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03/07/2024

英法贏得險，霸氣不足；德西有氣勢，小將上位

#歐國盃 #足球
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  • 主教練

    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　歐國盃8強名單全數出爐，應了之前所講，強隊歸位，但霸氣不再。無論英格蘭抑或法國，陣容非常完整，但都只是驚險過關；又或者德國西班牙，都是因為對手經驗不足，所以成功晉級。8強比賽在即，上線德西法葡都是激戰連場，下線則英格蘭獨大，運氣持續的話，決賽在望。

 

　　英格蘭距離出局只差30秒，若不是比寧咸神來之筆，英格蘭恐怕又再上演遺憾之旅。英格蘭的攻勢其實並不到肉，組織也不見得出色，如果不是球員質素，根本就難以走到這一步。

 

 

　　修夫基換上東尼，這個安排是對的，但時間是錯的，贏波基本上是運氣的；換多一個前鋒，絕對可以拉空對方的防線、但換人太遲、而贏波固然是因為多了一個攻擊球員，但如果不是補時長了一點，恐怕英格蘭早已出局。

 

　　法國面對比利時，只能靠對方烏龍球才能晉級，而且4場比賽過後，沒有一場贏得有說服力。迪甘斯太精於計算，每每希望用最少努力去達成最大目標，這種做法太過功利，不利於球隊發揮。

 

 

　　今屆小將大爆發，法國隊後備陣容中，效力聖日耳門的Muani踢得不俗，有爆發力有技術，25歲之齡尚有很大進步空間。

 

　　陣容更完整的葡萄牙，要到踢12碼才能晉級，確實是缺了一點霸氣，何況對手並不強。C朗雖然在比賽中射失12碼，但到了12碼決勝階段，他仍勇於承擔責任，第一個主射，為球隊打下強心針。這就是球星的關鍵作用，後續比賽葡萄牙能走多遠，要看C朗。

 

　　即使德國、西班牙兩隊贏得漂亮，但其實過程絕不輕鬆；甚至意大利被瑞士踢出局，都是合理的賽果。

 

　　一如之前提到過，黑馬不黑，但弱隊不弱。如今的歐洲足球，得益於一體化的發展，幾時以往的魚腩國家，不少球員都有機會出過效力，經歷過高質素的訓練和比賽，水平比以前好，強隊要贏也並不輕鬆。

 

　　今屆歐國盃也是一個轉捩點，小將崛起擔大旗，例如德國梅斯亞拿、西班牙柏迪、葡萄牙利奧、英格蘭比寧咸等等，都是當打新星，未來前途無限。

 

 

　　C朗在賽後的一句總結說得好，他在比賽中射失12碼，但最後12碼淘汰賽中又率先射入，帶領球隊晉級；他表示，自己由最初失落到最後十分高興，這就是足球的魅力。

 

 

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