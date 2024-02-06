美斯訪日本面露微笑？國際邁亞密對港超聯比賽無落場惹民憤！球王神情繃緊黑面一反親民形象？

國際邁亞密訪港踢表演賽，結果釀成大風波。今次風波到底是港府錯？主辦單位錯？球隊錯？抑或，是我們一直希望見到的美斯做錯了？

話說同為球王級別的C朗，早前在深圳的友誼賽突然取消，惹來大批球迷不滿，甚至有球迷衝到酒店宣洩不滿；但C朗翌日立即親身公開道歉，甚至表示到中國就如同來到第二故鄉，這番表態，雖然看似公關安排，但此舉起碼讓球迷收貨。

（圖片來源：晴報）

先重溫一下整個活動的過程。

2月2日球隊抵港，美斯自己提著手提行李，手拿馬黛茶步出飛機，明顯有疲態，而且未見與現場人士有互動。

2月3日球隊在大球場操練，美斯有參與，甚至在馬騮搶球環節充當馬騮，狀態未見異樣；也與現場參與活動的小球迷頗為融洽。

2月4日比賽正日上午，據說早上的消息是美斯仍會登場亮相。

2月4日比賽正日下午，球迷陸續排隊進場，為見偶像一面；而球隊在賽前的消息是大牌球星將會落場。

2月4日比賽正式開始，美斯和蘇亞雷斯沒有更換球衣，連布斯基斯和佐迪艾巴也同列後備；美斯甚至穿著polo長褲，一面愁容，雙手插袋步向場邊。據現場轉播消息，美斯等幾位大牌球星是在後備名單上。

2月4日比賽下半場，美斯沒有登場；直到完場前10分鐘，美斯都未獲安排登場；球迷噓聲四起，紛叫回水。

2月4日比賽結束，港府一度希望美斯在現場發表講話向球迷解釋，甚至代表球隊接受獎杯，但都紛紛被拒絕不獲接納；甚至拍照階段，邁亞密球員匆匆離開，似乎漠視整個活動。

2月5日，原本港府希望安排球員在早上坐船在維港巡遊，甚至參觀啟德體育園，但都被球隊拒絕；下午球隊離港，有媒體追訪拍到美斯坐在旅遊巴車位，木無表情離開。

其實比賽期間，蘇亞雷斯一直躍躍欲試，非常肉緊，希望參與比賽；反而美斯鬱鬱寡歡，一直滿臉愁容，似有心事多於希望登場，背後是否有甚麼故事？我們至今不得而知。

（圖片來源：晴報）

整個活動，莫說是一個體育盛事，甚至連一個普通友誼賽都不如，邁亞密國際對香港球迷非常不尊重，而美斯確實愧對一眾支持他的球迷。

假如換個角度看，這個情況出現在C朗身上，大家可能覺得很正常，因為C朗就是這樣的性格；但這種情況出現在美斯身上，大家就非常氣憤，全因美斯一直給大家的印象都是謙謙君子、鄰家男孩，而且對球迷充滿關懷。

球迷們或者還記得，2016年的時候，在阿富汗有一個小男孩以藍白膠袋自製美斯的阿根廷球衣，照片被廣泛流傳之後，美斯其後親自找到小男孩，不但送他真正的球衣，甚至邀請他到巴塞觀看比賽，盡顯關懷。

美斯擁有自己慈善基金會，而且服務對象是兒童，美斯本人也經常參與慈善活動，包括探訪，甚至捐贈球衣；部分拍賣球衣甚至會將所得全數捐出。可見美斯本人並非冷漠之人，但今次表演賽的一舉一動，都能以讓球迷釋懷。

（圖片來源：由作者提供）

彼時的美斯，此刻何在？

到底緣何美斯在今次的表演賽如此冷漠？不但不肯落場比賽，甚至連與球迷互動都不願意，背後是否有甚麼原因？我們到此刻都無從知曉。

但可以肯定的是，這一次的美斯，傷透了球迷的心。

有傳媒拍攝到，美斯到達日本後，立刻再展笑容；明日球隊將會再度出戰，美斯等是否上場將會成為關鍵，如果最終美斯登場，這就無疑是對香港球迷的極大羞辱。

（圖片來源：晴報）

不少球迷為了一睹美斯風采，不惜買黃牛飛，有部分內地球迷甚至舟車勞頓，都是為了能見偶像一面；結果換來的是美斯冷待球迷，這又怎教球迷不傷心？

打個比喻，大家買飛去看Mirror的表演，但竟然姜濤沒有出場，Anson Lo都同樣坐在場邊；球迷買飛就是為了看他們，但卻連一個安撫的表態都沒有，最終失望而回，怎會不氣憤？

昨日（2月5日）NowTV 「時事全方位」節目，受訪者是前港足代表，人稱CowSir的陳志康。CowSir表示，這一類表演賽，從來沒有人會期望如同正式比賽一樣激烈，大家都有共識，球員落場，尤其大牌球星，在比賽期間只是稍稍表演，就已經能滿足球迷，但今次連滿足一下球迷都沒有，就令人大失所望。

但話說回來，港超聯隊的表現確實不俗，幾位港將，例如在亞洲杯和省港杯都有入球的陳肇均，都踢得非常不錯；球星沒有出場，固然令人不滿，但港隊的出色表演，更是值得大家的掌聲。

美斯到底是有傷在身？還是自己根本就不情不願？抑或背後還有甚麼故事？但其實他只需一個善意的揮手，甚至走到場邊和大眾打個招呼，對於球迷已然足夠；他可以做100件事來安撫球迷，但可惜的是，他一件都沒有做。

這次比賽安排過程中，無論誰人有錯也好，但可以肯定的是，遇到這個不一樣的美斯，球迷的憤怒，都難以平復。