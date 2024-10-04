艾瑪利有戰術，維拉主場可勝；坦格不自量力，曼聯輸少當贏

曼聯上星期在聯賽不敵熱刺，昨晚又在歐霸盃最後階段才逼和波圖。接連多場差勁的表現，坦格又再成為眾矢之的，今個星期面對維拉，到底是反彈之作，抑或會成繼續沉淪？

足球網站GOAL發表一篇文章，對於坦格的表現，提出5個質疑；其中最大的幾個問題，以往我們經常提及，包括現時的曼聯沒有個性和特色、坦格沒有承擔責任的勇氣、差勁的轉會策略，以及對球員的管理瀕臨失控等等。

凡此種種，都是曼聯在坦格治下，表現倒退的原因。

般奴費南迪斯被逐，4231陣式的3少了正中一人，並不影響攻守結構，要變可以改踢441。所以換走新援謝捷斯，換入一中場加強防守，把華舒福由左翼鋒移中踢單箭頭，希望以他的速度打反擊，想法尚可。

但換來入的竟是孟治，他季初少踢，狀態低沉，而且防守力弱，坦格究竟想甚麼？更令人想不通的是換走明內，換入卡斯米路。卡斯米路速度慢，已經跟不上英超節奏，少踢一人怎可能是卡斯米路入替年輕有活力，而且季初至今差不多場場正的明內？

結果下半場潰不成軍。

上場聯賽熱刺多踢一個，固然有優勢，但落後兼少踢一人下，坦格的換人調動才致命。竟然換其實已經不止一次出現臨場調度失誤，既然連球迷都看到問題，為何曼聯管理層不決絕一點？

最經典的，莫過於每次輸波或者失分之後，坦格都會強調球隊沒有問題、自己沒有責任、一切仍在可控的範圍內。

可笑的是，所有一切都不在他的掌握中，包括他兩季半共花了6億鎊簽入15人，冠絕歐洲球壇。但買回來的人，有幾多個真正發揮功效？

安東尼？踢法浮誇難堪大任，8500萬鎊買入，從來都是後備；卡斯米路？買一個已過頂峰的球員，傳承經驗可以，但7000萬鎊不能作為主力。甚至孟治和凱倫，兩人花了1億3500萬鎊，買回來都不見得有任何建樹。

孟治從車路士加盟，不知道踢甚麼位置、不知道有甚麼角色，到底坦格買他回來有何作用？反而他不喜歡的辛祖去年借給多蒙特，踢到入歐聯決賽，今季離開曼聯加盟車路士，最近3場有入波又有助攻，證明不是辛祖問題，而是領隊有沒有戰術安排。

曼聯是否沉淪，已經不在討論的範圍內，但本週面對維拉，就是另一個考驗。

維拉在艾瑪利帶領下，越踢越好，如今在聯賽只落後榜首的利物浦2分，排在第五，而且開季至今的表現絕對是有競爭力，可以繼續攪局。

維拉作為中型班，無論規模、班費，甚至球員質素都比不上曼聯，但偏偏成績比曼聯好，這當然歸功於領隊的功力。

最簡單一點，是買人的策略。

維拉今年夏天同樣花費超過1億元羅致不少球員，但艾瑪利沒有破壞球員原本的結構，正選的球員仍是原本維拉的居多，買回來的球員是用作補充實力，讓球隊可以應付多線作戰。

反觀坦格，買人回來，很多都是他的舊部，但這班舊部不見得表現很好，例如安拿拿，取代了迪基亞，踢得不好，仍是正選。這直接影響了原本曼聯球員的士氣。

最近兩場比賽，作為隊長的般奴費南迪斯都領紅被逐，但作為領隊的坦格卻沒有任何表態；他對球員的管理接近失控，更遑論在場上如何指揮球員。

領隊的功力，不是靠往績支持，摩連奴曾經紅極一時，但隨著時間推進，他的弱點變得很明顯。坦格也一樣，他在阿積士的成功，始終是三線聯賽，不代表他有能力帶領頂級聯賽頂級球隊的曼聯。

紅魔想要翻身，或者又到了思考領隊人選的時間了。

本週焦點

維拉主場對曼聯，按照近況和士氣，維拉應該看高一線。

曼聯的問題不止領隊，球員之間的信任和支援也有障礙，場上有如各有各踢，毫無組織。

維拉雖然人腳一般，但球員態度積極，每人肯多跑一步，上場落後李斯特城就是例子，球員的逼搶很博，是爭勝心的表現。

今場有主場優勢，加上擊敗拜仁之後信心大增，對曼聯有望全取三分。

今季加盟維拉的杜蘭，堪稱最佳後備殺手，每次替補上陣都交到功課，證明艾瑪利買人有料到。