杜曹怕輸，皇馬有運再爭冠；槍手勢強，曼聯殘陣難偷雞

有運氣未必是萬能，但沒有運氣，就萬萬不能。

上星期預計皇馬主場小勝，的確猜中；但巴黎聖日耳門不敵多蒙特，卻有點意料之外。

不過，兩場賽事的最重要關鍵，是運氣。

巴黎聖日耳門之所以落敗出局，並非實力不如對手，而是正如領隊安歷基所講，己隊攻門30次，但中楣中柱竟然也有5、6次，未能破門實在欠運。

聖日耳門在今屆歐聯賽事共有14次中柱或中楣，創賽事有記錄以來的單季新高。安歷基沒有埋怨，坦言這就是足球，偶爾會遇上這種情況。面對來季的不確定性，安歷基表示會繼續重用年輕球員，逐步改革球員。如果PSG願意給他時間，相信安歷基會是一個合適人選。

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那邊廂多蒙特，從小組賽開始，有誰料到會殺入決賽？踢下風波、走under dog路線，最終面對高自己一班的對手，兩回合都攻入1球，而對手卻久攻不下，不是運氣又是甚麼？

辛祖離開曼聯，可能是他足球生涯最重要的決定；當一個領隊不重用自己，不如在其他地方爭取更好表現。多蒙特很適合辛祖，辛祖也在多蒙特重生，看看雲迪比、孟治，在曼聯有甚麼發揮空間？表現差，有時不是球員問題，領隊責任更大。

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皇馬與拜仁，半斤八兩勢均力敵，大家攻勢都非常到位，每次射門都很有威脅。

拜仁領先，固然是其反擊質素的表現；但有趣的是，入波是阿方素戴維斯，上半場後備入替受傷的基拿比；試想一下，如果不是基拿比受傷，戴維斯沒有登場，這一球就未必會出現。

簡尼和麥巴比，兩人都是當世頂尖前鋒，可惜簡尼是真正黑仔，原本以為去到拜仁總算能有杯落袋，殊不知竟然連囊中物的聯賽冠軍都失落，來到歐聯看似大好機會入決賽，卻又再度無緣。那邊廂麥巴比，贏盡聯賽甚至世界杯，甚至錢都不愁，卻無法在歐聯奪冠，今年夏天離隊再無懸念。

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反觀皇馬，落後之下，安察洛堤先換入摩迪和卡馬雲加增強中場活力，及後又一口氣換入兩個平時較少登場的前鋒，打算博一下。

最終，祖斯盧在7分鐘內連入兩球，一球因為紐亞甩手，一球就剛好沒有越位。如果說皇馬贏的是戰術或者調動，倒不如會所真是運氣使然。

當然，運氣不是一切，戰術和調動才是關鍵。安察洛堤和杜曹高手過招，最終薑是老的辣。安察洛堤雖然不是神調動，但所換的人，都是場上所需；反觀杜曹，最後換走簡尼和梅斯亞拿，沒有加強防守之餘，更欠缺前鋒在前場壓迫，讓皇馬放心全力反攻。

安察洛堤和杜曹，兩個風格截然不同的領隊，前者從米蘭到皇馬、車路士、聖日耳門，甚至愛華頓，都游刃有餘，更重要是處理球員關係確有一手，確實是神級領隊。後者戰術思維出色，可惜性格火爆，亦因為如此，往往影響調動，成為未能突破的最大敗筆。

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一子錯滿盤皆落索，杜曹想贏又怕輸，做了一個失策決定；安察洛堤被逼入絕境，就如前年對曼城的4強比賽一樣，一個看似賭博式的調動，讓皇馬起死回生。

領隊功力高低，並非好似坦格一樣，在賽事結束後，發表一番「偉論」，在全場挨打下，連杯都未捧就覺得晉級仍是一個成就。真正的大師，如安察洛堤、哥迪奧拿等，不論勝負，都會認同對手的付出，再感激己隊的努力，比賽過程風雲萬變，但不變的是他們臨場應變、奇招百出的執教思維。

本週焦點

曼聯主場迎戰阿仙奴，雖然是褪色的英超打吡，但這場比賽註定是大戰一場。

紅魔周中竟然4球不敵水晶宮，防線傷兵多到要卡斯米路客串中堅，結果漏洞百出，被水晶宮的反擊完美擊倒。如果今場沒有正式中堅復出，恐怕面對阿仙奴的沙卡、馬天利尼、托沙，都會中門大開。

槍手一班小將今屆進步明顯，即使壓力在自己一方，但仍然保持穩定，一直將每場踢好；餘下兩場別無選擇，全力爭勝再寄望曼城失分，因此在爭勝心上，一定更勝曼聯。

不過曼聯屬於神經刀，就如之前對利物浦，竟然令對手失分，所以經常不能小窺，槍手必定要先壓制對手，否則被曼聯偷雞就後患無窮。

雖然面對水晶宮大敗，但英國媒體指曼聯管理層無意在球季結束前辭退領隊坦格，餘下3輪英超賽事，加上英格蘭足總杯決賽鬥曼城一仗，亦肯定由他領軍。另有消息指，現任英格蘭領隊修夫基是接任熱門人選，如果修夫基接手，將會在歐國杯前落實並進行大換血。

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