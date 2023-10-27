全場壓迫，熱刺令人驚喜；力拼曼城，曼聯繼續靠運

開季聯賽9場不敗，7勝2和，攻入20球，僅失7球；這隊波不是衛冕的曼城，也不是上季幾乎奪冠的阿仙奴，而是今屆面目全非，甚至連皇牌前鋒簡尼都賣走的熱刺。

莫非換帥真是靈丹妙藥？

新帥普斯迪高路，開季9場聯賽有7勝2和得23分，超越2009年希丁克執教車路士開季9場22分成績，創下新領隊登陸英超開季9仗得分紀錄。

翻查資料，熱刺今季在多項數據都領先，包括射門、中龍、前場傳送、對方禁區內觸球、盤扭過人，以及地面爭搶等數據都在英超第1，排榜首實至名歸。（見附表）

熱刺暫時有153次射門、56次中目標，確實出乎球迷意料之外；而且入波當中竟然沒有12碼，證明新領隊進攻戰術奏效。

熱刺之所以脫胎換骨，很大一部分原因，的確是因為普斯迪高路的戰術。

這套被視為90分鐘全場緊迫戰術的踢法，之所以在熱刺身上成功，得益於兩大因為原因。

第一是熱刺今季大換血，大部分球員都很後生，能夠不斷逼搶，令大部分對手都不太適應。

今季熱刺大膽起用新人，包括門將域卡利奧、新中堅雲迪芬、左閘烏度治，甚至兩個年輕防中等，都擔起重任；而活力就成為熱刺今季最大的優勢，就算是偶有犯錯，但都能靠體能彌補。

第二是熱刺沒有周中要踢歐洲盃賽影響，體能上有較大優勢，常常博盡都沒有後顧之憂。

除了領隊和戰術，熱刺在今年夏天的一買一賣，都起了關鍵作用。

買，是指麥迪臣。在李斯特城踢得不俗，但來到熱刺，簡直是如魚得水；他本身技術好，能傳善射，在熱刺有更高的水平的隊友，讓他有更大發揮空間。

買回來麥迪臣，更成功解放了右翼古路錫夫斯基的進攻能力；後者今季不再需要拉入中路駁腳，專心在邊路突擊，造波、分波都越見成熟，更成為暫時英超創造機會最多的球員。

賣，則是指賣走隊長哈利簡尼。以往有簡尼在，很多攻勢都圍繞簡尼的走位和跑動，很容易被洞察。但如今少了簡尼，球員之間要互相走位，令入波更平均。

熱刺今季是否虛火？一開始少了簡尼確實令人擔憂，但全民皆兵、以攻代守，這讓熱刺雖未至於能最終爭冠，但爭逐前四卻肯定有力。

本週焦點

曼聯回勇，在主場迎戰未算最sharp的曼城，這場打吡戰，狀態是關鍵。

最近多次靠幸運之神眷顧的曼聯，連同歐聯在內取得三連勝；雖然對手都不強，但證明狀態和士氣都不俗，今場有主場優勢，有望搶分。

週中歐聯賽事，麥佳亞入波，加上安拿拿勇救12碼，成功為曼聯搶到重要三分；雖然暫時排第三，但出線未絕望。

曼城開季至今都受到傷兵困擾，加上早前洛迪停賽，更一度在面對狼隊和阿仙奴，以及聯賽盃不敵紐卡素出局。

但始終曼城在變化上較多，如果是拉鋸戰，曼城就有奇招可用，作客都能搶分；但如果運氣稍差，則未必能在奧脫福全身而退。

曼聯近3戰英超主場兩敗，包括不敵白禮頓及水晶宮；近年在同城打吡戰亦多數失利，累計近5戰交手1勝4負；而曼城有洛迪回歸，曼聯確有卡斯米路養傷，中場防守力此消彼長，是影響勝負的關鍵。