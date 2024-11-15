哥帥執教首個四連敗，曼城今季恐四大皆空

哥迪奧拿執教生涯首度經歷四連敗，不少評論都說曼城崩潰，賽季僅僅過了三分之一，曼城的確踢得不算出色，莫非今季真的會四大皆空？

從聯賽杯不敵熱刺出局開始，接連輸給般尼茅夫、士砵亭和白禮頓，除了熱刺是略為同級的對手之外，後三者都機會是低曼城一至兩個級別，證明曼城最近走勢確實差、狀態也很疲弱。

曼城之所以突然跌watt，其實也並不突然，主要有兩大原因，其一是傷兵太多，加上今季可用之人太少，結果陣容捉襟見肘；第二個是與哥迪奧拿合作無間的足球總監碧格列斯坦離隊，令哥迪奧拿失去了一個並肩作戰的人，對哥帥無疑是一個打擊。



經歷前季三冠王、上季逆轉勝，其實曼城球員已經拼博多年，身心俱疲，新動力減弱，很難再繼續衝；但正如魯賓迪亞斯所講，曼城現在只能擁抱低潮，要克服低潮，才能反彈。

今季的曼城輪換陣容非常單薄，最多只有15、16人，當季初核心洛迪、迪布尼、科頓、尼敦艾基和基爾獲加受傷，其他能夠頂上的球員，幾乎都不夠班。

之後又有杜古、加列殊、賀蘭和魯賓迪亞斯接連受傷，可以說是兵疲將寡。

雖然年輕球員資質高，但比賽經驗、球賽閱讀能力，以及對哥帥的戰術理解，都不足夠，導致球隊的實力出現落差。

而足球總監碧格列斯坦離隊，對哥帥的打擊更大，或影響哥帥近期備戰的情緒。



目前哥迪奧拿與曼城的合約是到2025年夏天屆滿，暫未有續約消息。《衛報》估計，哥迪奧拿會在冬天下決定。但大家最關心不是他會否離開，而是他一旦離開，誰會接任。

兩人其實早在巴塞時期已經合作，而曼城獲得中東資金入主後，就找來碧格列斯坦負責球員買賣，而碧格列斯坦就開始邀請請哥帥執教，一同為曼城的成功打下基礎。

對於合作多年的戰友離隊，哥帥心情一定受影響，也多少會影響到哥帥排兵布陣、臨場指揮。



賽程頻密，令不少球員受傷，曼城也不例外。洛迪早在開季前已經表示賽程令他感到不勝負荷，誰知一語成籤，他只踢了幾場沒就受傷。但最可惜是哥迪奧拿沒有防中的Plan B，結果曼城踢起來非常吃力。

不少分析甚至認為，碧格列斯坦離開，意味著哥帥在曼城的日子已經進入倒數階段，即是哥帥未必會在今季約滿後繼續留隊。

但更關鍵的，是誰人有本事接任曼城領隊；面對哥帥在曼城8年奪得6個冠軍的顯赫成績，任何一個領隊接任都有壓力。

曼城短期內能否反彈？哥帥又能否收拾心情，重整曼城旗鼓？但可以肯定的是，如果1月冬窗不買人，曼城今季幾乎注定四大皆空。