曼市雙雄分途出擊！熱刺有力，曼聯未言輕勝；曼城勢強，紐卡素靠反擊

曼市雙雄上一輪聯賽均贏波而回。曼城質高輕取對手，曼聯有運全取三分。雖然一場不能下定論，但足見曼聯弊病仍在，而曼城則強勢仍在，從周中首次贏得超級盃可證。

面對狼隊，曼聯竟然被對手取得23次射門，自己只有15次；中框次數3比6，贏波輸形勢，全因有運。

VAR判決失誤，令狼隊錯失12碼，曼聯由1分變3分，更是有運。

但問題更大是曼聯進攻疲弱情況沒有改善，面對狼隊不但被壓住來打，進攻又不肉。入波一球多少是因為狼隊後防不集中；如果面對強隊，曼聯能否入波值得懷疑。



海倫今個星期有機會登場出戰熱刺，但未必會是正選。此子還年輕，也不是夏蘭特級數，能否改變曼聯的進攻，有待觀察。

曼聯是不是全季都有運？但可以肯定的是，領隊坦格今季要見真章；上季贏得聯賽盃，足總盃又殺入決賽，加上重奪歐聯資格，人人期望更高，所以今季一定要有突破，是坦格必須要做到目標。

至於曼城，即使今季未完成補強，但經驗和實力令她仍是冠軍的最有力爭奪者。

揭幕戰大勝般尼，對手雖然弱，但踢法粗野，明顯是針對曼城的控球特點而開。

但曼城仍控制大局，證明哥帥和球員都經驗豐富。



龐馬今屆踢3場入兩球，而且都是關鍵波，信心大增；此子有技術有速度，的確潛力無限，但最緊要擺正心態，成為下一個科頓，而不是下一個辛祖或者辛尼。

雖然根度簡和馬列斯都離隊，但高華斯域、嘉華度爾都絕對是很好收購，而且幾個青年軍球員成長，足以維持曼城實力；加上轉會窗還沒有關閉，曼城有機會繼續補充實力。

坦格在開季前表明曼聯未具有爭標資格。從牌面上來講，看似是，但坦格來了之後，已花了近4億鎊增兵；對比任何同級對手其實都不是一個小數目。花費龐大但今季如果都未能衝擊英超，那會是誰的問題？



馬天尼斯受傷，曼聯立即說不打算放棄麥佳亞，後者也表示希望留在曼聯爭正選。其實麥佳亞早已不在坦格的選擇中，為何要留他？只是因為人手短缺？那為何沒有plan B買人？買人策略混亂，繼續是曼聯沉淪原因。

哥迪奧拿在開季前，同樣講過，上季曼城的成功，不代表今季可以複製；但無論從牌面、經驗和實力，曼城依然超班，如果無傷無病，今季坐2望1，各大杯賽依然是最有力的競爭者。

曼城和曼聯這幾季都是風水輪流轉，好不容易上季曼聯似乎迎來曙光。坦格看似撥亂反正，但真正的考驗是今季，不要忘記摩連奴、蘇斯克查第一季都帶得不錯，但之後何嘗不是每況愈下？到底曼聯是真正回勇，還是迴光返照？

本週焦點



曼聯和曼城分途出擊，前者作客熱刺，後者主場迎戰紐卡素，兩場大戰都非常精彩。

熱刺首場打和，表現不算差，問題是信心問題，當忠心如簡尼都離開，到底其他球員的士氣如何？還會不會博？恐怕還要多看幾場。

曼聯雖然作客，仍會搶攻，希望可以全取3分；熱刺防守力不錯，曼聯的攻力是否可以破門值得懷疑，今場和波機會不少。



澳洲領隊迪高路希望踢進攻足球，也參考曼城和阿仙奴，找一個腳下功夫好的門將，因此隊長洛里斯有機會離隊。但能否找一個合適的門將？很難。更難是有誰願意來熱刺？這是更大疑問。

曼城主場面對紐卡素，後者首場表現亮麗，新兵東拿利和班尼斯都有波入，信心不俗，面對曼城不會落於下風。

但按照艾迪賀維的性格和戰術，作客曼城會踢得比較保守，以1分為目標。以上季紐卡素的防守力，要守和其實並非無可能。

曼城缺少迪布尼，中場組織力被影響，要打破紐卡素防守存在一定難度；但曼城畢竟變化多，相信哥迪奧拿有辦法破解。



曼城贏得超級盃，但其實過程艱辛，西維爾的紀律性和組織力都令缺少了迪布尼和班拿度施華的曼城相當吃力。如果曼城不在轉會窗前增添一個創造力中場，今屆的進攻恐怕會打上折扣。