挖角曼城，新老闆新思維；曼聯沉淪，換領隊才翻身

曼聯向挖角曼城，將對方第四把交椅、足球營運總監聘請過來擔任CEO。

換完老闆，再換了管理層，到底曼聯是否可以谷底反彈？抑或換人還未結束？需要破釜沉舟？



曼城的貝拉達被曼聯挖角成功，有傳曼城大部分管理層都是新聞報導後才知道，因此非常震驚。除了在曼城8年的成功，其實貝拉達在巴塞時期已經和哥迪奧拿合作無間，在巴塞7年，打造當時最強大巴塞，所以貝拉達是個出色人選。（由作者提供）

今季曼聯又是雷聲大雨點少。原本以為坦格買了心目中人選增兵之後，可以自己戰術帶來新變化，殊不知比之前更差。

不過新老闆入股之後，大刀闊斧改革，除了請了曼城奪冠幕後功臣貝拉達擔任CEO，還打算再請三位高管，分別是體育總監、轉會主管和首席球探，其中一個人選是紐卡素現時體育總監艾和殊。

除此之外，又傳出英力士集團打算向隊中人工高、效率低的球員開刀，包括卡斯米路和華拉尼；又表明不會同意冬窗簽短期合約借賓施馬。



6000萬羅致，週薪35萬鎊，簽約4年，一個30歲的過氣球星，怎會幫到曼聯？當時已經寫過是不合情理。現在兜售卡斯米路非常正常；甚至馬斯亞、安東尼等等都在清洗名單。（由作者提供）

新老闆拉傑夫作為曼聯忠粉，的確見到曼聯問題所在，其一是球隊管理不專業，所以要換管理層；其二是轉會市場差勁，買來多是水貨，包括近1億轉會費的安東尼，還有季初加盟的孟治。

新方向下，換領隊只是遲早問題。早在坦格上任時已經講過，他沒有「業績」證明有能力教曼聯，到正式執教後，更加證明他自曝其短一面。

是季中換人還是季尾換人，都不重要，關鍵是曼聯新的管理思維。



坦格帥位不保就路人皆知，但誰人接手才是關鍵，現時傳出拜仁領隊杜曹有興趣執教。但引入貝拉達之後，杜曹執教風格明顯不合適，領隊人選相信仍會風風火火一段日子。（由作者提供）

以曼聯名宿作為例子，多年來都不受重視，莫說返回球隊執教（蘇斯克查是個意外），連給予他們基本尊重的場合都沒有。

相反，例如阿仙奴，包括亨利、龍格保、列文、保特、甚至最近的法比加斯、韋舒亞等等都會到槍手擔任教職，為球會的文化做傳承，將球隊的精神延續。

曼聯呢？名宿們除了在媒體發問發砲，還能為曼聯做甚麼貢獻？

新管理層必然有新思維，這位新老闆會給曼聯帶來甚麼變化？抑或只是換湯不換藥？只要看看他會否換坦格？換一個什麼領隊？甚至冬窗買甚麼人？自有分曉。

曼聯要簽入前鋒補強，有傳對拜仁祖普莫亭有興趣，甚至紐卡素哥連威爾遜，以及賓施馬等等，但明顯都是病急亂投醫，這些不入流或者過氣前鋒，怎會幫到曼聯？（由作者提供）

本週焦點

足總杯有兩場具份量的賽事。熱刺主場對曼城，以及車路士主場對維拉。

熱刺和曼城今季在聯賽首循環踢成3:3，而且熱刺更是在曼城主場搶分成功。但那場比賽熱刺有運，去到90分鐘追和入的是一個幸運波。

今場熱刺有主場優勢，但近況飄忽，傷兵問題加上人腳不齊，未必能威脅曼城；曼城有迪布尼歸隊，戰術有更多變化，今場應該可以贏波晉級。



數據上曼城作客熱刺，過去5次全數敗陣，而且零入球；今場賽前哥迪奧拿都特別提到此數據，表示要將今場當作決賽，尤其夏蘭特復出，希望可以打破宿命。（由作者提供）

車路士在主場的優勢更明顯，史丹福橋比一般新球場細而且窄，一般球隊作客都會較難適應，尤其打反擊的球隊，高波和長傳很容易受影響。

維拉今季由艾馬利執教，首循環作客贏過車路士，但過程並不輕鬆，只是小勝；加上當時車路士狀態不佳，因此今場未必可以輕取對手。

車路士近期陣容可以穩定，加上球員上力，有望主場贏波。



英超官網數據顯示，車路士至今創造45個黃金機會，位列第5，比排第3和第4的兵工廠和維拉都要多，但他們如今只排在第9位，由此可見，入球是最大弱點。因此車路士最近將不少外借球員回收，希望增強攻擊力。（由作者提供）