創英超紀錄，華迪成傳奇；利物浦封王，車仔取勝難

從業餘球員到神射手，從下游球隊對英超冠軍，華迪和李斯特城的成功故事，大家都聽過。

但故事背後，李斯特城對華迪慧眼識英雄，而華迪對李斯特城亦有情有義，比賽事本身更讓人扣人心弦。

華迪對李斯特城的貢獻有多大？

效力13年，上陣496場，攻入198球，平均2.5場就攻入一球。

奪得過2015/16球季英超冠軍、2021年的足總杯冠軍，以及2021年的社區盾，前兩者是英格蘭球壇最重要的錦標，很多球員都不曾擁有。

而在贏得英超冠軍的季度，華迪攻入24個入球，協助球隊爆冷封王的同時，自己當選英超最佳球員及英格蘭足球先生。

一圖看清華迪的逆襲之路，2005年的華迪，還是一個工廠工人，但其後先後捧起英超冠軍、神射手、足總杯冠軍，他可說是經歷了一個球員夢寐以求的事。

華迪還有3個神奇紀錄由他所保持：

1、在2019/20賽季，攻入23球，獲得金靴獎，當年他33歲，是年紀最大的神射手得主。

2、在奪得英超冠軍的2015/16球季中，連續11場有波入，打破曼聯名宿雲尼斯達羅連續10場入波紀錄。

3、他屬於大器晚成球員，以30歲後效力英超球員計算，至今攻入109球，是這個年齡段最多的球員。

華迪不但在球隊表現出色，在國家隊同樣有貢獻，26次代表英格蘭出賽，攻入7球，為英格蘭在2016歐國盃及2018世界盃披甲，曾打入世界盃4強。

其實在華迪帶隊獲得英超冠軍之後，獲得不少強隊招手，包括阿仙奴，但華迪最終選擇留隊，不離不棄；也幸好他沒有離開，否則也不會有今日的傳奇。

華迪如果去了阿仙奴，會不會更上一層樓？估計不會，因為華迪的踢法，無論在雲加或者之後的任何一位領隊的戰術中，未必會有用武之地，他只會淪為一個普通球員。

而阿仙奴買不到他，也確實成為之後10年之憾，因為此後10年，槍手根本買不到一個有質素的正前鋒！

華迪和李斯特城，一個當年身價只值100萬鎊業餘球員，在一個從不被看好的下游球隊中發熱發亮，更成功帶球隊奪冠，既是英雄造時勢，也是時勢造就了這個英雄。

效力13年，對於一個現代球員來說，是很難能可貴的一件事。華迪離開李斯特城，不但是傳奇落幕，更是足球場上的一個無法複製的經典。

已經38歲的華迪還未肯退下來，有傳他收到來自美職和沙特聯賽的邀請，但華迪希望留在英超，如今最有可能羅致他的，是狼隊，因為後者的前鋒根夏或會加盟曼聯，狼隊希望華迪能填補空缺。

本週焦點

利物浦封王後作客車路士，到底利物浦會不會放軟手腳？這影響到前四爭奪戰。

史諾帶隊首季有驚喜，雖然意外失落聯賽杯，以及在大好形勢下歐聯出局，但英超奪標已經是一個很大的成就。

史諾在上周比賽完場後，帶領球迷一同歌頌高普，感謝這位前主帥為球隊打下的根基和功勞，更在賽後訪問中多次提及高普建立的精神和文化，是今季奪冠的重要因素。前人種樹，後人乘涼，史諾不忘上任主帥，確實值得尊敬。

車路士現時排第五，比前列球隊少踢1至2場，如果搶分成功，就能確保前四位置，下季踢歐聯。今場必然出盡全力，不過球員年輕，有衝勁無章法，能否全取3分還看利物浦的狀態。