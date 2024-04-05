英超30年，專注才成功；雙紅會—利物浦強攻曼聯

英超30年，成為全球最受歡迎的體育活動，全世界最多人觀賞的體育賽事。

自1992至93賽季開始，全球各地超過200個地區，有電視轉播，潛在觀眾接近50億。為甚麼英超那麼受歡迎呢？

主要得力於英超賽會和其市務推廣到位，而且十分專注發展其全球電視直播，所以收入甚豐，給予英超球會分成亦不少。例如曼聯收入最多，即使近十年從未奪冠，但每天從轉播費和獎金仍超過1.5億英鎊。

要算是球隊包尾，也會得到接近1億英鎊。球隊降班後，賽會亦會提供補助，幫助他們早日重返英超。雖然補助比英超少很多，但對一支英冠球隊而言，已經十分可觀。

獎金豐厚，吸引了不少海外投資者收購英超球隊。投入資金，令球隊買到優秀球員，令到賽事更加精彩。

過去英超的歐聯席位都是「Big 4」曼聯、車路士、阿仙奴和利物浦壟斷。近年多了投資者，加上曼城和熱刺成了「BIG 6」；其餘阿士東維拉、紐卡素、韋斯咸和白禮頓等中型球隊崛起，爭前4位置顯得更困難。

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英超競爭劇烈，不像其他歐洲地區聯賽，基本上由一、兩隊球隊壟斷冠軍，如西甲由巴塞隆拿及皇馬兩隊、意甲祖雲達斯和德甲拜仁慕尼黑竟然可以取得9連霸及11連霸驚人紀錄。

即使英超「Big 4」強如利物浦、車路士、曼聯和阿仙奴都試過失卻歐聯席位。可想而知其競爭情況，何其激烈。

30年來，英超專注做好推廣，例如球隊在暑假開操時會到不同地方進行熱身賽，可以協助球隊建立更龐大的觀眾群。

本周日是雙紅會，曼聯領隊坦格再次投訴，表示今季紅魔戰績差，全因傷兵問題；而且英超賽程密，令球員受傷避無可避，是導致成績倒退的主因。

賽程頻密是事實，但曼聯踢得不好，就全因是賽程嗎？其他球隊，不也是有傷兵嗎？

球員受傷和賽程緊密也是球賽一部分，坦格不夠班才是曼聯低迷的原因。利物浦、阿仙奴和曼城今季長期保持穩定，但三隊激鬥的背後，同樣傷兵滿營。

聯賽盃決賽，利物浦9名一隊球員受傷，靠一班小將力拼之下奪冠。

阿仙奴，今季攻力強橫，但馬天尼利、捷西斯、柏迪、舒真高、富安健洋等主力，沒有一個踢足全季。甚至上場作客曼城，要用基維奧踢左閘，也成功守和。

阿仙奴下週歐聯主場迎戰拜仁，後者今屆只餘下歐聯一個冠軍可爭，必將出盡全力衝擊。今季拜仁，狀態不佳，加上杜曹早已被安排離隊，球員人心散渙，槍手卻正是當打，第一回有機會先贏一仗。

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而向來看似兵強馬壯的曼城，今季有迪布尼傷停大半季、甚至夏蘭特、獲加、史東斯、艾達臣、施華、杜古等都斷斷續續守傷患困擾。

但即使三隊同樣面對傷兵問題，戰績仍沒有下滑，甚至鬥得難分難解，即使多線作戰，依然可以應對自如。

究其原因，是領隊功力。

哥迪奧拿和高普都十分專注於其戰術體系的領隊，所以即使要調動青年隊的球員上陣，都能跟得上節奏，不會影響球隊整體表現。

曼城在歐聯遇上皇馬，上演上屆8強的翻版；但今季的曼城狀態並不出色，相反，皇馬的整體發揮更平穩，而且多了一個比寧咸，加上要一報上屆失利的恥辱，今場主場可望先下一城。

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阿迪達經過去年功虧一簣之後，今屆在用人上更有心思，排陣更多變、換人調動更頻密，令本身年輕球員多的阿仙奴，不會因為有球員缺陣而戰績崩潰。

相反，曼聯依賴臨場發揮，而且坦格靠的是自己買回來的球員，一旦失去這班阿積士班底，戰術根本形同虛設。

戰術素養平平、臨場調動保守，坦格根本沒有能量帶領曼聯前進。傷兵問題並非曼聯獨自面對，賽程頻密也是每隊都要應付的挑戰。

與其埋怨客觀因素，不如努力向哥迪奧拿和高普學習，用實力說話，才是真正的大師級領隊。

利物浦今季多次上演反勝戲碼，昨晚面對錫菲聯，領先之下被追和，但力拼到70分鐘後依然強攻，最終連入兩球，擊敗對手，暫時重上榜首。體能將會是利物浦面對的最大劣勢，3日要踢兩場，對於已經是殘陣的利物浦而言，本週作客曼聯，有可能是影響冠軍誰屬的關鍵賽事。

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本週焦點

雙紅會在週日上演，上季利物浦7球屠殺曼聯的場面，但今場無論體能上和攻力上，利物浦都未必完全佔優。

曼聯最大的問題是只有兩個常規中堅可用，麥佳亞要面對利物浦快速的進攻，將會非常吃力；華拉尼今屆狀態起伏大，難予人信心。

昨晚面對車路士，先落後兩球，結果連追3球，但最終竟然保不住勝果，被車路士在補時階段反勝；再次證明球員心理質素不夠強大，也反映了坦格在保住勝果的調動上缺乏規劃。

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利物浦的優勢在於韌力，過去幾場即使落後，都在最後階段反勝對手。不過，今季在首循環主場只能和曼聯，足總杯更被對方淘汰，因此心理上並沒有優勢，要贏也不容易。

今場曼聯希望爭歐聯席位，而雙紅會的意義超過一般的賽事，曼聯主場有可能踢高一班。利物浦為保領先3分，也必定博盡。今場雙方有機會對攻，但利物浦陣容較佳，理應取3分，曼聯則要靠運氣了。

下週另外兩場歐聯賽事，巴塞作客聖日耳門，雙方勢均力敵，但整體上巴塞更有活力，球員或會為沙維離隊而踢高一線。不過安歷基對巴塞非常熟悉，或者會是聖日耳門的其中一個優勢。至於馬體會對多蒙特，雙方同樣實力均等，一個主守，一個擅攻，這個戲碼可能比其他三個組合更有趣。

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英超30年，專注做好賽事管理和全球推廣，證明非常成功；《經濟通》30年，專注做好財經分析和即市資訊，亦證明非常成功。