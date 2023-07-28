管理無方，聖日耳門難成強隊；心態幼稚，麥巴比無皇者風範

麥巴比離隊鬧劇再次沸沸揚揚。作為歐洲豪門之一，巴黎聖日耳門每年大新聞，不是在歐洲奪冠，或者橫掃其他強隊，而是怎麼留住麥巴比，實在是天大笑話。

聖日耳門非要留住麥巴比，不惜威脅將麥巴比禁賽一年，一拍兩散；麥巴比為了離開，早已講明不會續約，非要逼聖日耳門放走自己。



麥巴比每次離開，都驚動全法國，甚至連總統馬克龍都要安撫他，這種禮遇，在其他地方聞所未聞；這也造就了麥巴比囂張個性，目中無人，甚至連隊友和管理層都不放在眼內。

前者橫蠻，後者無理，這樣的管理氛圍，聖日耳門和麥巴比怎可能成為歐洲豪門？

真正豪門強隊，講求的高效管理和穩定發揮，而非每年都圍繞一兩個球星在糾纏。

看看皇馬，沒有了C朗，還不是一樣踢得風生水起，賓斯馬可以頂上、摩迪和卻奧斯一樣寶刀未老，皇馬管理層從不會因為要留住C朗而妥協；看看拜仁，踢的是整體實力，不會因為缺少哪個球星而運作不了。

聖日耳門為了安撫麥巴比，不惜開天價合約、羅致麥巴比眼中的頂級球星，甚至頻頻換領隊，更為他開出管理特權。這種禮遇，連美斯在巴塞也不曾擁有，但麥巴比又為球隊帶來了什麼？



多年來聖日耳門陣容豪華，尼馬、美斯、迪馬利亞，甚至堤亞高施華、保方、卡雲尼等等，粒粒皆星。但在歐洲賽場上卻頻頻失利，原因何在？歸根究底就是有球員有特權，落場沒有執行領隊戰術，防守不出力，自己不身先士卒，怎能有整體發揮？

除了在法甲可以虛張一下聲勢，每到歐聯就腳軟；班底放諸歐洲聯賽，非常豪華，但麥巴比在2017年加盟後，過去6年，能殺入歐聯4強，也只有2次。

每逢碰到拜仁、皇馬和巴塞必定輸波，哪怕遇上多蒙特或者曼聯都沒有必勝的把握。聖日耳門輸在什麼地方？毫無疑問是管理問題。



當年杜曹離開聖日耳門後，講出了管理層弊端；領隊不是專心教波，而是要協助招呼和應酬管理層家人朋友，又要照顧球員的需要，根本不能專注在賽場上；所以即使哪個頂級領隊去執教，也毫無幫助。

看看同樣有錢的車路士，在艾巴莫域治入主後，形成了一種速食文化，當領隊未能帶出成績，立刻換人，務求重拾球隊狀態，再度衝冠。

車路士這個方法在過去20年確實有成功的時間，但卻並不長久，球隊表現的起伏和波動都很大。

聖日耳門走的正是車路士這條路，相同的結果也出現在兩者身上，在國內聯賽能夠稱霸，但在歐聯賽場就未夠班。



車路士雖然都是頻繁換領隊，但艾巴莫域治對領隊一向尊重，不會過多干預排陣佈局，只要領隊交到成績就可以；相反，現時車路士的班主，事無大小都參與，連賽後檢討都出席，外行人領導內行人，車仔沉淪在所難免。

車路士比聖日耳門優勝的地方，是身處的聯賽本身競爭激烈，所以實力較高，也能夠在歐聯兩次封王；但聖日耳門所在的法甲，只屬於一線尾二線頭的水平，對手不強，所以一到歐聯賽事就不夠班，全因在聯賽可以歎住踢，競爭不夠激烈，面對真豪門又怎會贏到。

真正做得好的，是曼城。

經歷文仙尼和柏歷堅尼之後，曼城不再急於求成，而是跟隨哥迪奧拿安排，尋找最適合球員加盟。哥迪奧拿做法不似車路士般亂買一通，也不如聖日耳門一樣只買貴價貨；哥帥是貴精不貴多，而且都是找來適合自己的人。

例如史東斯，有誰估到他可以在中堅位置踢出高水平？甚至如今可以轉型成為防中？例如班拿度施華和根度簡，兩個中場既不高大也沒有英超經驗，來曼城之前甚至只是別人眼中的二、三線球員，但卻被哥帥訓練到成為頂尖球員。



根度簡作為隊長協助曼城捧起三冠王，但他要離開，曼城個哥迪奧拿也沒有強留；這是對球員的尊重，也證明曼城並不是圍繞一兩個人在比賽，不會沒有了誰就不能成事。

聖日耳門何時才能銳變成為曼城一般的級數？只要管理層一日不改變思維，麥巴比的鬧劇一日沒有落幕，聖日耳門都不可能成為真豪門。



軒達臣宣佈自己即將離開利物浦。作為隊長，他為球隊重奪頂級聯賽冠軍，又贏過歐聯，可以贏的錦標都贏過，加上年紀漸大，本身已經應該退居二線，離開也算不上對不起球隊；加上拼搏多年，如今為退休打算，賺多一點錢，這個決定值得尊重。