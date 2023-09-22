倫敦打吡：阿仙奴氣勢強穩勝；熱刺傳控主攻搶分

阿仙奴事隔六年半重返歐聯，就以一場大勝打響頭炮；熱刺則是近6季以來，第一次在聯賽首5場過後，未嘗一敗兼排在第二。

兩隊狀態和士氣俱佳，本週倫敦打吡，誰勝誰負？要看兩點。

第一是兩隊戰術變化。

熱刺開季出色，主要是新領隊普斯迪格改踢傳控，由後場發動攻勢，靠麥迪臣和孫興慜串連攻勢。

能夠在首5場不敗，賽程相對輕鬆也令熱刺得益；尤其只是面對般尼茅夫和錫菲聯等不足為患的對手，最難踢的曼聯則自身問題多多，所以熱刺可以連勝，也有點運氣。

熱刺老闆利維表示，今季的領隊是選對了人，又指出自己其實都很想贏得錦標，但之前因為不同的聲音要求球隊請大牌領隊，所以自己才邀請摩連奴和干地執教，但如今後悔不已。利維這番說話將自己的責任推得乾乾淨淨。

但面對阿仙奴，夠年輕、有紀律的踢法，熱刺還是否可以予取予攜？

槍手經歷去年失落英超冠軍後，今年開季表現略有跌watt，但主要是領隊阿迪達太多試陣，最近兩場再度重用上季成功的433之後，問題改善大半，球員又踢得更順。

而且阿仙奴可變化的空間頗多，托沙可鋒可翼，史密夫路維又能串演中場或者兩翼，甚至法比奧維拉可以與奧迪加特踢雙攻中，論人員調動變化，兵工廠一定較多。

夏維斯為阿仙奴上陣7場，仍是零入球零助攻，被球迷笑指是007。但責任其實不在夏維斯身上，阿迪達如何排陣佈局，影響了他的發揮，而且左中場不是他擅長的位置，何必勉強？

另一個重點，是防線穩健程度。

阿仙奴近兩場都換上拉耶把關，兩場都沒有失波；相反，熱刺首5場面對都是實力有限的對手，竟然場均都要失1球。

兵工廠重新用上433陣式之後，防守明顯比之前穩健，而且馬加希斯和沙列巴一剛一柔，足夠對付熱刺的不同特性的球員。今場防守上，槍手有優勢。

今場阿仙奴有主場之利，加上最近5次對賽，阿仙奴贏了其中4次；再翻查資料，原來熱刺能夠在作客擊敗阿仙奴，已經是13年前的事，今場熱刺恐怕是遇到真正考驗。

哈利簡尼迅速融入拜仁，在德甲攻入4球，在歐聯也成功開齋，證明一個頂級射手，不論在任何球會，他都能踢出成績；而且拜仁陣中有不少組織力強的球員，簡尼有望再創自己單季入球記錄（30球）。

本週焦點

剛於歐聯慘負拜仁的曼聯，將於週末主場對韋斯咸。

後者上週一度幾乎是逼到曼城未能入波，但今場沒有主場優勢，加上曼聯急於求勝，相信有機會反底。

今季曼聯放走迪基亞，買來奧拿拿，後者的確是腳下功夫一流，但撲救技術未到家，歐聯所失第一球，簡直是九流門將的表現；當翻看迪基亞的數據，或者球迷，甚至管理層要檢討一下為何不是加薪留住迪基亞，反而是要逼走他。

另一場，車路士主場迎戰維拉。後者開季3勝2負，表現不俗，贏該贏的，輸就不敵利物浦和紐卡素，兩者牌面都較維拉好，輸波是意料中事。

相反，車路士開季僅1勝，入5球失5球，球員踢得患得患失，明顯還未適應。普捷天奴仍在試陣階段，但不代表管理層和球迷有耐性繼續等。

今場車路士牌面應該看高一線，但維拉作客踢穩守突擊，未必處於下風，最終可能各得一分。

皇馬的比寧咸今季已經多次拯救球隊，這個年輕人只有19歲，體能好、傳射俱佳，加上安察洛堤今季讓他擔任中場自由人，發揮空間更大，這一兩年如果能在摩迪和卻奧斯身邊多學習，有望成為未來英格蘭中場新希望。

美斯加盟邁亞密國際之後，幾乎都踢足大部分比賽，但日前的比賽懷疑舊患發作，主動要求離場；球迷見此情景，也紛紛離場。這證明了球迷想看的是美斯的表現，而美斯的表現也俘虜了美國這個並不熱衷足球的國家的球迷。