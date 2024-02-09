阿仙奴回勇，強攻韋斯咸；曼聯鬥維拉，上演入球騷

英超官網最新一篇文章，標題顯示為“Are we heading for the closet EVER the-way title race”

今季三頭馬車的激烈爭奪戰剛剛進入白熱化階段，全因上周阿仙奴擊敗利物浦，讓榜首差距拉近。

根據過往數據，包括01/02，08/09，09/10和13/14賽季都曾經出現三隊競爭的局面，而最終的排名都俾第23輪有很大分別。

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槍手能夠在主場贏波，多少有點運氣，包括反超比分的一球，全因對手失誤。

回顧比賽過程，阿迪達今次改變戰術，確實是贏波的關鍵，尤其防守的時候改踢盯人戰術，完全出乎大家所料；也正是他變陣出擊，才有了擊敗利物浦的機會。

不過，當時阿迪達慶祝的一幕，幾乎跑了近半個球場，是不是有點太早慶祝？

左翼加比爾馬天尼利在最近3連勝時攻入3球，布卡約沙卡及李安度杜沙特各有兩球進帳，都是球隊近3場入10球的功臣。

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其實贏波之後，阿仙奴和利物浦仍有兩分的差距，曼城甚至少賽一場，隨時反超兩隊的位置。

即使緊隨三隊之後的維拉和熱刺，也只是相差7分，證明大家實力相當。

對上一次封王，已經是20年前，阿仙奴當時以不敗成績奪冠，今季會不會有機會再嘗冠軍？不無機會。

其實上季的機會同樣很大，但最後直路階段不敵傷兵問題，大失準下將冠軍拱手讓人，這與阿迪達的輪換有很大關係。

槍手有個好消息，去年夏天加盟，但在季初第一場就傷出的謝倫添巴有望復出，既可踢左右閘又能踢中堅，對阿仙奴來說簡直是防線的及時雨。

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不過，阿迪達有一個被詬病就是戰術單一，如何面對不同對手變陣，尤其同級對手，更是取勝的關鍵。

尙餘15輪，45分，聯賽仍充滿變數，不少強強對話仍未上演；哥迪奧拿說得好，比賽要一場一場踢，大喜大悲無補於事，且看三頭馬車誰更有韌力笑到最後。

本週焦點

韋斯咸主場對阿仙奴，前者上輪大敗給曼聯，後者擊敗利物浦，士氣一漲一跌，是今場分野。

阿仙奴今季最大問題是入球效率不穩定，但韋斯咸防線不算頂級，理應有不少入波機會，如果贏不到就要怪自己把握能力差。

韋斯咸最近10個主場6勝4和，保持不敗；但最近7場均不勝，證明狀態不足，如果要搶分，莫耶斯就不能與阿仙奴鬥攻。

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韋斯咸今季對強隊其實並不失禮，首循環贏過車路士、熱刺、曼聯，聖誕快車作客擊敗過阿仙奴。今場能否搶分就看莫耶斯會都想死守。

曼聯作客挑戰維拉，兩隊上一輪都大勝，今場是6分波，雙方一定更落力，比賽過程一定精彩。

數據顯示，加拿祖、凱倫和華舒福最近五場比賽表現不俗，尤其凱倫開始入局，最近4場參與6個入球，面對不算頂級的維拉防線（至今失球達30個，場均失超過1球），有望再入波。

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維拉本身攻力強勁，已經入49球，只比利物浦和曼城略少，如果對攻，絕對不會輸蝕，經常有機會上演入球騷。