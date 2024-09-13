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13/09/2024

槍手失主力，中場靠後備； 熱刺章法亂，主場有優勢

#足球員 #奧迪加特 #紐卡素 #阿仙奴 #足球俱樂部 #英超 #迪勤懷斯 #足球 #麥迪臣 #熱刺
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    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　本週英超回歸，而且有北倫敦打吡這個戲碼，非常吸引。

 

　　但阿仙奴未開波就先輸一仗，皆因英超賽會評定今屆槍手的經典紅白波衫太多白色，與主場的熱刺波衫太相似，所以要改穿作客的黑色波衫，是38年打吡戰以來首次。

 

　　加上隊長奧迪加特踢國家隊比賽受傷，迪勤懷斯又停賽，新加盟美蘭奴和卡拉奧利都受傷，富安健洋和捷西斯都仍未傷癒，兵工廠可說是殘陣鬥熱刺，認真黑仔。

 

　　

奧迪加特缺陣有多大影響？槍手的場均入球由2.1個跌到1.6個，場均射門由15.9跌至13.3次，更重要是得勝率由跌至66.4%跌至52.6%。

 

　　按照兩隊開季表現來說，理論上阿仙奴略勝一籌，贏了該贏的兩場，只是上仗對白禮頓意外失分，未能全取9分。

 

　　相反熱刺開季三場表現一般，一勝一和一負，表現完全不是爭標級數，尤其上場不敵已經退步的紐卡素，讓人失望。

 

　　今場兩隊的勝負關鍵，有兩個球員不得不提。

 

　　阿仙奴這邊是新加盟的史達寧。

 

　　

史達寧一直被球迷嫌棄包括把握力差、獨食，甚至跑姿奇怪，但數字說明一切，他在英超攻入過123球，以一個非正前鋒來說，入球數字是非常高。相信他頗適合阿仙奴，因為他既可以個人突破，無球走位意識一流，都是槍手球員欠缺的。

 

　　作為一個29歲的球員，沒有傷沒有病，但竟然遭到車路士棄用，心中一定有股怒氣。

 

　　外借阿仙奴是史達寧的一個轉機，也是一個讓他再證明身價的好機會；與阿迪達故劍重逢，也可以令他有個發揮的空間。

 

　　今場阿迪達應該不會先讓史達寧正選登場，肯定會後備上陣，加上奇特的跑位，分分鐘可以收到奇效。

 

　　而熱刺那邊則是麥迪臣。

 

　　作為去年夏天其中一個重要的收購，麥迪臣加盟熱刺後，一度帶來不錯新風格。

 

　　但隨著領隊普斯迪高古在今季用上更多速度快和跑動多的小將，理論上可以讓麥迪臣有更好的發揮。

 

　　

麥迪臣是典型10號位，需要控球在腳。但熱刺現時的踢法更偏向快速和高波遠傳，兩個防中比蘇馬和沙亞攔截之後就分波兩閘或者兩翼快攻，麥迪臣的角色變得可有可無。

 

　　在頭三場的比賽中，麥迪臣的發揮只是一般般，有種格格不入的感覺，不知道是戰術問題，抑或是球員本身跌watt，而是球隊踢法的轉變。

 

　　周日賽事，熱刺有主場之利，不能小看，但如果槍手最終失分而回，相信最大的原因就是中場傷兵多，無力與熱刺爭奪中場。

 

 

　　兩隊以往相遇，不但火藥味濃，而且更積極對攻，包括2004年其中一場打吡合共攻入9球，槍手獲勝、2006年的首循環也合共攻入8球，和波收場。

 

　　也正因為中場選擇不多，估計今場阿迪達會採取略為保守的陣容，例如用柏迪和佐真奴踢雙防中，然後增加後場長傳快攻的機會，甚至用舒真高移入中路踢中場，增加中場串連力度。

 

　　不過，阿仙奴從陣容、近況、質素等，都要高於熱刺，今場無理由不勝，甚至不應該失分；熱刺要贏就要控制中場，但熱刺開季狀態平平，搶分有難度。

 

　　

阿仙奴和熱刺過往的恩怨一言難盡，包括被熱刺視為叛徒的蘇金寶，卻是阿仙奴的中興功臣；2002亨利入波後的滑鏟草地慶祝更成為槍手為他製作的雕像的動作；哈利簡尼作為阿仙奴少年隊的一員，最終在熱刺成名，他的14個入球也成為熱刺攻破阿仙奴最多的球員。

 

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