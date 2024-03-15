足總杯大戰！利物浦體能蝕，曼聯偷雞；紐卡素陣容弱，曼城輕勝

利物浦大戰曼城，和局收場，一如上星期所講，大家旗鼓相當，差距不大。

現時榜首3隊只差1分，雖然阿仙奴暫列榜首，但最後10輪聯賽，賽程最難踢的是槍手，賽事最頻密的是利物浦，曼城並非無機會後來居上，到底鹿死誰手，仍是未知之數。



阿仙奴時隔14年後再度闖入歐聯8強，對一班小將來說，無疑是一支強心針；甚至舊將基昂都表示槍手已經歸位。翻查紀錄，過去5次在歐洲淘汰賽踢走波圖的球隊，最終都可以晉身決賽，且看阿仙奴今屆是否有此運氣。

從聯賽盃利物浦奪冠，到聯賽三頭馬車爭標，再到本週足總杯8強，都有一個共通點，就是傳統強隊佔優，豪門歸位。

阿仙奴在歇冬集訓後，表現大勇，一掃聖誕快車期頹勢，如今是聯賽攻力最強球隊。

又如利物浦，高普訓練有方，年輕小將都能填補空缺，表現達標，衝擊四冠並非沒有可能。

曼城則在迪布尼復出之後，表現穩步上揚，尤其傷兵少，戰術變化多、心理質素佳，曼城同樣有力衛冕三冠王。



據ESPN統計，曼聯過去10場聯賽，被對手有威脅射門185次，而曼城則是在28場才被對手威脅232次，如此差距大的表現，坦格都居然表示他們與對手曼城級數相差不遠，真不知道是無知、無恥還是無能？

為何季初殺出個熱刺，季中有維拉攪局，但去到直路，還是三隊傳統強隊跑出？

原因離不開戰術穩定性和球員質素。

曼城和利物浦無需多講，多年來哥迪奧拿和高普都有自己一套戰術思維；今季的阿迪達也有進步，用固定框架作戰，不再亂排陣。

還有是球員心態，哥迪奧拿和高普為球隊注入贏家心態，即使有逆境都可以迎難而上；阿仙奴上季尾跌Watt，但今季再接再厲，從淘汰波圖歐聯比賽中，最近在壓力下射12碼決勝，槍手心態成熟，沒有自亂陣腳，有力重返強隊行列。

最後10場聯賽，1分不能失，而且三隊都是多線作戰，領隊如何佈局，將會是疊彩封王和失落無冠的關鍵。



上週曼城作客利物浦的賽事，很多球迷不解為何哥迪奧拿下半場突然改為保守踢法，甚至迪布尼被換出之後，都不理解哥帥的決定。相信哥迪奧拿很清楚，場上形勢已經被利物浦主導，如果勉強堅持，很可能輸波而回；相反，設法保住1分，對自己依然有利，畢竟還有10場比賽。何況讓迪布尼繼續在場上死拼，不被踢傷也大失元氣，這就是頂級領隊哥帥看得遠的思維，和利物浦阿仙奴爭的是冠軍，還有10場30分空間，而差距只有1分，犯不着死打力拼。他爭的是並非一般球迷看見的這一場比賽，而是一季的功勳偉職。今天不敗，已是成功。

本週焦點

足總杯8強，場場都是精彩戲碼。

曼城主場迎戰紐卡素，無論質素和狀態，都是曼城佔優；今季兩隊碰頭3次，英超主客兩場都是曼城勝出、紐卡素在聯賽8杯主場殺退曼城。現在紐卡素缺兵少將，即使偶爾有神經刀表現，作客8強止步了。

利物浦曼聯的大戰，紅魔主場，理應踢高半班，但今季紅魔主場又不是表現特別出色；利物浦雖然作客，但持續強勢，理應晉級。不過，這場大戰運氣將主導大局。



利物浦昨晚的歐霸大勝，但不少主力都有上陣；雖然高普是希望操fit一下幾位之前缺陣的球員，例如沙拿和羅拔臣等。不過，在這場沒有懸念的賽事中讓他們上陣，會否影響他們在週日體能，實在不容忽視。

另一場車路士主場面對李斯特城，估計車仔不是失準的話，應該可以再進一級。如今李斯特城已經不是當年神奇奪冠的球隊，而且不少主力都已經外借，論實力不能與車路士相提並論，輸波情理之中。

最後一場是狼隊對英冠高雲地利，實力有差距，加上前者有主場優勢，打入4強在望。