C朗文尼馬列斯回歸英超？

英超賽會原本希望禁止同一班主旗下球會借用球員，結果發起的20隊投票，以13:7通過，賽會的如意算盤打不響，就引發精彩和公平的爭議。

這個有趣的投票，原來是由於紐卡素打算向同一班主旗下，屬於沙特聯賽的4間球會借人引援補強。

這個看似平常的借用球員舉動，有何特別？為何引發關注？先看看這個同紐卡素同一老闆的4隊球隊，有什麼特別的球員。







紐卡素在投票前就傳出要借用尼維斯，原因是中場傷兵多，而且新加盟的東尼又被罰停賽，所以希望補強中場。

如今這個禁止條例不獲通過，紐卡素甚至可以明正言順借用其他球員。

試想像，當紐卡素可以借用C朗、文尼，加上馬列斯，這個進攻組合，光是想像一下已經非常吸引。他們今年的效率並不差，看看入球數字就知道。







如果他們3人，甚至尼維斯、賓斯馬等等都獲得紐卡素借用，紐卡素實力必然大增；對球迷而言更是利多於弊，有誰不想看C朗、文尼和馬列斯重返英超？

不過，當衛星球會之間的球員可以互相借用，就會引發更多問題，例如對財政資源不多的球會，是否會造成不公？

部分不是集團式管理的球會，實力已經比不上豪門；如今豪門更可以借用旗下球會的球員，明顯實力更超班。

到底是導致不公平，還是令比賽更精彩？作為球迷，當然希望愈多球星愈好，至於如何規範，還是交給賽事自己判斷吧。







紐卡素暫時在聯賽排第7，以球會的雄心來說令人失望；艾迪賀維或者能力已經見頂，但傳聞接手的人選是摩連奴，這個人選的確合理，因為大牌領隊未必對紐卡素有興趣，而摩連奴的往績也足夠說明他夠分量；但問題是，摩連奴哪一套落伍的戰術思維，在今天的英超還行得通嗎？

本週焦點



剛結束國際賽期，傷兵問題是每一隊大球會都要面對的困擾；所以，本周豪門與豪門之間的較量，就看哪一隊的板凳更有深度。

曼城主場對利物浦，上5次交手，曼城取得2勝，雙方有兩場打和，利物浦在主場贏過1次。有趣的是，曼城分別在主場和作客都贏過4:1，不論作客和主場都試過賽和利物浦，證明實力上還是曼城稍稍佔優。







The Athletic統計了今季英超各隊導致缺陣比賽的傷病次數排行榜，紐卡和曼聯以14次並列第一。哥迪奧拿能夠在如此情況還能帶隊穩守第一，實在不易；而艾迪賀維可以在有限資源堅持雙線出擊，更是能得。

不過，回歸剛才所講，國際賽後遺症會有所影響。雙方都不少大國腳，例如利物浦艾力臣比加、曼城艾華利斯等，都是長途比賽後歸隊，多少對體能都有影響。

雙方近況都不錯，4場都是3勝1和，但主場的曼城一定會更進取，高普反而有機會求1分，打和並非沒有機會，但如果把握力更好的話，曼城應該可以主場全取3分。

另一場車路士主場面對紐卡素，前者上一輪與曼城激戰，最終逼和對手，證明面對強隊，普捷天奴和一眾球員都會踢高半班波，經常面對實力相當的紐卡素，同樣有望踢出高水準，加上主場優勢，理應看高一線。





車路士今季攻力疲弱，據聞有意在冬季轉會市場重開之後再增兵。今次竟然相中英甲球隊查爾頓19歲前鋒米爾斯尼邦。車仔在過去兩年已經買來不少年輕球員，而且都未曾證明過自己，他們的轉會策略實在令人費解。

紐卡素今季要應付歐聯，明顯兵源緊張，加上傷兵和停賽問題，發揮時好時壞。今場作客，艾迪賀維應該以穩守突擊部署，希望求和為主。



