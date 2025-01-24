曼城失進退，難言穩勝；車路士飄忽，反擊搶分

曼城在週中先入2球下，竟然被聖日耳門連轟4球反勝。賽事中崩潰，這已經不是第一次，上次歐聯賽事對飛燕諾，75分鐘領先3:0，換人後給追平，開始曼城歐聯沉淪之路。

在歐聯跌到25位，瀕臨出局邊緣，曼城跌入一個低潮之餘，球員更步入信心危機，原因何在？

經過7輪賽事之後，曼城在最後一場對布魯日非勝不可，否則就連參加附加賽的資格都沒有。

單看數據，26次攻門、9次中目標，64%的控球率，90%的傳球成功率，不說以為是曼城，但這個數據屬於聖日耳門，可見曼城對比賽的掌控已經完全處於下風。

為何從三冠王跌到今季幾乎可能四大皆空，只是短短兩年的事？曼城跌watt的原因，之前已經講過，不再敘述，但有一點不得不提，就是burn out。

正如一般打工仔，每天營營役役，工作了十年八載後，總會覺得身心俱疲。

曼城季中一邊補強一邊換血，包括將隊長獲加交易到AC米蘭。獲加確實是過往曼城奪冠的功臣，但無論狀態還是心態，都已經不適合在曼城一隊比賽，離開對雙方都是最佳選擇。

對於工作的熱情不但可能冷卻，甚至可能想盡力都毫無辦法，這種狀態就是已經是把工作動力燃燒殆盡。

曼城的球員也好，訓練團隊也好，甚至哥迪奧拿都好，可能都正處於這種狀態。

不是他們懶惰、不努力，而是他們都去到了一個瓶頸位置，需要一個時間去突破。

冬窗一口氣簽入三個球員，包括兩位中堅和一個前鋒，都是長遠的部署，希望可以注入新血，同時刺激現有球員的動力。

曼城買入前鋒和中堅，但更需要買防中，並非要解洛迪受傷的燃眉之急，而是為曼城長遠的中場攻守聯繫鋪好道路。畢竟洛迪已經28歲，又受過重傷，一個好的替補有助延長洛迪的職業生涯。

但曼城最關鍵的，還是扭轉踢法。當現時的踢法被其他隊伍模仿和抄襲之後，曼城的戰術已經沒有任何優勢，要如何再創一套全新的踢法，更考哥迪奧拿的智慧。

本週焦點

曼城主場對車路士，相信是有攻勢無優勢的一場比賽。

車路士固然是海鮮波，但中前場夠年輕，有活力，速率快，對曼城的防線可以做成很大壓力。

不過，車路士穩定性不足，面對曼城的控球未必能輕易掌握到進攻主導權，可能只是空有攻勢難入波。

至於曼城，是信心危機多餘球員的質素不夠。

今季經常見到曼城進退失據的情況，不論是進攻抑或防守，球員都全無默契，今場恐怕也是有進攻無勝算，不敢言勝。

車路士繼續四出買人，尤其是年輕球員，有傳已經敲定曼聯加拿祖；不過此子是否適合車路士？抑或會如辛祖一樣，過檔踢得更好？我們拭目而待。