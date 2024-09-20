曼城經驗足，主場可勝；槍手傷兵多，力求和波

各大聯賽剛剛開鑼，但9月賽程已經非常頻密，尤其豪門強隊，國際賽期後幾乎3天1賽，對於球隊狀態和後備力量都是非常考驗。領隊如何調度、如何排陣，將會影響球隊在地獄賽程中的命運。

歐聯賽事揭幕，強強對碰自然是球迷最開心和期待的畫面，但對於球員而言，卻未必是最佳選擇。

大家都知道板凳深度是球隊調度的關鍵，所以每年夏天轉會窗和冬天轉會窗都是大家最關注的節目，但每一次出現險簽，都會令球迷惋惜。買不到人自然要用有限資源作戰，但買到人又未必能發揮最大功效。

以阿仙奴為例，上週雖然險勝熱刺，但全場攻勢不算出色，結果入波都要靠死球。為何攻勢寥寥？只因穿針引線的奧迪加特受傷，加上能夠做串連工作的迪勤懷斯停賽，只可以靠不是踢正中場的托沙客串，結果令組織能力大跌。

當奧迪加特不在，阿迪達會否想念今季剛離隊的史密夫路維？後者今季加盟富咸，表現出色，既有入球又有助攻，而且踢的位置正好是攻擊中場，是代替奧迪加特的最佳人選。

今季賽事多，無論哪一隊球隊都會有影響，能夠做好輪換和調節的工作，是領隊的責任；而能夠處理好球員傷病問題的球隊，才能有機會笑到最後。

上季利物浦，一度領先群雄，但就是去到最後階段，因為傷兵問題，導致崩盤，痛失爭冠機會。

但人多是否就好？看看車路士就知道。

開季至今，沒有form，雖然聯賽杯周中大勝一場，但其實比賽過程並不理想。

後備力量之外，還要看領隊的心態和思維。正如以前都講過，如果阿迪達不改變想法，不適時對球員和陣容安排輪換，最終只會讓球員疲於奔命，讓成績付上代價。

近兩季可能是礙於公平競技財政政策，不少球會寧願借人都不願買人，例如阿仙奴借史達寧、車路士借辛祖等，一來可以讓球員多點變數，二來不會加重球隊在轉會市場的財政負擔。

本週焦點

曼城主場迎戰阿仙奴，以上季阿仙奴的最佳狀態，都只能作客守和曼城，今季在人腳不齊的情況下，作客恐怕最多只能搶到1分。

上場險勝熱刺，槍手贏得沒有說服力；今場相信阿迪達仍是會以守待攻，尋求反擊或者死球的機會作突破。如果後防不犯錯，有望力爭和波，要贏就需要有點運氣。

上季沙列巴和馬加希斯輪番與夏蘭特搏鬥的場面歷歷在目，今季夏蘭特的狀態火熱，阿仙奴守將是否可以牽制對手，是能否搶分的關鍵。

曼城開季4連勝，到周中歐聯才和波，相信是體力有所回落導致；但按狀態和經驗，仍在阿仙奴之上，有望全取3分；入波遲或早，要看夏蘭特，或者幾位中場球員的神來之筆。

曼聯作客水晶宮，周中聯賽杯雖然大勝，但對手太弱，不足以證明回勇。今場曼聯要證明自己是否反彈，首先是踢法有沒有說服力，加上水晶宮表現從來飄忽。最後是看比分有沒有驚喜，應贏而變和或者輸，就是領隊失職了。

利物浦上星期竟然輸波，幸好周中歐聯反彈。今場主場迎戰般尼茅夫，實力高下明顯，相信可以大勝一場。