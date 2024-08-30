換湯不換藥， 曼聯失分；不變應萬變 ，利記爭勝

英超開鑼第二週，球迷可能只會專注在勝負上，但其實不少場內場外的動態和花絮，都值得細味。

今夏離開阿仙奴的史密夫路維，上周攻入在富咸的首個入波。

對於曾經的槍手10號球衣主人，天賦一度被譽為與薩卡一樣高，但最終因為傷病而耽誤了自己的球技。希望他在富咸可以重新出發，踢出自己最好的一面。

另一位天才彭馬，在長途奔襲中，接應積遜的巧妙傳送，然後面對失位的龍門一腳lop射入網，精彩非常。

對於一個上季爆發，到經歷歐國盃洗禮，然後重回球會的小將來說，今屆是他要證明自己並非曇花一現的重要時刻，希望他能越踢越好。

同樣是天才小將的祖奧菲歷斯，在西甲經歷多個失望賽季之後，再度回歸車路士。

而回歸首場賽事，就用一個入波慶祝重返史丹福橋。以他的級數、意識和天份，絕對又能力在馬列斯卡的戰術中佔一席位。

除了精彩入波，當然還有精彩撲救。

大衛拉耶在撲救倒地之後，面對屈堅斯的頭球攻門，奮起再撲，成功避免槍手失球。

上季不少球迷將阿仙奴失球最少的功勞歸功於兩位中堅，但這個撲救，就證明了拉耶的功架絕對不差，是阿仙奴爭標的最大本錢之一。

另一個神奇撲救來自於葉士域治。雖然上周不斷被曼城入波，但門將梅歷治一個神奇撲救，讓葉士域治可以輸少一球。

門將之外，怎少得攔截了幾乎破門的入球。

沙列巴從後趕上，將維拉半單刀的攻門破壞，自己都不敢振臂高呼。

最近兩季槍手的防守大升級，與沙列巴的出色表現不無關係。

除此以外，不少的精彩攻門，包括熱刺的比蘇馬的精彩禁區外遠射、同是熱刺雲達韋恩的長途助攻、利物浦阿諾幾乎破門的角球等，都精彩萬分。

還有曼城根度簡的回歸入替出場、曼聯施亞斯在越位位置被攻門擊中、遺憾未能拉開紀錄等等，都是第二週的精彩瞬間。足球不單止是勝負，懂得欣賞的話，球場內外都充滿趣味。

本週焦點

曼聯主場迎戰利物浦。有主場之利的曼聯，理論不能小看，但利物浦狀態更佳，絕對有利搶分而回。

紅魔第一、二場的表現都不算出色，首場要到八十多分鐘才由後備破門；第二場還輸給白禮頓，證明即使增兵成功，坦格仍是不濟。

反觀利物浦在史諾帶領下，連贏兩場，表現平穩，而且也證明史諾已經控制更衣室，球員願意按他的戰術去踢。

有傳曼聯打算用辛祖交換史達寧。以技術、年紀和身體質素，都是前者較佳，上季外借多蒙特依然有好表現。問題是坦格用人不當，換入史摩寧又如何？

今場曼聯失分在所難免，至於能否全身而還，要看球員進攻表現；利物浦則如果保持穩守突擊的戰術，坐和望贏，有分落袋。

阿仙奴主場對白禮頓，兩隊都是連勝兩場，但質素而言，槍手更佳，還有主場優勢，應可再下一城。

紐卡素跌watt嚴重，艾迪賀維被換只是時間問題；原以為有中東財團入主後大展拳腳，現實是紐卡素幾乎沒有增兵，讓人失望。今場未必能破熱刺，最多和波而回。