歐聯決賽，皇馬大熱多蒙特看運氣；下季英超，哥迪奧拿大戰哥迪奧拿

賽季結束，成王敗寇，贏得冠軍固然實至名歸，輸了比賽的自然要檢討兼改變。

換帥是球隊最快捷和直覺的選擇，教得好與不好，領隊責任最大。賽季剛完，幾大豪門都落實換帥，拜仁、巴塞、利物浦和車路士都有新帥加盟，部分甚至名不見經傳，真是球壇罕見。

最讓人意外的，巴塞的選擇絕對是其一；辭退沙維，巴塞不但沒有選擇一個巴塞系統出身的球員，甚至連一個西班牙人都不是，找來一個德國人執教，費歷克的戰術思維，和德國足球風格，如何適應巴塞？抑或要巴塞適應他？這個組合似乎最不應被看好。

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但更罕見的是，如今球壇不少領隊，都是系出同門，哪一門？就是哥迪奧拿的派別。

強將手下無弱兵，哥帥這位「世一」領隊桃李滿門，而且地位崇高，不少領隊都是曾經與他共事，或者受到哥帥戰術風格的影響。

就連德甲班霸拜仁，都在換帥過程中，咨詢哥迪奧拿的意見，哥帥的推薦就出乎大部分人的意料之外，而拜仁的決定同樣出乎大家預期，真的選擇了執教經驗不多的甘賓尼擔任領隊。

甘賓尼前季帶領般尼升班，而且踢出一套曼城級數的進攻風格；雖然上季在英超只有5勝9和24負的戰績而降班。但哥迪奧拿對昔日的弟子大加讚賞，而拜仁當年亦在哥帥帶領下橫掃聯賽，所以拜仁選擇甘賓尼，雖難理解但屬明智。

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據悉，拜仁慕尼黑挑選甘賓尼作領隊還有一個更重要考慮，就是甘賓尼的多國語言天份，相信他能夠團結不同國籍不同語言的球員，加上甘賓尼個人的親和力，不是一個高壓的領隊，相信他可能為拜仁帶來一片新天地。

除了甘賓尼，英超7大豪門中，與曼城越鬥越激烈的阿仙奴，阿迪達就曾經擔任哥帥副手數年，甚至阿迪達買人都優先找曼城的球員。

車路士新領隊馬利斯卡同樣就曾經執教曼城U21青年隊，前年更擔任哥帥助手協助贏得三冠王，今季帶領李斯特城重返英超之後，立刻被車仔請來出任主帥。

利物浦新領隊史諾，雖然未曾與哥迪奧拿合作，但坦言自己受到哥帥的進攻風格影響。

除了哥迪奧拿，當今還有安察洛堤、高普等名帥，前者曾經講過，自己沒有甚麼風格，對不同球隊就踢不同戰術，安帥有這個本事，也的確做得很好，所以不是人人學到他。高普的戰術講求全場高位壓迫，對球員要求很高，而且自己一定要保持激情，如果連領隊都沒有激情，就很難維持，也不是所有領隊都可以做到。

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再加上曼聯坦格在拜仁時期是哥帥的助手；熱刺的普斯迪高古同樣表明自己受哥帥的風格影響。如此一來，英超7豪門之中，有6隊都是哥迪奧拿體系或者風格。

不要忘記，利華古遜的沙比阿朗素、聖日耳門的安歷基、甚至剛剛被巴塞辭退的沙維等等都是出自哥帥體系。

甚至連英超中小型球隊，包括白禮頓、賓福特、諾丁咸森林等等，各位球迷有否留意，他們都開始沿用門將發動攻勢、控球、後場推進的戰術，可見哥迪奧拿的影響無遠弗屆。

哥迪奧拿風格有多大影響？連港隊前領隊安達臣都希望港隊踢出防守緊逼進攻控球推進的風格。當然，球員質素不一樣，效果自然也不同，但可見哥迪奧拿這套戰術思維，對世界球壇的影響何其巨大。

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足球風格從全攻全守、雙翼齊飛、三箭頭、泊大巴，到今日大家一齊向哥帥的思維學習；過去30、40年，足球壇一直充滿變化，即使今日大家都學習哥帥的風格，但過程中，每個領隊都加入自己的想法，讓足球比賽更精彩。

後記

曼聯在足總盃擊敗曼城，正如上週所講，靠運動搏偷鷄。當曼城在聯賽封王之後，球員們如釋重負，開心慶祝，就讓曼城失去了專注度。

有看比賽的球迷一定留意到，嘉華度回傳險些擺烏龍的一球，是不應該出現在曼城身上的；而曼聯的兩個反擊，以曼城的質素，也理應是可以攔截到的，只因球員都放鬆了，令到比賽專注度不足，給了曼聯一個機會。

當曼聯贏波，其實贏的就是死守；坦格沒戰術可言，只是打算守到底，重要常規時間不輸波，就可以有機會靠12碼擊敗對手；所以好運氣幫了曼聯一把。

好運氣同樣幫了坦格，原本已經預計被炒，結果因為捧盃，又令管理層回心轉意；但坦格的好運氣，是幫了自己，卻是害了曼聯？且看下季分解。

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本週焦點

皇馬與多蒙特的歐聯決賽大戰，賽前評論一面倒看到皇馬，以事論事，皇馬的實力確實是高一班，但比賽總是千變萬化，多蒙特今年一路過關斬將，一直以underdog的身份殺入決賽，實力始終不能小窺。

多蒙特時隔11年後重返歐聯決賽，而且巧合的是又在溫布萊球場；11年後的今天，隊長馬高列奧斯和曉姆斯仍然在陣，兩位曾經的隊友，紐尼沙軒和施雲賓達就已經成為助教；今次同樣被睇低一線，多蒙特會否可以創造奇跡？恐怕真的需要很大的運氣。

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皇馬作為14屆冠軍得主，心態上更優勝，只要看上一輪面對曼城，即使一度落後都可以力追，加上新老球員交替成功，今場無疑有望再多一冠。

多蒙特防守未算頂級，要頂住皇馬的進攻有點難度；如果想偷雞入波，就把握機會，畢竟皇馬的傳控同樣頂級，要搶到皇馬的控球權並不簡單。

今場是7:3比，皇馬勝算較高，多蒙特就要像英國足總盃決賽時曼聯一樣，看運氣了。

比寧咸重遇舊主，今場焦點是落在他與辛祖上，一個踢得好加盟皇馬，如今踢得更好；另一個踢得好重返曼聯卻落魄而歸，但又重拾自己。今場兩者是舊隊友再交鋒，誰的表現更好，影響球隊成敗。

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