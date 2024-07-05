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05/07/2024

法國怕輸悶死葡軍，德西雙激戰；英格蘭變陣贏瑞士，荷土防爆冷

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  • 主教練

    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　歐國盃8強出爐，除了意大利，強隊全數歸位。8強戲碼精彩，但回顧小組賽到16強階段，沒有一場比賽稱得上精彩，何以被視為高水平的歐洲國家盃，會是悶戰連場？

 

　　不論是法國、葡萄牙，抑或英格蘭，在晉級過程中，踢得都並不漂亮；不是入不到波就是攻勢疲弱，射門寥寥無幾，完全是霸氣不再。

 

這張英格蘭球迷悶到睡著的相片，是今屆很多球迷的寫照；今屆雖然不少強強對話，但踢得精彩的比賽卻幾乎沒有印象。

 

　　緊接的8強賽事，雖然不少的大戰，但不見得精彩。

 

　　法國分組賽三場入兩球，一球12碼1球烏龍球；16強對比利時，也是靠對方烏龍球晉級，完全欠缺霸氣。

 

　　上屆盟主對葡萄牙，想贏又怕輸的情況下，估計兩隊都保守，如果踢到加時兼上演12碼大戰絕不要太過驚訝。

 

法國中場創造力疲弱，小組賽的其中兩場最佳球員是簡迪，證明法國贏波只能依靠防守。

 

　　葡萄牙上一圈雖然踢到12碼階段，但中前場夠級數，應該稍為看高一點。

 

　　而英格蘭比對瑞士，前者以陣容和經驗來看，絕對優勝；更重要是今屆有運，例如上場補時入波挽救出局危機，要看運氣能用多久。

 

瑞士不少球員都在5大聯賽效力，例如踢利華古遜的沙加，將今屆在利華古遜捧杯的經驗分享給隊友，令球隊可以行得更遠。

 

　　還有土耳其對荷蘭，則是最有機會爆冷的一個組合。

 

　　按照以往大賽的傳統，4強必有一隊黑馬，相信土耳其和瑞士都有力成為黑馬份子。剛好土耳其面對的是陣容離開最弱的荷蘭，絕對有機會爆冷。

 

　　荷蘭欠缺星味，又沒有起死回生的球員，到了關鍵淘汰賽，除非早段入波，否則追落後就很難。

 

加普上場射入一個靚波：從左路突破然後扣入中路射波。如果土耳其的領隊有做好功課，例如箝制加普的右腳，只讓他在左路突破落底，如此一來就可以減低威脅，甚至爆冷；土耳其能否偷雞，且看今場的部署。

 

　　唯一一場冠軍前哨戰的對碰，德國遇上西班牙，相信已經是最精彩的對賽。

 

　　德國今屆陣容不算出色，但年輕球員全部經歷過兩年前世界盃，有大賽經驗，所以發揮不錯，加上主場優勢，應該看高一點。

 

　　西班牙今屆是唯一全勝隊伍，4場攻入9球，攻力強而且踢法進取有組織，今場考驗德國的防線。如果西班牙先入波，德國要追有難度。

 

　　看似好戲連場，但為何沒有期望？

 

　　只因足球商業化太嚴重，很多球員背負的不只是國家隊任務，更多是球會合約。怕受傷、擔心表現不佳影響球會地位，甚至踢法不合適等等，很多問題困擾現今的足球員。

 

　　更重要一點是球員背負的壓力太大，尤其球迷的態度越來越挑剔，越來越高要求，容錯率越低，所以球員不敢表現，只能越踢越保守。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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