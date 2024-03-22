前四爭奪戰，維拉賽程差；熱刺不穩定，曼聯領隊弱

爭冠入直路，阿仙奴、利物浦、曼城未分高下；爭第4個歐聯席位仍難分難解。早前維拉大戰熱刺，熱刺出人意表大勝；曼聯雖然落後，但剛於足總盃熱血反勝利物浦，有可能打了一劑強心針。

尚有10場，最後一個歐聯席位離不開三隊，鹿死誰手？可能要鬥到最後2至3輪。

曼聯現時排第六，而且落後踢多一場的維拉9分，看似爭四機會渺茫，但歇冬後曾經一輪連勝，幾乎追上前四。如今反勝利物浦，氣勢大增，聯賽尚可一博。

上周專欄指曼聯要偷雞，回顧與利物浦的足總盃，得益於紐尼斯傳失波、最後階段利物浦大舉壓上後方空虛，兩個天大機會下，紅魔贏得有運。

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話說回來，足總盃利物浦輕敵，明明兩度領先都搶攻，自毀長城，被曼聯成功反擊，這是高普失策了。

比較賽程，曼聯和熱刺都同時還會面對錫菲聯和般尼兩隊榜尾球隊；相反維拉餘下9場，卻沒有一場是面對最後五名的球隊，還要作客曼城和阿仙奴，主場對利物浦和車路士，賽程上維拉相對不利。

維拉的艾馬利真是用蔗渣價錢踢出燒鵝味道，這班波幾乎沒有大牌，但力壓曼聯、車路士等排在第四；熱刺的普斯迪高古，首屆執教，球隊一度在榜首徘徊，但陣容薄弱，能堅持在第五位已經不錯；相反班費最高的曼聯，坦格莫說帶隊衝冠，連前四都無的話，肯定要被炒。

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再比較三隊的傷兵狀況，由於維拉和曼聯在上半季都有歐洲賽要踢，所以後半程都有傷兵困擾；但熱刺由於沒有其他歐洲賽，加上在本土盃賽早早出局，專心應付聯賽，所以人腳較為充裕。

有趣的是，熱刺看似最有優勢，甚至對上一次大比數擊敗維拉，但其後就3球不敵富咸。表現飄忽是熱刺的弱點，而維拉相對更有韌力，就如上一輪最後階段逼和韋斯咸，搶回1分。

維拉今屆進步，離不開艾馬利對球員的運用。例如屈堅斯，以往給人感覺是難成大器，但今屆表現大躍進，全靠艾馬利對他的踢法和戰術做了調整，讓他有更多發揮空間。

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表現能否改善也要看球員有沒有悟性。曼城的史東斯，中堅出身，但哥迪奧拿讓他轉型，不但給予他信任，更給他新的思維；結果史東斯不負所託，不但在攔截和防守做足功課，現在連串連和控球都做到恰如其分。

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另一個有發揮空間就有進步的球員，不得不說高爾彭馬。他轉投車路士後，不但多了出場時間，而且表現出色，至今攻入超過10球，更試過絕殺對手，潛力無限；但普捷天奴能否讓他再進一步？離開哥迪奧拿是否一個好選擇？看看傑西斯、辛尼等，只能希望彭馬能遇到真伯樂。

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熱刺和維拉都是用二流實力踢出一流水平，可惜就達不到一流成績；原因是他們的班底和質素，無辦法讓他們保持長期穩定。

維拉、熱刺和曼聯，三隊只能「活」一隊踢歐聯，曼聯落後太多，要自己全勝，還要寄望維拉和熱刺失分，處境看似艱難，但沒有歐洲賽後顧之憂，就看領隊坦格了。

熱刺和維拉最大危機是還要面對榜首三雄，他們沒有失分空間。熱刺穩定性不夠，而維拉傷兵嚴重，而且有歐協聯8強賽事，能否抱著前四，更看領隊艾馬利能量了。

利華古遜在德甲一騎絕塵，有望創出連拜仁都做不到的不敗戰績；領先10分下，聯賽非常穩陣。而歐霸抽籤不錯，領隊阿朗素很有可能與利物浦在決賽相遇，屆時真是夢幻決賽。

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曼城在足總盃4強對車路士，如果過關就會很大機會和曼聯在決賽上演上屆的爭冠翻版；在歐聯，又是和上屆一樣，8強碰上皇馬，4強很大機會面對拜仁，連場硬仗不易踢，今屆能否有冠落袋，充滿危機。

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高雲地利爆冷，包括艾利斯森斯、施華等表現出色，而且踢到最後還是有氣有力，完全不似英冠球員；這種充滿球味的表現，實在值得鼓掌，不論下一輪是贏是輸，都足以獲得尊重。

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