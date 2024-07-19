修夫基請辭 英格蘭何去何從 西班牙奪冠 年輕球員擔大旗

希望愈大，失望也愈大。英格蘭連續兩屆在歐國盃決賽落敗，是技不如人？還是虛有其表？

上星期講過，英格蘭要贏波就要靠後備；的確，後備的彭馬上演追平的好戲，一度為英格蘭燃起希望。



修夫基在換人上以往有進步，尤其敢於用不同的球員，例如之前換入東尼、屈堅斯等等，不是必然替補輪換，甚至在小組賽上陣有限的球員，都能發揮作用；證明修夫基是個肯不斷學習的人，能夠兩屆殺入決賽，他也是功不可沒。

殊不知追平之後不乘勝進擊，竟然縮後防守，怕輸心態，讓人失望；果然給西班牙控制局面，輸波只是時間問題。

西班牙奪冠，實至名歸。今屆與英格蘭一樣，重用年輕球員，但西班牙沒有退縮，反而踢出自家風格，重拾傳控足球的魅力。

今屆一路過關斬將，西班牙7場全勝，攻入15球，場均超過2球，而且入波分布平均，不會集中某一兩個球員，證明全隊實力相當。



今屆神射手只有3球入波，兼由多位球員瓜分，一來反映了強力前鋒的沒落，二來是近10年的戰術和踢法思維改變，讓更多球員可以參與進攻和防守，變化更多。

英格蘭落敗後兩日，領隊修夫基就請辭，雖然多位球員，甚至名宿、王子都讚揚修夫基是隊史最佳領隊之一，但不能否認的是，英格蘭兩屆入決賽都輸波，部分原因是領隊功力不夠，未能發揮球員的實力。

同樣是重用年輕球員，英格蘭的整容比起西班牙甚至有過之無不及。但偏偏踢出來的表現，與球員質素不符。



最佳陣容，西班牙佔了超過一半，集中中前場球員，合理；而英格蘭只有1個獲加入選，確實有點意外；法國則有沙列巴和邁治拿入選，證明防守質素高；反而德國只有穆斯亞拿一個入選，確實失落，瑞士則有艾簡治驚喜入圍。

例如懷斯，在阿仙奴今屆是踢得面面俱圓，但來到國家隊卻變成苦力？

又例如科頓和薩卡，在球隊是進攻利器，入波停不了，但在國家隊似乎是迷失了方向。

甚至簡尼表現不好，仍不肯變陣，寧願繼續用他踢正選位置。

英格蘭入決賽，修夫基固然有功；但連續兩屆均落敗，就證明修夫基未夠班。



現時傳出將會接手英格蘭國家隊的人選，包括艾迪賀維等，都不足以改變英格蘭的狀況。以往試過聘用外國名帥、甚至本土領隊，都不及一個帶青年隊的修夫基成績好，何況今屆西班牙的領隊也是教U18的，珠玉在前，英格蘭足總如何選擇，影響深遠。

輸波固然可惜，但其實英格蘭與頂級強隊的實力差距並不大，到底英格蘭會何去何從？是從此一蹶不振，還繼續闖出新天地？我們拭目而待。

而西班牙奪冠就意味新一輪的年輕浪潮崛起，包括德國、荷蘭等，都是小將擔大旗，反而依靠老將的法國、葡萄牙，甚至克羅地亞等，就相繼失色，必定要迎來新老接替，兩年後的世界盃，相信將會是年輕人的天下。