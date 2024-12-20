利物浦狀態佳，可破熱刺；愛華頓夠硬淨，車仔苦戰

利物浦今季狀態出色，幾乎毫無敵手；但同市球隊愛華頓雖然在榜尾徘徊，但踢得硬淨，近來頻頻令強隊失分。

本週兩隊分途出擊，面對熱刺和車路士這兩隊倫敦球隊，到底默西塞德郡地兩支球隊能否成功搶分？

作客熱刺，利物浦無論狀態抑或實力，都在主隊之上，估計今場可以贏波而回。至於能否大勝一場，要看射手們的表現。



史諾和哥迪奧拿有個相似之處，喜歡改造球員，甚至將不同球員打造成多面手。例如周中聯賽杯半力出擊，甚至安排遠藤航擔任中堅，結果效果不俗。今季並非沒有相同例子，例如居迪斯鍾斯改踢防中、幾個小將客串左右閘等，都有不俗成效，可見他用人不拘小節。

熱刺昨晚與曼聯在聯賽杯激戰，最終晉級，休息時間已經比利物浦少一天，而且利記在聯賽杯賽事中輪換大部分球員，連沙拿都沒有上陣，所以對於球員體力考驗不算多。

熱刺唯一考驗利物浦的，只有主場；但現實是熱刺在主場未見得有任何優勢。

加上缺乏正中鋒，熱刺要攻破利物浦的大門有難度。



熱刺今季雖然在聯賽並不出色，但有個紀錄暫時非常出色，就是今季4次面對曼市球隊，都全勝，並且3次大勝而回。加上昨晚孫興慜角球直入破門，技驚四座，今場面對利物浦並非全無板斧。

那邊廂的愛華頓，面對近期已經聯賽5連勝的車路士，看似實力懸殊，但擅長打爛仗的愛華頓，卻有力讓車路士陷入苦戰。

雖然愛華頓暫時排在第16位，但今季的主場卻只是輸過兩場，其後5次主場不敗，甚至贏過狼隊和水晶宮，逼和過紐卡素。所以愛華頓的主場不能小窺。



愛華頓在週末開波前收到好消息，就是獲得美國財團入主，成為英超第10支被美資擁有的球隊；這個財團同時也是意甲羅馬的班主，不過羅馬今季成績不理想，甚至跌落降班邊沿，愛華頓有新資金是否可以翻身？看來未必。

車路士雖然今季異軍突起，但其實踢得非常海鮮波，尤其年輕球員多，遇到頑強的對手，可能會無所適從。

人腳充裕是車路士唯一優勢，但也可以是最大弱點，畢竟每個球員的出場時間都並非固定，狀態偶有起伏；唯一優點是，輪換選擇多，臨場可以調動的球員多。



車路士不但一隊人腳多，連年輕球員都有出色表現。昨晚歐協盃最後一輪，車仔又再輪換，多個小將正選，包括連中三元的18歲前鋒馬克基奧。這位小將在今屆歐協盃已經攻入6球，將來有機會成為一隊新星。

今場無論利物浦還是愛華頓，都並非沒有失分可能，但兩隊的領隊都有足夠能量帶隊取分。

領隊史諾改善了利物浦的防守體系，簡化進攻，讓戰術更簡單直接，非常適合現時的利物浦。

愛華頓領隊戴治擅長防守反擊，運用愛華頓中後場高大靈活的優勢，鞏固防線，伺機反擊，踢得非常有效率。

利物浦和愛華頓，人腳並非最出色，但就因為選對領隊，所以能踢出合適的足球風格。