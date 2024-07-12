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12/07/2024

英格蘭板櫈深，贏波靠後備；西班牙狀態佳，搶攻爭奪冠

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  • 主教練

    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　英格蘭領隊修夫基再次上演神級換人，擊敗佔上風的荷蘭，果真是全靠運氣？西班牙則技術性打敗法國，未嘗一敗兼場場有波入，的確是實力超班？

 

　　週日晚上演的決賽，比拼的不只是戰術，還有球員質素、臨場調動，當然，還有運氣。

 

　　修夫基再次上演換人奇招，今次換上只曾後備上陣一次的屈堅斯，結果奇招奏效，在90分鐘內擊倒對手。

 

 

　　據報，彭馬與屈堅斯在場邊等候出場前，討論到戰術問題；結果兩人合力炮製一個入波，屈堅斯更表示，早就知道一定會入波，因為相信彭馬一定會傳給我。

 

　　荷蘭其實踢得不俗，下半場更有一段時間控制局面，可惜的是未能入波。

 

　　英格蘭的確有運，今屆三次換人，三次都成功；看似有運，但其實背後還是離不開球員的質素，也證明了修夫基手上有不少選擇。

 

 

　　三個換人，包括東尼拉空對手防線以及頭槌二傳；換上阿諾等人，成功在12碼決勝階段全數入波；換上彭馬和屈堅斯，結果在完場前炮製一個入波。

 

　　那邊廂的西班牙是憑穩定發揮一路殺入決賽，成為歐國盃歷史上唯一6戰全勝的球隊。

 

　　今屆明顯完成新老交替的西班牙，攻守有序，尤其中場夠活力，即使沒有強力前鋒，都場均攻入超過2球。

 

　　西班牙的表現，如同2008-2012年的那隊不敗西班牙一樣：可以控場、積極防守、傳送精彩，所以贏德國和法國都是實至名歸。

 

 

　　耶馬表現，令人眼中一亮，發揮竟然如此出色，完全不似一個16歲的小將。今屆1入球3助攻，上場更打破最年輕國際大賽準決賽上陣紀錄及最年輕國際大賽入球紀錄，入過決賽捧杯，又將打破最年輕捧杯紀錄。

 

　　英格蘭與西班牙交鋒，實力上應該是半斤八兩，甚至狀態上兩隊都不俗，但比較質素的話，西班牙略勝一籌。

 

　　今仗焦點當然是修夫基會否再使出「神換人」，的確，以選擇而言，英軍後備當中的可變數較多，所以今場英格蘭要贏，或者又再要靠奇兵。

 

　　西班牙就要看球員的心理質素，尤其幾個小將都未踢過國際大賽決賽，臨場發揮成關鍵。入過可以控制大局爭取早入波，西班牙贏面較大。

 

　　有趣的是，西班牙國家隊及球會自2001年以來22次入決賽全勝，數據上來說，不利英格蘭。但英格蘭近三屆大賽都打入4強，兩入決賽，經驗上反而略勝一籌，今場屬於五五波，哪一隊要贏，都要出奇招。

 

 

　　一個有趣數據，在16屆歐國盃歷史上，能在同年，由贏得歐聯冠軍（包括歐冠）的球會所屬的國家，贏得同年的歐國盃冠軍，只有1998年荷蘭燕豪芬，和荷蘭國家隊。今屆皇馬已捧了歐聯冠軍，是否意味西班牙難破魔咒？

 

 

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