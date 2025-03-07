紅魔對槍手，歐聯大勝 阿迪達不換主力，歐霸留力 阿摩廉遇強拼盡

歐聯周中踢完首回合賽事，英西意德四大聯賽暫時位處榜首的球隊都紛紛贏波；賽果不意外，但比賽過程卻有不少波折。

利物浦在全場捱打的情況下，居然最終作客小勝。而且上半場利物浦完全沒有任何攻門、全場攻門次數是2:27的情況下，靠史諾的調動，讓利物浦得以贏波而回。

同樣捱過作客劣勢的巴塞，在面對賓菲加的強攻下，場面一度處於劣勢，但最終是小勝而回，獲得出線先機。

拜仁就同利華古遜上演德國打吡，而且利華古遜近6場面對拜仁是3勝3和，未曾落敗；拜仁今場一度只有10人應戰，最終仍以3球擊敗對手。

三個門將成為周中歐聯焦點。利物浦艾歷臣比加，以9次精彩撲救，協助球隊全身而退，更獲評滿分；本已退役的施捷斯尼，兩個月前獲巴塞邀請復出，不但穩坐正選，更在今場以最佳表現助球隊勝出；拜仁的紐亞，因為球隊大勝，慶祝太高興導致扭傷需要休息一段時間，實在得不償失。

而國米就作客擊敗飛燕諾。後者在附加賽淘汰同屬意甲的AC米蘭，但今場面對國米就難佔甜頭，尤其國米在今屆歐聯9場比賽只失1球，防守穩健下，贏波合理。

今季改賽制後，16強的戲碼不如以往。過往不可能賓菲加、飛燕諾和燕豪芬等球隊同時殺入16強，但今屆不少三線球隊出線，反而強隊折戟，比賽的激烈程度，大打折扣。

例如阿仙奴作客大勝燕豪芬，過往在16強怎會出現如此的情況？

而且對於強隊來說，新賽制下8場要博到最後一輪才能確保出線機會，甚至要踢附加賽，無疑是增加了額外負擔。

新賽制無論對比賽觀賞性，抑或是對球隊輪換的要求都相當高，加上賽程拉長，以往在3月早已進入8強，但現時才開始16強首回合，對於球隊的體能負擔造成大影響，賽事又怎會精彩？

以往16強需要抽籤，不但令球隊不能走線，更有機會製造強強對碰。現在一早已知晉級後對那些球隊，至於是否好事，仍有待觀察。

改動賽制，不過是為了更多的轉播收入，在分組賽階段製造更多強強對壘的比賽，吸引觀眾，但就加重了球隊和球員的負擔，到底是好事壞事，今季過後自有分曉。

本週焦點

曼聯主場迎戰阿仙奴是重頭戲。

前者在週中歐霸強陣出擊，但最終被皇家蘇斯達逼和；後者同樣在歐聯出力出擊，打破燕豪芬。

今場分野不是實力，而是體力。兩隊都是出力出擊，但阿仙奴在下半場48分鐘已經大幅領先5:1，竟然不換人，等到71分鐘才第一次換人；而中場核心奧迪加特和懷斯，又踢足全場，這是什麼戰術安排。體力消耗太大，加上舟車勞頓，這個周日還有一場作客曼聯大戰，涉及是否仍有力追貼利物浦，不讓主力休息，表現必然大打折扣。

曼聯雖然都是強鎮，但艾摩廉並沒有要求球隊博盡，所以領先一球之後只是控制場面，如果不是輸罰球，曼聯未必和波。

兩隊主力體力上的差距，而且強強對話一般都踢高一線，紅魔今場應該可以成功搶分；阿仙奴主力已經有疲態，加上輪換不足，今場和波已經是最理想結局。

唯一對曼聯不利的，是近7個主場5次輸波，主場優勢不算大，兩場勝仗只是擊敗修咸頓和葉士域治，因此今場作客的阿仙奴並非沒有機會搶分。

另一場諾定咸森林迎戰曼城，以球員質素來說，當然是曼城更好，但現時曼城仍在低谷，加上新老戰將交替階段，哥迪奧拿旨在練兵，所以今場未必可以擊敗諾定咸。

今季的諾定咸的確有驚喜，而且主場表現有保證，為了爭歐聯席位，今場必然博盡，其反擊快、速率高，會對曼城後防造成一定困擾，即使未必全取三分，但相信都會有分落袋。

翻查往績，諾定咸最近9次鬥曼城，只錄得2和7負的成績，最近3場對賽更是全敗兼無波入，今場能否打破困境，要看紐奴板斧！