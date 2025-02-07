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07/02/2025

戰術保守，阿仙奴又出局；輪換死板，迪達未夠班

#足球 #紐卡素 #阿仙奴 #阿迪達
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    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　阿仙奴作客不敵紐卡素，兩回合輸4球，在聯賽杯出局。

 

　　近幾年實力回升的槍手，今年已經接連在兩大本土盃賽出局，到底是球員們已經到了平瓶頸，抑或領隊阿迪達已經再無戲法可變？

 

　　上周末的聯賽大破曼城，阿仙奴62分鐘已經領先3:1，至76分鐘領先4:1，但要等到84分鐘，才換第一個球員。

 

　　

槍手出局兼且再有前鋒受傷。馬天利尼疑似拉傷，而且需要照MRI才能判斷休息多久。沙卡已經要3月才能復出，傑斯西本季又不會再上陣，冬窗買不到前鋒的阿仙奴，如何追趕利物浦。

 

　　但明明62分鐘已經領先3:1，為何不讓徵選球員輪換休息？是阿仙奴沒有板斧守到最後，還是阿迪達想贏又怕輸？

 

　　在周中聯賽杯次回合中，阿仙奴派出對曼城全部正選作賽，結果出現多次防守漏洞，到底是球員有疲態？還是戰術有失誤？

 

　　阿迪達作為讓阿仙奴復甦的領隊，的確有一定本事；但他最大的問題，仍是他的膽識和能量。可以說，他是一個副手的首選，卻永遠做不到正選。意思是他作為領隊沒問題，但說到奪標（英超冠軍/歐聯冠軍）仍然未夠班。

 

　　

轉會操作都可以睇出一個領隊的膽量；阿士東維拉艾馬利送走上半季踢得不錯的杜蘭，但成功留住屈堅斯，更借入華舒福和阿辛斯奧，豐富進攻手段。作為杯賽專家，有理由相信艾馬利會主力應付足總杯和歐聯，以爭逐捧杯。

 

　　過於保守，應變緩慢，都是讓阿迪達未能邁向頂級領隊的原因。

 

　　首回合已經落後0:2，到底是想博次回合反勝？抑或根本就放棄次回合？但如果放棄又為何派全部正選上陣？如果想博，為何上週聯賽已經領先都不早早換人休息？

 

　　反觀紐卡素領隊艾迪賀維，深知球隊要在長途作戰的聯賽突圍而出有很高難度，因此就主攻杯賽，希望可以爭取獎杯佳績。

 

　　

紐卡素決賽要面對衛冕的利物浦。後者是第18次入聯賽杯決賽，10次捧杯，冠絕所有球隊；紐卡素則是第三次晉級決賽，但已經70年沒有捧起過國內杯賽冠軍，對上一次還是1955年的足總杯冠軍。

 

相同情況放在維拉的艾馬利身。一向擅長執教中型班的艾馬利，往往可以在杯賽中博得好成績。

 

　　甚至利物浦領隊史諾，同樣在調度換人上比較出色，只要看看沙拿今季鮮有受傷就知道。

 

　　

昨晚利物浦大勝一場，證明球員狀態非常好；雙方攻守數據強弱懸殊，利物浦26次射門10次中，但熱刺竟然是5次射門無一中目標，反映利物浦防守的確出色。

 

　　阿迪達是不是好領隊，從過去幾年帶阿仙奴全面復甦，功不可沒。但沒有突破，因循守舊，是阿迪達未能再爭取更多冠軍的主要原因，領隊的級數也由此看到分野，這也是為何阿仙奴過去兩年即使實力有所提升，但仍與冠軍擦身而過的最大原因。

 

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