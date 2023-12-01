VAR誤判，超長補時；英超球證，既瘋且狂

大部分人都不喜歡改變，足球迷也不例外。每一次球例的轉變，總會有很多球迷會表達不滿。從上季開始的VAR，到今季的補時時間，都成為影響賽果的關鍵。

今季有幾場經典VAR誤判的例子。

利物浦和熱刺在第7周的賽事，因為誤判，導致利物浦由贏變和、和變輸。

事後，英超職業球證有限公司（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL）立刻跑出來道歉。原因是上半場戴亞斯的一個入球被吹越位，但現實是並沒有越位，而當時旁證誤判越位、球證相信了旁證、VAR球證就以為旁證沒有誤判，所以沒有翻查VAR。



除了VAR，今季的球證被賦予更大權力，例如對領隊、球員向球證的抗議行為，不作警告，立刻出示黃牌；紅牌更是家常便飯，截至11月28日，已經有30個球員領紅牌，是上季同期的兩倍。

又正因為VAR的對賽事的介入，所以從上年年尾的世界杯開始，每場比賽的比賽時間，連同補時，往往超過100分鐘。

補時過長，又成為另一個話題。以熱刺主場1:4敗於車路士一仗為例，賽事共出現2張紅牌及5次入球無效，加上VAR不斷在賽事當中介入，令整場比賽補時達21分鐘。

超長補時，對球員的體能要求更高，尤其英超球隊往往是多線作戰，比賽時間越長，變相更疲倦。

據《每日鏡報》報道，有不少球員向英國職業球員協會投訴，每次VAR介入，比賽就要暫停等待覆核結果，經過這樣的比賽暫停之後，馬上又要重新進行高強度的劇烈運動，會引致肌肉勞損或拉傷。

協會亦表示，英超球員的大腿拉傷率比上季同期增加了96%，尤其現在還沒未到賽程最繁忙的階段，情況令人憂慮。



賽程頻密，加上賽時增長，如何調度換人就更重要。根據OPTA統計，阿仙奴今季各項賽事有10球由後備上陣球員射入，與白禮頓並列第一，阿仙奴能重返榜首不無道理，也證明後備換人的時機和選擇都非常重要。

不論是VAR爭議，還是超長補時，類似的情況在今季賽事中屢有發生，以致不少領隊、球員和球迷都怨聲載道。VAR到底好與壞？以往已經討論過。只要是人，就一定會犯錯，VAR雖然是用電腦技術輔助判斷，但負責判斷的，始終仍是人，所以不會100%準確。

不過，正如車路士領隊普捷天奴在面對熱刺的賽事之後所講，不論如何，足球比賽就會持續進步，壓力不應全部都在球證身上，如何讓球證和科技互相配合，做到更公平和透明，才是最重要的一步。



據英超賽事統計，上季平均比賽時間達到98分27秒，但實際皮球在場上的時間，只有54分52秒，比賽很多時候都浪費在例如慶祝入波（最少1分鐘）、處理界外球（最少2分鐘）、罰球、受傷、換人等等上，因此補時拉長，是讓比賽得到真正的延續。

本週焦點

紐卡素主場對曼聯。兩隊周中都踢了歐聯，雙雙被逼和，而且兩隊都是作客，因此體能大家半斤八倆，但紐卡素人腳較少，可變數相對輸蝕。



聖日耳門主場全場圍攻紐卡素，攻門31次，只能夠在補時憑幸運波扳平；紐卡素全場都專注防守，但最終都是敵不過一個爭議判決，所以VAR的確還有改進的地方。

紐卡素今場主場，氣勢應該較好；但始終傷兵太多，尤其進攻上選擇不多，如果面對曼聯穩守，紐卡素未必輕易入波。

曼聯坦格出什麼套路實在很難估計，尤其今季曼聯很多都是幸運波，今場如果繼續有運，曼聯作客搶走3分也不奇怪。

另一場曼城主場對熱刺，整體實力上，曼城佔優，加上主場優勢，理應3分到手。

熱刺經過開季的強勢之後，狀態回落，主要是傷兵問題嚴重，暫時有超過6個正選球員需要養傷，加上後備力量不足，部分球員疲態畢露；現時熱刺的戰術以強攻為主，依賴高強度奔跑，因此體能上消耗非常大，經常面對曼城的傳控，要搶波都很吃力，估計經常未必有機會反彈，甚至有可能4連敗。



哥迪奧拿近日出版新書，談到棄用簡些路原因，包括後者情緒化狀態，一旦表現不好，即使善意提醒，都會令他崩潰。最令哥帥不能接受的，是他自以為是的態度，尤其當初小將李維斯表現出色，簡些路竟然表示自己是前輩，理應是正選，而不是這個17歲的小將。簡些路欠的這正正是作為一個人應有的態度。



英超球隊在今屆歐洲賽大勇，歐聯4隊中，曼城和阿仙奴都已經率先首名晉級，曼聯則幾乎是沒有可能晉級，連歐霸都可能沒機會，至於紐卡素則還可以爭取首名；至於歐霸，利物浦則已經獲得首名，韋斯咸和白禮頓則在最後一輪可以爭奪首名，而今季在聯賽表現出色的阿士東維拉，亦在歐協杯成功以首名晉級。8隊當中，有6隊晉級，而且都有望首名，證明英超球隊水平的確很高。