路士開展美國熱身賽，但竟然出發前3天仍沒有大軍名單：領隊不知道自己要什麼人，球員不知道自己有沒有份踢，如此內亂，怎會有好成績？



史達寧一心打算離開曼城可以踢正選，但去到車路士就更差，一樣徘徊在正選與後備之間；如果他沒有離開，起碼是三冠王一份子，如今在普捷天奴戰術下，他有沒有空間，實屬疑問。(由作者提供)

曼聯則當斷不斷，反受其亂。迪基亞續約問題已經搞得人神共憤，之後要賣麥佳亞，卻又按標準在球隊可以下季踢歐聯情況加其人工，這樣無理操作，令人費解。

從車路士買來孟治，但他有多大能量？與般奴是否疊位？雲迪比又有什麼安排？打算羅致的中鋒海倫，又能否適應英超？唯一好消息，是簽下門將奧拿拿，年輕有活力，但他有點魯莽，是否適合英超，值得商榷。



華舒福不是不好，而是他值不值超過30萬鎊以上周薪？更離譜的竟然是他下季周薪會上漲至50萬鎊，全英起最多。請問有多少好波過他的球員，都沒有這個人工；又請問，當他人工升了一倍，當他的表現和產出是否也可以提升一倍？(由作者提供)

槍手和利物浦目標明確，早早出手，完成陣容補強；曼城和紐卡素知道自己所需，填補空缺，保持實力；熱刺和車路士不論買賣，皆舉棋不定，難寄厚望；曼聯則應買不買、該賣不賣，不會有突破。