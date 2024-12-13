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13/12/2024

狀態低迷，曼城無力回天；表現飄忽，曼聯反擊求勝

#足球 #車路士 #阿仙奴 #曼聯 #歐聯 #曼城 #祖雲達斯 #艾摩廉
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    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　周中的歐聯以兩球不敵祖雲達斯之後，曼城的排名已經跌至22位。近10場只錄得1勝2和7負，到底曼城低潮，還要延續多久？

 

　　有統計數據反映，今季出任隊長的右閘基爾獲加狀態低迷，每次出任正選，都會拖累球隊表現。其10場正選，球隊只獲勝2場，相反如果缺陣或者任後備，球隊得勝率竟然高達7成。

 

　　基爾獲加今季表現的確大退步，不但經常失位，速度和對抗性都大不如前。

 

　　但其實獲加的情況只是曼城球員的縮影。

 

曼城由11月至今的9場賽事合共失21球，場均2.33個失球為同期歐洲5大聯賽中防守最差一隊；而在最近3場歐聯，合共失9球。防守變差，是曼城今季的最大弱點。

 

　　不少球員今季表現都並不好，莫說是養傷多時的迪布尼，甚至夏蘭特、班納度施華，甚至上季踢得不錯的杜古等，都陷入低潮。

 

　　之前都曾經講過，今季曼城的跌watt，不是偶然而是必然，因為經歷前季度三冠王、上季後上封王之後，球員的能量都已經耗盡，無論精神抑或體能，都已經到極限，今季很難再有gear up的動力。

 

　　同一時間，傷兵嚴重，令哥迪奧拿再厲害都無可用之兵。正選與後備的實力差距太大、年輕球員未能擔大旗，都令哥迪奧拿陷入無計可施的地步。

 

　　但最大的關鍵，是哥迪奧拿的戰術似乎已經被看透。

 

根度簡在歐聯賽後的總結，點出曼城的戰術問題：本身擅於控球在腳組織攻勢，現在球員們卻輕易傳失波，然後又要立即向後跑5、60米回防，根本不是曼城擅長的比賽風格。

 

　　無論是低兩班的水晶宮不能取勝，面對低半班的祖雲達斯被擊敗，都反映曼城如今的踢法早已被洞悉。

 

　　對手只要做好防守、伺機反擊，基本上以今季曼城的狀態，很難攻破對手，反而卻會被對手偷襲成功。

 

　　本週遇上曼聯，上演曼市打毗大戰，曼城似乎很難在此刻反彈。

 

　　曼聯的狀態也不見得好，上周被森林擊敗，是艾摩廉首個兩連敗。

 

艾摩廉總結現時曼聯的問題是：速度不夠快，跟不少節奏。聽起來很合理，但現在這對曼聯，老的老、年輕的又早已成名，誰會願意學士砵亭的一套跑動戰術？

 

　　但曼聯近況不好，對曼城卻並非無計可施。

 

　　艾摩廉在正式接手曼聯之前，就曾經在歐聯帶住士砵亭擊敗曼城，當是就是靠一套穩守突擊戰術。今天雖然物是人非，但打吡站曼聯應該會踢高一班，作客先做防守，伺機反擊。

 

　　曼城雖是主場，已無主場之利。近期都是圍著對手進攻，卻苦無開缺口。對手一個反擊就早早落後，現時看曼城有機會主場大敗。

 

阿仙奴復甦，全賴沙卡回勇。阿仙奴上季重返歐聯後，沙卡至今有8個入球5次助攻，製造13個入球，同期只有當時還在熱刺的哈利卡尼和皇馬的雲尼斯祖利亞做到。

 

車路士昨晚派7個青年隊球員都輕鬆贏波，但都有一球失波，今季15場聯賽失18球，防守不穩是爭標最大障礙。

 

 

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