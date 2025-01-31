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31/01/2025

冬季轉會曼城補強，槍手似棄權；曼聯只賣，利記續領放

#曼聯 #阿仙奴 #維拉 #英超 #足球 #利物浦 #冬季轉會 #曼城
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    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

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　　冬季轉會窗還有數天就會結束，但英超各路人馬只見小修小補，未見重量級交易。阿仙奴不買前鋒，看來已打定輸數，利物浦在下半季繼續領跑，將會於32、33周提早封王。

 

　　前列球隊中，最積極的莫過於維拉和曼城。

 

　　維拉從多蒙特收購荷蘭國腳馬倫，增強邊路攻擊力，為維拉今季疲弱的功力注入新血。荷蘭兵在英超成功不少，由柏金、奧華馬斯、雲尼斯特羅、雲佩斯到雲迪克、添巴等，但能否快速融入球隊，是關鍵因素。

 

　　曼城則一口氣羅致2名中堅和1個前鋒，其中埃及前鋒馬莫殊質素不俗，週末面對車路士首度上陣，雖然入波被判無效，但證明素質不俗。

 

新加盟曼城的中堅小將侯辛洛夫正選上陣，但犯錯下令球隊先失1球。雖然哥迪奧拿賽後為其打氣，但兩個中堅小將，登陸英超還需要適應強度，應該是投資未來多於立竿見影。

 

　　除了維拉和曼城，其餘包括阿仙奴、車路士和紐卡素，至今仍未見重點補強。

 

　　急需射手的阿仙奴猶豫不決，而且也未見得找到一個高質素的前鋒加盟，最終恐怕又是一個讓人失望的球季。

 

　　車路士有傳希望羅致曼聯加拿祖，不過，在買入此子之前，需要先放售幾個年輕球員才能有足夠資金，所以遲遲未見行動。

 

年輕球員非常多的車路士，幾乎有兩隊一隊成員，而且中前場球員人滿為患的情況下，羅致加拿祖是否一步好棋？抑或只是為買而買？而且曼聯開價5000萬鎊，絕不便宜，是否值得，就看車路士如何用人。

 

　　至於紐卡素，今季除了伊沙克是亮點之外，表現實在不足以證明步入強隊之列。冬窗顆粒無收下，估計下半季不要說爭標，連爭歐聯都應該沒份，只能努力爭取歐霸席位了。

 

　　至於榜首領放的利物浦，以不變應萬變，沒有貿貿然買人打亂球隊的節奏，更是高明。

 

史諾入住利物浦後，只是稍稍改變了球隊的踢法，從以往433的全攻全守，變成現時4231的穩守突擊；而且用人大部分沿用高普時期的球員，加上在高普時期成長的青年軍，史諾今季的成功有部分要歸功於高普。

 

　　在降班區徘徊的幾支球隊，以修咸頓和葉士域治最積極，不過買來和借入的球員都未算出色，恐怕效果有限。

 

　　相反，如果要絕地反擊，換領隊可能是最加策略。

 

　　在莫耶斯重新執掌後，最近兩場均全取三分，已經脫離降班區有7分，只要保持近期走勢，護級必定成功，也證明莫耶斯帶領中小型班的能量。

 

　　至於已經換帥一段時間的修咸頓和狼隊，未見有起色，降班機會較其餘球隊更高。

 

　　李斯特城則在上一輪擊敗熱刺，暫時壓過狼隊。但一場勝仗，並不代表雲尼斯特羅成功，能否護級成功，且看雲帥是否可以改善進攻疲弱的問題。

 

據英國的BBC指出，未計今季，過去有91次處於降班區的球會炒領隊，而最後只有36次能成功避免降班，成功率只有40%。

 

　　補強和換帥，都是季中最常見的操作。但買人如果是病急亂投醫，分分鐘會破壞球隊氣氛，比不買更差；至於換帥則考管理層眼光，畢竟要拯救護級球隊的，未必就是名帥。

 

　　在整體大格局不變的情況下，今季還是利物浦一放絕麈會，運氣好的話，雙冠、三冠也不無可能；其餘強隊，面對失準和傷兵潮，對利物浦毫無威脅，恐怕只能陪跑了。

 

 

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