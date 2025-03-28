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28/03/2025

褪色足總杯！維拉可大勝，曼城過關難；森林續強勢、 富咸應晉級

#諾定咸森林 #阿士東維拉 #曼聯 #白禮頓 #車路士 #利物浦 #足球 #曼城 #般尼茅夫 #阿仙奴 #傑斯
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    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　國際賽後，聯賽杯賽回歸，本週上演的英足總杯8強賽事，牌面不強，真的可以用看之無味，棄又可惜形容。唯一強隊只餘下曼城，但係今屆曼城狀態不好，能否過到般尼茅夫一關，也是說不準。

 

　　今屆的足總杯8強，稱呼之為褪色賽事也絕不為過。英格蘭足總杯曾經是港人認識英格蘭足球的唯一渠道，過往沒有聯賽直播，高水平的海外賽事，就看足總杯。

 

香港球迷記憶中最經典的足總杯比賽，當屬1999年曼聯三冠王的第一關——足總杯。紅魔首先在4強與阿仙奴相遇，首回合賽和，次回合再次在溫布萊球場對碰，結果憑傑斯一次長途奔襲入波擊敗阿仙奴，殺入決賽之後再打敗紐卡素，最終先奪一冠。

 

　　而足總杯也一直被稱為爆冷溫床，全因過往強隊在淘汰賽階段一向不太重視，只派二線兵，甚至青年軍參賽，因此讓中下游球隊有機可乘，成功淘汰強隊。

 

　　話雖如此，但往往踢到4強，餘下的都是豪門，進入決賽的，幾乎都是強隊。之前10屆的足總杯冠軍，除了2020-21賽季是李斯特城封王之外，其餘捧杯的都是曼聯、曼城、阿仙奴、利物浦和車路士。

 

　　但看看今屆足總杯8強，對賽組合卻是讓人失望，除去曼城，稍有實力的只剩阿士東維拉；即使有白禮頓和諾定咸森林，但這兩隊一向都是中游份子，不足以影響大局。

 

　　包括阿仙奴、利物浦、曼聯和車路士都早已出局，最大的原因還是賽事太過頻密，令強度跌消耗太大，未能應付多線作戰。

 

　　之前已經講過，上屆歐國盃決賽周賽程拉長，加上今屆歐洲賽事改制，令強隊需要放更多資源爭出線、甚至國際賽越加頻密，令球員獲徵召的情況更多，也大大影響球員的體力和狀態，耐力和意志。

 

前曼城球員丹尼路接受訪問，表示曼城今屆失準失分正常，畢竟大部分主力已經33、34歲，他們的高峰期已經維持了8至10年，現在跌watt是意料中事，這已經不是體能的問題，而是心理疲憊，他們的心理壓力太大，失去保持高度集中的精神。

 

　　中下游球隊一來賽事較少，沒強隊般頻密，加上近年中下游球隊的實力不斷提高，絕不能小窺。

 

　　今屆8強中，富咸與水晶宮實力相近，勝負難料；白禮頓和諾定咸森林，因為前者有主場優勢，看高一線；而維拉作客普雷斯頓，實力差距大，加上艾馬利是杯賽專家，相信可以大勝；最後一場則是曼城作客般尼茅夫，以前者今季的狀態，而聯賽首循環同樣作客不敵般尼茅夫，今場有可能重蹈覆轍。

 

維拉有3位球員，包括摩根羅渣士、干沙和華舒福，在剛過去的國際賽，正選代表英格蘭出戰，是自2009年對西班牙之後再有如此情況；維拉今季看似跌watt，但歐聯殺入8強，聯賽也只是相差第四的車路士4分，如今杯賽也有望爭標，因此絕對是有收穫的一年。

 

　　姑勿論哪一隊最終出線，唯一可以肯定的，就是今季足總杯8強牌面不算精彩，加上賽事頻密，影響球員發揮，成為褪色杯賽，實在可惜。

 

 

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