足總盃四強，曼聯應勝高雲城；車路士飄忽，曼城哀兵博反彈

上周聯賽排名的變化真是出人意表，曼城大勝，但利物浦和阿仙奴都同時輸波，結果拱手讓出榜首位置。

是曼城有運？非也。是高普和阿迪達都想贏又怕輸，結果比賽過程中調動不似預期，球隊失分責無旁貸。

阿仙奴不敵維拉，後者的確有一定實力，加上艾馬利對槍手頗為熟悉，比賽不易踢。

但阿迪達明知今場比賽需要贏，但沒有讓佐真奴和馬天尼利踢正選，甚至到70和80分鐘才換人，就是猶豫不決了。

利物浦的情況同樣尷尬。主場面對水晶宮，竟然早早失波，之後即是控制場面，多久攻不下，高普卻遲遲不肯換上其他前鋒。

紐尼斯、加普和戴亞斯都絕非頂級前鋒，尤其紐尼斯，雖然非常努力，但不見進步，空有身高和體能，昨晚面對阿特蘭大的歐霸次回合賽事，10次攻門5次中，但只能靠沙拿的12碼打破對手大門，疲弱的入球能力再次表露無遺。買人未到位，是利物浦轉會部門主管的責任，領隊高普也無可奈何，也難怪沙比阿朗素不願意接手。

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直到接近70分鐘才一口氣換上加普和祖達，後者上來就立刻貢獻一個有威脅傳球。可惜留給他們的時間不多，最後未能反勝，是咎由自取。

曼城重返聯賽榜首，以餘下的賽程來看，除了賽程密這個因素之外，對手偏弱，加上利物浦和阿仙奴仍有失分空間，都讓曼城有機會再多聯賽冠軍。

曼城今屆退步的地方是攻力大幅下滑，這與夏蘭特的狀態有關。以次回合對皇馬為例，5次攻門只有1次中目標，兩回合成功傳球次數只有11次，竟然比失球次數的14次還要多；而今季在聯賽面對前四球隊，6場比賽只攻入過1球，可見大家都看穿他的球路，若無進步，夏蘭特難成頂級球星。

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可惜的是曼城在周中歐聯賽事不敵皇馬，無緣衛冕，再次挑戰三冠王夢碎。

曼城整場比賽佔盡上風，但多次攻門都無功而還，對於曼城球員而言，的確非常打擊士氣。

本週足總盃4強大戰，曼城迎戰車路士，如果換了是其他球隊，周中歐聯出局，可能就會直接影響到這場賽事的部署。

曼城次回合狂攻皇馬，射門33次但只攻入一球。雖然皇馬踢的是消極，但卻是暴露曼城今屆的弱點，空有埋門入波少。出局打擊士氣，球隊會否可以立刻反彈？這就考驗哥迪奧拿的功力了。

比寧咸作為英格蘭球員，在皇馬發揮出色，今屆已經在西甲攻入16球，在射手榜排第二。連安察洛堤都表示，比寧咸已經從多蒙特時期再蛻變，從一個只會進攻的球員，成長為一個中場控制節奏的頂級中場。

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本週焦點

足總盃4強，曼聯面對高雲地利，賽果應該沒有意外，除非後者再度踢出上圈面對狼隊的水準，加上紅魔自己失誤，高雲地利才有望偷雞。

曼聯借將辛祖在歐聯次回合面對馬體會，上陣８６分鐘，雖然沒有入球，但創造兩次入球機會，兩次盤扭成功，5次成功重奪控球權，協助多蒙特打入歐聯4強；反觀曼聯接近四大皆空，到底是辛祖沒料？還是坦格無能？

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焦點還是落在曼城對戰車路士。

曼城無論球員質素和戰術造詣都比車路士高，論實力應該取勝。

不過車路士今屆屬於神經刀，尤其面對Big 6踢得特別落力。即使戰術上不足，但體能和速度上，絕不比曼城差，因此賽事又未至於一面倒。

如果雙方對攻，車路士未必處於下風，甚至有機會爆冷。

聯賽則有利物浦和阿仙奴分途出擊，作客富咸和狼隊。

如果兩隊本週都在此失分，無疑已經將冠軍送給曼城，因此兩隊今個星期必然搏盡，尤其阿仙奴歐聯已經出局，沒有留力必要，此時不搏待何時？

利物浦一隊球員已經陸續回歸，理應質素勝一籌，歐霸出局，高普表明一定要專注聯賽；除非再度欠運，否則本場應該可以重拾三分。

阿仙奴作客狼隊，實力上雖然有差距，但狼隊質素不俗，槍手未必贏得輕鬆，今場恐怕只能小勝。

哈利簡尼在兩回合對阿仙奴的賽事中，靠12碼攻入1球，並最終協助拜仁淘汰對手晉級4強。聯賽衛冕失敗、德國杯無緣爭冠，只餘下歐聯冠軍，但下場面對皇馬，提前上演冠軍戰，能否爭冠，簡尼今季在歐聯10場入7球，並貢獻3個助攻，他的表現決定拜仁能走多遠。

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