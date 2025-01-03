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03/01/2025

利物浦強勢兩個關鍵

#足球 #利物浦勢 #曼聯 #英超 #阿仙奴
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    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

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　　聖誕快車過後，英超賽程已經過半，利物浦勢如破竹，穩坐積分榜首位。

 

　　在少踢一場的情況下，領先第二的阿仙奴6分，到底利物浦是否無人能擋，今季注定重奪冠軍？

 

　　過去32個球季中，有16隊在聖誕領先的球隊，最終成為聯賽冠軍。有趣的是，今季是第7次成為聖誕榜首球隊，過去6次在聖誕領先下，竟然有5次最終被人發生，唯一成功奪冠，是5年前高普領軍奪冠的一季。

 

　　利物浦今季能夠高歌猛進，多少有點讓人意外，而其中有兩個因素，成為史諾首季帶隊就可以衝擊冠軍的關鍵。

 

早前面對韋斯咸大勝一場，攻入第四球的阿諾，入波後沒有特別慶祝；是否與離隊傳聞有關，因為據報皇馬已經準備出手在冬窗羅致他加盟，但利物浦拒絕放人，那相當於夏天轉會市場，阿諾就有機會自由身加盟皇馬。

 

　　首先是沒有重大傷病潮。利物浦的實際競爭對手，包括曼城和阿仙奴，都遭遇過不同程度的傷病潮。

 

　　阿仙奴先有隊長奧迪加特、現在再有沙卡，過程中還有不同球員傷停，導致踢得飄忽；曼城更嚴重，不但迪布尼早在季初就受傷，還有攻守核心洛迪提早收咧，加上不少球員中間都受傷，導致曾經試過一隊有8、9個主力受傷，聖誕快車期間，面對愛華頓和李斯特城，曼城的後備陣容，打得的甚至只有格列殊和獲加。

 

　　反觀利物浦幾乎完全沒有收到過傷兵困擾，上半季踢得如魚得水，球員越踢越上力。

 

　　同時間，利物浦的賽程相對其他對手，確實比較順利。在英超開季頭10場比賽，利記的對手幾乎都是後半版（排11-20位）的球隊，實力不算強，相當於讓利記一邊練兵一邊贏波；而且即使面對強隊，都剛巧遇上對手在低潮，利物浦可以輕鬆取分。

 

沙拿今季在各項賽事已經為利物浦取得20個入波及17助攻，還有半季時間，相信沙拿有機會做到雙20的成績。估計即使沙拿本人，都不會料到自己今季的狀態如此出色，還可以做到這個驚人的數據。

 

　　而且在杯賽上，利物浦不論在聯賽杯的對手，抑或在歐聯的賽事，都抽到好籤。前者面對的都不是同級對手；甚至在歐聯，除了遇到過皇馬和利華古遜稍有實力之外，其餘對手是阿特蘭大、萊比錫、波隆那、基羅納等，實力與利物浦都相差幾班，因此利記在積分榜領先實在是不難理解。

 

　　還有一個情況，是高普在過去兩年羅致的球員，開始大熟大勇。包括戴亞斯、斯保拉斯爾、加雲貝治、嘉普等，今季都踢得不俗；而且幾個老將，包括沙拿、阿諾等，發揮出色，讓史諾在沒有增兵的情況下，都能盡情發揮。

 

　　當然，利物浦今季尚未出現低潮，到底下半季會唔會遭遇任何低潮期，不得而知；萬一遇上低潮期，史諾會有甚麼方法重整旗鼓，也是未知數，且看看利物浦下半季的走勢。

 

阿仙奴今季是唯一有機會威脅利物浦的球隊，球隊鑒於攻力不足，因此積極在冬窗羅致前鋒，有傳睇中狼隊的根夏、聖日耳門的梅阿尼和皇家蘇斯達的久保健英。三人的風格完全不同，但以經驗來說，在踢英超的根夏會是最佳選擇。

 

　　傷兵潮是唯一能阻擋利物浦的因素；當然還有到此刻唯一的對手阿仙奴，如果在下半季對賽能夠擊敗利物浦，而又能把握利物浦失分，槍手不是沒有機會趕上，畢竟過去兩季的阿仙奴就是在相同的情況下被曼城超越，失落冠軍。

 

　　本週利物浦主場大戰曼聯，相信以利記的狀態和實力，要再主場取勝絕對沒有難度；但當然不能小窺曼聯在國家打吡的決心，尤其上次面對曼城的同市打吡踢出代表作，可見在遇上同級對手時踢高一班波的表現。

 

　　以目前狀態，利物浦應該取3分；曼聯能否搶到1分，要看新帥挺得過時好時壞的表現了。

 

翻查數據，曼聯最近6次作客利物浦，僅得2和4負，得1球，失16球，對上一次在晏菲路球場入波，竟然要數到2018年，當時還是摩連奴領軍，最終以1:3不敵利物浦。

 

 

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