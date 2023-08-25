開季盤點：曼城槍手符預期，熱刺驚喜；曼聯車仔最失望，利記復甦

上星期認為熱刺有力，曼聯不敢言勝；曼城有勢，紐卡素穩守突擊，結果全中。

熱刺果然有力，意外是曼聯22次埋門，竟然無力入球；紐卡素作客曼城，4成控球中只有7次埋門，證明穩守突擊求和的估計。

英超開季戰罷兩輪，各隊強弱初見端倪，今日來盤點季初表現。

合乎期望

曼城和阿仙奴得表現最符合預期。

開季前預測，曼城即使損失根度簡和馬列斯，其他球員都有力補上，小將龐馬就是好例子；而且經過多年的配合，曼城的戰術系統已經不再是依靠一個人，而是一個團隊，例如迪布尼受傷，也未至於令曼城傷筋動骨。因此，曼城今季依然看高一線。

令曼城球迷憂慮的，不是球員受傷或離隊，是哥迪奧拿接下來數星期因為需要進行手術和休養，不能親自帶隊。無論球迷喜歡他與否，我們都應該祝福哥帥早日康復，賽場再見。

而大手增兵的阿仙奴，頭兩場表現都不俗；雖然第二場賽事只能靠12碼贏水晶宮，但其實全場圍攻，但卻破門乏術；賽事過程也反映到，槍手還缺少一個善於在拉鋸戰中破門的中鋒，無論尼基迪亞或者捷西斯都不具備這個能力。

令槍迷感到可惜的是新加盟、季前賽踢得非常好的添巴在第一場賽事就傷，需要進行手術，養傷4至6個月。左路少了一名新兵，令阿仙奴今季爭標受到一定打擊。

令人驚喜

熱刺換帥後，竟然有1勝1和的表現，而且擊敗爭標熱門曼聯。

走了哈利簡尼，入主的又不是名帥，加上沒有大幅補強，熱刺季前被看低一線。但開季兩場，表現硬淨，而且球員精神面貌大有改善，多名小將獲得出場機會，令熱刺踢起來非常有活力。

能否重奪歐聯資格，為時尚早，但熱刺有能力成為攪局一份子，左右前四排名。

令人意外

車路士繼續大灑金錢，不是買人，而是搶人。

雖然兩度搶贏利物浦，重塑中場，不過問題還沒解決，戰術欠奉，只靠個人突破，未見到團隊配合。

雖然普捷天奴上任僅僅1個半月，但作為在英超打滾多年的領隊，他未能及時帶車路士重拾正軌，甚至戰術模式都未見完整，就實在令人意外。到底車路士今季何去何從？還看普捷天奴到底有多大本事。

安素費南迪斯、卡些度、拉維亞組成的中場線，最大的優勢在於活力。新的雙防中攻守兼備，安素甚至比他當年在熱刺任何一個進攻中場都要出色，如果普捷天奴還是未能帶領車路士重返歐聯，就證明本欄一直以來對他的評價了。

令人失望

曼聯在第二場就敗給被一致看淡的熱刺，不論是賽果還是表現，都令人大失所望。

之前都提及過，坦格執教後已花4億買人，比他任何一個前任都要多，亦是除車路士外，比任何一支英超球隊都多，可見管理層對他的支持。但首場面對狼隊，數據已經反映紅魔只是贏得有運。

到第二場同樣情況，控制場面，但最終不敵熱刺，就證曼聯其實並沒有進步。曼聯到底還在適應，抑或坦格今季就會成為另一個炮灰？球迷不妨放長雙眼看。

英媒點出今季曼聯最值得憂慮的一個位置，是已經年過三十的卡斯米路到底還有多少能量。英超節奏快、考體力，上屆頻頻食紅牌的卡斯米路，今屆恐怕還會成為曼聯的計時炸彈。

有望反彈

利物浦今季中場大換血，但僅僅花了1億，就升級整個中場組合。

財力明顯不及其他big 7球隊，但買對人更重要。麥阿里士打攻守兼備、又有英超經驗；斯保拉斯爾屬於box to box類型、擅長遠射，有謝拉特的影子；遠藤航雖然已經30歲，但攔截和搶斷功夫不俗，首戰登場已經可以cover整條防線。

這三人如果無傷無病，利物浦復甦在望；唯一隱憂，是後防線穩定性不足，想重返前四，就要寄望其他big 7跌watt。

剛加盟的遠藤航，自2020年9月以來，是德甲出場時間最多、完成一對一對抗最多（連續兩季榮膺德甲對抗王）的中場球員；利物浦簽不到卡些度，僅用了1600萬鎊就簽到遠藤航，真是焉知非福。

繼續神奇之旅

開季前兩場全勝，而且贏得清脆利落，白禮頓有早幾年李斯特城的影子：低價買入球員，培養成熟後就高價賣出，既有穩定收入，又能繼續換血，今季仍可以繼續攪局。

韋斯咸上季歷史性再奪歐洲賽事冠軍，今季失去了懷斯，但羅致普禾斯，後者上場盡顯功架，證明非常適合韋斯咸，也證明領隊莫耶斯執教中型班，的確有一手。

本週焦點

紐卡素主場迎戰利物浦，兩隊實力旗鼓相當，臨場發揮左右勝負。

利物浦則有好消息，麥阿里士打的紅牌上訴成功，今場可以出賽，三位新加盟的中場球員可以同時候命；而且，從上場可見，利物浦擅長打逆境波，可見經驗較勝一籌。

紐卡素上場不敵曼城，一來球員質素不及，二來作客始終踢低半班；但今場有主場之利，加上防守依舊出色，一心要守定能搶分。

今場屬於五五波，但利物浦經驗和質素較佳，看高一點；紐卡素如果想贏，就要貫徹穩守突擊，偷襲利物浦後防較慢這個弱點。今仗相信和局居多。

紐卡素在首周和次周的表現相距甚遠，首周主場17射13中，次周作客僅僅7射1中，證明球隊在主場有相當威力，今場迎戰利物浦，未必如上周敗給曼城般任人魚肉。