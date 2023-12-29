曼聯氣勢當旺，小勝森林；車路士雖飄忽，力擒盧頓

英國富商英力士集團成功從格拉沙家族買入25%曼聯股份，加上聖誕快車期間反勝維拉，紅魔似乎有反底跡象，但現實是否如此？

面對近期強勢維拉，曼聯主場表現出色，13次射門7次中目標，21次成功攔截，26次清波，都比維拉出色，最終反勝對手，是合理賽果日。

但在面對維拉之前，曼聯在本賽季已經在各項賽事輸了13場，包括聯賽8場，是1930年以來最差的紀錄。一場反彈表現，似乎未足以說服球迷；因為之前也有突然踢場好波，之後又突然失準。

足球數據分析小組CIES最近公佈，華舒福力壓格列殊和三沾薰，當選世界最佳左翼。消息一出令球迷驚訝，連曼聯球迷自己都表示華舒福甚至連隊中最佳都稱不上，何來世界最佳？

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同一時間，據報導，英力士集團收購曼聯股份之後，將會接管足球事務，男女子球隊和足球學校等。

以往被球迷詬病的格拉沙家族，不再負責足球事務的營運，是否等於曼聯重返正軌？雖說英力士集團要2月才完成收購，但相信1月轉會窗應有相關買賣手影，以爭取來屆歐聯席位。

看看另一隊同樣沉淪的豪門。

在堅尼和加利仔等人頻頻發表意見後，連約基都跑出來評論，表示曼聯現在踢得非常悶蛋。其實環顧英超，沒有哪一隊名宿會如曼聯一樣評價前東家，人人都是專家的話，那還何須專業領隊？

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車路士在前年因為俄烏衝突風波，艾巴莫域治被迫出售球隊，接手美國商人不但在美國擁有大量體育球隊管理權，更毫不吝嗇花錢增兵，短短一年半就花費接近10億元買人。

單看新老闆背景和轉會開支，這隊車路士絕對值得憧憬，但現實又是另一回事。

幾乎將所有球員更換，然後再找來新領隊普捷天奴，但結果？車路士如今只排在聯賽第10，比曼聯更差。

曼聯暫時攻入21球，是前十四隊中入球最少，甚至比排倒數第二的般尼茅夫還少6個。連入波都無板斧，談何翻身？

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曼聯何嘗不是花費4億增兵？當初請來坦格何嘗不是充滿期待？今日有新老闆入股，同樣令人滿懷信心。

不過，現實是曼聯的亂，不是一兩個人可以解決，如果簡單換老闆就可以翻身，紐卡素和車路士，甚至阿仙奴就不會至今仍未再嘗冠軍滋味。曼聯走出陰霾？恐怕時間為時尚早。

本週焦點

曼聯作客對諾定咸森林。剛剛主場擊敗維拉，曼聯士氣不錯；但諾定咸作客反勝紐卡素三球，氣勢也不俗。加上諾定咸有主場之利，雙方勢均力敵。

連同上場，諾定咸今屆僅贏過4場，今場要贏曼聯除了運氣，還需要堅強的防守紀律，穩守突擊，還要望曼聯失準。

曼聯的凱倫終於在聯賽入波，他是勤力，只怪左右兩翼都不是擅長供應球員；諾定咸的活特上場入三球，展現速度和技術，今場相信曼聯老將伊雲斯會專職看管，森林恐怕零入球。

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曼聯雖作客，但乘著周中反勝，可以看高一線。今季入球能力不足，若有耐性，延續氣勢，小勝可期。

車路士作客盧頓，前者聖誕日大戰不敵狼隊，但周中擊敗水晶宮，表現飄忽。

盧頓自從不敵曼城之後，接連擊敗紐卡素和錫菲聯，氣勢強勁。今仗雖有主場，但場均失球接近2球，首循環更被車路士攻入3球，今場恐怕難以搶分。

紐卡素最近5戰4敗，如果下場不敵利物浦，估計艾迪賀維在紐卡素日子開始倒數了。

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