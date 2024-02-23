槍手近況佳，大勝可期；紐卡素弱勢，力爭求和

上星期講到拜仁的問題不在球員而是領隊，換帥似乎是時間問題，結果不幸言中，周中拜仁官方宣布杜曹季尾離隊，比合約早一年時間。

換領隊到底幫助有多大？只要看看日前剛剛宣布因為健康理由辭去水晶宮帥位的鶴臣，當初水晶宮一度瀕臨降班邊緣，結果鶴臣接下火棒後，成功幫助球隊挽救英超席位。

76歲的鶴臣，其實是水晶宮學徒出身，但未曾代表過一隊出賽，反而兩度執教水晶宮，合共超過200場。作為最擅長執教中型班的領隊，他對足球的貢獻毋庸置疑，祝願他早日康復。

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一支球隊成敗，領隊是重中之重。

只要看哥迪奧拿和高普，如何在遇到傷兵問題是，仍可以化解，就知道頂級領隊的功力有多厲害。

利物浦今屆傷兵潮從未間斷，包括阿諾、羅拔臣、艾利臣比加、馬迪普、蘇保斯禮、沙拿等等，都在傷兵名單，但高普卻可以用幾個小將頂上，而球隊表現不見走樣。

巴特利、昆沙等近期都在利物浦的賽事中出任正選，一方面是利物浦傷兵太多無人可用，但同一時間是高普教導有方，這班小將有能力接班。其實在去年12月一場歐霸盃賽事中，用上平均22歲156日的陣容，雖然輸波，但一眾小將表現出色，證明利物浦青訓確實不錯。

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哥迪奧拿同樣是運用不同球員和戰術，講傷兵問題化解，例如當年的科頓、後來的彭馬、李維士等等，甚至讓球員轉型，包括史東斯踢防中、獲加踢中堅等，都成功令球隊度過傷兵潮又能維持戰績。

反觀今屆的熱刺、維拉，甚至上屆大勇的紐卡素等等，當遇上傷兵問題，成績立刻倒退。熱刺少了麥迪臣立刻攻力大減、維拉傷了幾個中場，立刻連失積分、紐卡素缺兵少將，更是打回原形。

最近曼聯展現強勢，是坦格功勞？恐怕是球員發力和開竅更重要。21歲凱倫連續6仗聯賽有入球，也是英超史上達到這成就最年輕的一位球員。這與領隊有關？不是，他原來得到雲佩斯教路，而他自己亦開了竅。

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最近回勇的阿仙奴，似乎證明了阿迪達有更大的進步。

當歇冬期在杜拜集訓時，從公佈的片段已經見到，槍手們已經將聖誕快車期的失利拋諸腦後，集訓回來後在聯賽取得4連勝，攻入16球，只失2球。

最明顯的一個分別出現在對利物浦的賽事，阿迪達改踢盯人防守，打了利物浦一個出其不意，結果策略成功，取得3分。

阿迪達另一個轉變，是讓懷斯擔任球隊攻守轉換的節拍器。球隊在季初30場比賽，場均竟然只有3個角球攻勢，但最近4場都有12個，場均等於前20場的總和，這得益於懷斯的反擊的節奏，令槍手有更多高質素的攻門。

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老闆可以左右球隊發展、球員可以影響比賽發揮，但真正讓球隊有力爭冠的，還是領隊的戰術和部署。

本週焦點

阿仙奴主場面對紐卡素，單是比較兩者近況，槍手有力全取3分。

最近兩場槍手簡直是火力全開，中前場幾乎個個有波入；加上場均20次攻門，每場超過19次在對方禁區內的傳球，以及17次關鍵傳球，證明有力破解紐卡素防線。

紐卡素最近5場僅錄得2勝，而且場均失球超過2個，面對盧頓都竟然可以被對方攻入4球，可見紐卡素的狀態確實很差。

紐卡素在過去7場賽事，面對中下游球隊，場均都失2球或以上，證明上季引以為傲的防守完全淪陷；反觀阿仙奴持續強勢，一升一跌之下，今場入波相信會更多。

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以狀態和近況，甚至攻守表現，阿仙奴都勝一籌，除非大意或者欠運，否則不應失分。