國米破巴塞，贏在韌力；巴黎挫槍手，戰術致勝

歐聯四強，塵埃落定。英超和西甲今屆都沒有球隊闖入決賽，巴黎聖日耳門和國際米蘭的決賽戲碼，可能並不太吸引，但他們成功的背後，是實用足球的崛起。

由此，是否證明豪門足球走下坡？

國米擊敗巴塞其實並非僥倖，上一輪打敗拜仁，就已經展現了強勁韌力。

從小組賽中失球最少，到四強反勝巴塞，國米的團隊足球踢法，多點開花，令擁有多個球星的豪門無所適從。

不但沒有星味，國米的球員也並不年輕，而且部分更是別人的棄將，例如米希達恩、門將森莫、前鋒杜林，大踢爭氣波。

那邊廂的巴黎聖日耳門，同樣失去了最重要的球星麥巴比，但無阻其殺入決賽，全因戰術執行到位。

現時聖日耳門的陣容，少了星味，多了工兵型球員，例如法比安雷斯、尼維斯等，都是名不見經傳的球員。

聖日耳門的前鋒線以往有麥巴比、美斯和尼馬這種級數，如今只有艾度、巴拉高、迪比利等等，但偏偏貫徹到戰術需求，交到功課。

不敵對手出局的巴塞和阿仙奴，都有一班天才橫溢的年輕球員，但偏偏輸波而回，並非球員不濟，而是領隊佈局失誤。

巴塞明明在比賽末段已經反勝3:2，但領隊費歷克沒有要求球員全面退守，反而任由球員繼續進攻，結果被追和的一球，就是後防不夠人所致，給對手追平，埋下加時輸波伏筆。

而阿仙奴則因為領隊阿迪達不懂取捨，在英超不留力，導致球員疲態畢露，最終在次回合開波不久就失守，輸波是咎由自取。

雖然在英超賽事留力，不一定代表歐聯贏波，但起碼能夠有機會奮力一戰。槍手無緣決賽，阿迪達需要負上責任。

阿仙奴輸波，不能不說聖日耳門的門將當拿隆馬兩回合都表現出色，救出不少必入球；相反槍手門將拉耶，所失的幾球，都與其身高和手法不正宗有關。

國米和聖日耳門用最實際踢法，殺入決賽，雖然觀賞性未必很高，但從戰術和佈局來看，兩隊的領隊都有自己一套方法，為現代足球帶來新動力。

本週焦點

紐卡素主場有力擊敗車路士。

車路士昨晚出戰歐協聯，雖然車路士球員選擇多，但球員體力上有一定影響。

具有主場優勢的紐卡素，雖然近況一般，但今場是爭奪歐聯席位的6分波賽事，必然博盡，坐和望贏。

德甲拜仁提早封王，哈利簡尼終於一嘗冠軍滋味；過往7次殺入決賽都無功而還，今次在拜仁成功封王，是對勤奮的他最好的回報。

甘賓尼首次帶領豪門就奪冠，雖然不少人認為他有運，但他改變戰術踢法，加上增兵得宜，讓拜仁重拾霸氣，並非每個領隊都做得到。

未能帶領利華古遜衛冕的沙比阿朗素，相信會重返皇馬接替安察洛堤；阿朗素的戰術和踢法非常適合皇馬，有望帶領皇馬復甦。