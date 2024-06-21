德西有驚喜，英比太保守；法荷五五波，葡土有激鬥

歐國盃踢了一周，今屆每隊實力平均，幾乎每一隊都有入波能力；要猜8強甚至4強言之尚早，但可以肯定的是，強隊歸位，黑馬不黑。

開鑼前不被看好的德國和西班牙，換血有成，重新展現強隊風範，有驚喜。

德國無中鋒都攻入7球，一班中場小將表現出色；西班牙昨晚完全壓制意大利，重拾巔峰時期的傳控本色。

新人冒起之餘，中生代都交到功課，首兩場賽果合理。



德國已經篤定出線，下場對瑞士會否輪換？但可以肯定的是，德國絕不會放水，梅斯亞拿、華迪斯兩個小將更是會爭取表現，踢出身價。

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法國和葡萄牙首場雖然不是大勝，但表現有說服力，晉級沒有懸念，問題只在名次而已。



葡萄牙首場有C朗和比比正選而且踢足大部分時間。兩位老將都有好表現，而且絕不欺場，他們的專業態度，是年輕球員的典範。

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荷蘭和意大利踢得都對辦，不過略欠星味，尤其到淘汰賽，需要有頂級球員可以肩負扭轉勝負的關鍵，荷蘭和意大利都未見球員能擔此重任。



荷蘭欠前鋒，迪比未夠班、加普偏向踢翼、韋賀斯欠速度，荷蘭要過關要靠運氣；不過，邊路是荷蘭最大優勢，尤其幾個翼衛，例如費林邦和鄧菲斯等，都是能攻擅守，有望帶來驚喜。

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更值得關注的，是每一屆都有期望的英格蘭，以及每一屆都被譽為人才輩出的比利時。

英格蘭第一場踢得太保守，雙防中的戰術扼殺了球隊的創意，加上碧福特級數不足，其實是險象環生。



1996年英格蘭作為東道主舉辦歐國盃，殺入四強遇上德國，結果現任領隊修夫基在12碼大戰中射失，結果英格蘭被淘汰；如今修夫基帶隊來到德國，會否可以一雪前恥？且看他的心理質素有沒有提高。

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揭幕戰德國對蘇格蘭，費格遜與摩連奴一同入場睇波，摩連奴上載照片更稱費sir是蘇格蘭傳奇。兩人在球場互相鬥法，但無礙識英雄重英雄。

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那邊廂的比利時，首場控制大局下輸波，今屆又可能又是雷聲大雨點小。

論個人質素，比利時球星個個都出色，但講到整體合作，比利時的確遜色，這是領隊功力問題。另外，比利時的移民太多，球員之間並不團結，場下互動不足，場上自然沒有默契，要贏波並非容易。

餘下兩場分別對羅馬利亞和烏克蘭，理應實力高一班，出線最起碼是能順利完成的。



第一場過後，很多人批評盧卡古頻頻失機，但不要忘記他有兩球被判詐糊，他絕非不努力的球員。關鍵是比利時到底踢什麼戰術？面對斯洛伐克竟然踢4231？如此保守，怎贏？

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小組賽暫時過半，看出線走勢要待本周踢完第二輪才會明朗。

今晚荷蘭對法國，法國整體更佳，看高半線；明天葡萄牙對土耳其，後者第一場發揮不錯，葡萄牙要小心爆冷；比利時對羅馬利亞，前者第一場失分，今場定力爭反彈。