曼聯再增兵，開鑼爭破富咸；車仔需磨合，曼城看高一線

英超開鑼，上星期社區盾激鬥過後，曼市雙雄本週分途出擊；曼聯雷聲大，但今季會否再次雨點小？曼城力求穩定，可否再度稱霸？

曼聯押注在轉會市場，今季坦格是再無退路。

紅魔幾乎將坦格在阿積士的陣容複製後，再簽下迪歷治和馬沙拉維兩個有級數的守將，曼聯的防守應該可以提升强度。

曼聯簽迪歷治但放棄華拉尼，雖然後者加盟後受傷患困擾，而且狀態飄忽，但畢竟有級數，放走實在可惜。而除了迪歷治和馬天尼斯，紅魔的防線其實並不算強。

紅魔的陣容和牌面，已經按照坦格意願改造成功，今季他再沒有藉口，前四已經是最低消費，再不展現爭標能力，恐怕真正留給他時間已經不多。

放走馬斯亞、華拉尼、雲比沙卡和格連活特，只是去除了部分瘀血；重點是沒有買到高質素前鋒，如何填補與前列超過30個入球的差距？莫非靠華舒福大爆發？

奧拿拿上周在社區盾12碼階段，竟然挑釁夏蘭特，結果被夏蘭特一擊即破。這種低智幼稚行為，不但不會影響對手，更凸顯自己未夠班。

那邊廂曼城只求小變，致力在哥帥最後一季中保持穩定。

只是簽入沙維奧一個小將，不似曼城作風。但沙維奧卻非常適合曼城，尤其有杜古，加上沙維奧，兩人都是能夠左右開弓，兩人一同上陣可以互相換位。

但曼城同時賣走艾華利斯。加盟後踢過103場，攻入36球，而且只是24歲，留不住的確可惜。但如果球員一心離開，哥帥講過是不會勉強，何況轉會費高達7500萬歐元，對比當時買入價1400萬歐元，回報相當不錯。

有個有趣數據，對上13次贏得社區盾球隊，該季都是失落聯賽錦標；而曼城對上4次出戰社區盾，3次都落敗，不過該季都順利贏到聯賽冠軍，不知是否真的是巧合。

本週焦點

萬眾期待的新曼聯，在主場迎戰富咸，無論實力牌面抑或人腳，紅魔都應該贏。

但翻查上賽季，富咸曾經在2月擊敗曼聯，可見兩者實力差距並非想像中大。

雖然不能小看富咸搶分決心，但正路還是應該曼聯贏波，三分順利落袋。

曼城則會作客車路士，後者人腳多到幾乎可以出兩隊，但人多不一定好辦事，曼城理應看高一線。

車路士空有一手好牌，不過不懂出牌，只會浪費這班年輕球員，今場應該仍在試陣，對曼城威脅有限，除非有超水準發揮。

曼城則已經在社區盾熱身，即使部分球員因為歐國盃決賽周影響休息時間和狀態，但相信以曼城的質素，應該取勝是較為合理的。