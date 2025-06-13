天才球員必然成功？態度才是成功關鍵！

但對於一隊沉淪的豪門來說，有甚麼比先管好曼聯這班少爺兵的態度重要？

足球場上，天才球員比比皆是，但為何真正成功者卻是寥寥數人？

話說曼聯賽季早早結束，便開始亞洲之行。雖說表演賽對一隊球隊非常重要，賺錢營運也是足球的其中一部分，而且可以團結粉絲，令他們對球隊更忠誠。

但對於一隊沉淪的豪門來說，有甚麼比先管好曼聯這班少爺兵的態度重要？

亞洲之行，曼聯球員不但沒有讓球迷稱心滿意，部分球員更面對傳媒和球迷造出不雅粗俗的手勢動作，莫非這就是球迷付款追星應有的回報？

一班曼聯球員，當中不乏有天賦的人，但不論是球會現時的氛圍，還是領隊的功力，都不足以扭轉他們年少成名目中無人的態度，致使他們連代表豪門的身分都不曾秉持。天才的殞落，往往就是從這些小節開始。

踢不出成績，固然失敗，但連應該的職業態度都缺乏，就是失敗中的失敗。

當球迷讚嘆C朗踢到40歲，仍是場場博盡，而且技術絲毫沒有退步，卻鮮有人記得他背後努力訓練、飲食自律的生活。

當球迷拜服於美斯過關斬將、精妙絕倫的球技時，卻沒有人記得他年少患有侏儒症，靠著自己無比努力和決心，才能繼續在球場上奔跑、一路發光發熱。

C朗和美斯的對碰，不止在於他們的足球技術，更多是他們對足球的熱愛和執著。在他們身上，我們看到追求勝利的渴望，更看到為追求勝利，而甘心付出的汗水和努力。

C朗和美斯或許都是天才，但在起點，他們並不比其他有天賦的球員優勝太多。他們能夠站在球壇之顛，完全是他們對這項運動的熱誠，還有一份職業態度。

剛離開皇馬的摩迪，與C朗和美斯是同時期的人，要賺錢早已賺夠，要榮譽，在皇馬的5個歐聯冠軍，放眼球壇也是無人能及；但為何偏偏他之前寧願減薪做後備，都希望留在皇馬？

全因他對足球的熱愛。

義大利名將保方當年踢到四十多歲，仍不願離開球場，全因一股對足球的感情；西班牙恩尼斯達奔走多隊仍堅持踢波，也是為了一份執著。很多球員踢波並非為錢，而是他們喜歡踢波的過程，更享受比賽帶來的挑戰。

以他們的名氣和水平，到任何球員都有一席之地；甚至到新興聯賽掘金，他們所賺的甚至會比現時多更多。

何以他們會繼續尋找真正比賽的機會，而非一個憂鬱的退休生活？

希望繼續出戰頂級水平的比賽，是所有熱愛足球的球員的渴望，摩迪如是，剛離開曼城迪布尼也如是。

在剛進行的世界盃外圍賽分組賽中，比利時早就上半場中段領先3:0，卻接連犯錯之下半場70分鐘給追和三比三，眼看和局完場之際，比利時在右路進攻，一個傳中地波球，劃過禁區至左邊小禁區，迪布尼在底線前斜射撞入，結果取得重要勝仗。

當時是88分鐘。這裏想說明的是一個30多歲的球員，已經贏盡所有，在國家隊比賽，即使已在季尾，仍然到搏盡。如果球隊保持2至3球優勢，他早已在70分鐘左右給替換場邊休息。

但球隊給追平之後，33歲的他仍然有能力谷盡衝入小禁區，一個他不經常出現的位置，射入絕殺一球。除了他心裏面點燃的足球熱情外，他每分鐘都付出所有，正正是他成功關鍵。

迪布尼的態度值得所有人學習。

再看看同為天才的尼馬、巴爾、夏薩特，他們哪一個不是曾經獨當一面、足夠稱霸一方的頂尖球員？他們哪一個不是證明過自己有球王的身價？可惜他們不夠堅定，對勝利、對足球、對熱情都不夠執著，簡單來說，足球對於他們來說這是工作，不是全部，所以他們的成就遠不及C朗和美斯。

有天賦者未能兌現固然可惜，但我們更應該讚賞天賦不高，但努力不懈的球員。例如阿仙奴的懷斯，他並不算天才，但他勤奮、努力，苦練罰球、角球，每次落場都全場飛奔，這種精神，正體現了對自己職業的尊重。

碧咸曾經被不少球迷笑說只是因為長得帥所以才受歡迎。但大家又是否知道碧咸在少年時期的艱辛訓練，在爸爸的督促下，每天除了正常訓練外，還額外練射進100個罰球才能回家？而且一定要射中龍門左右兩邊上下兩角位置才算數。

不經一番寒徹骨，哪有撲鼻梅花香？

成功沒有捷徑，現代社會太多誘惑？球員即使嶄露頭角，周薪已經3、5萬鎊，如何學習謙卑、如何抗拒誘惑？如果不是真心熱愛這個運動，恐怕根本不能堅持下去。

華舒福算是稍有名氣的球員，但又未至於頂尖水平；雖說外借維拉有好表現，但並沒有完全兌現他的天賦。只要看看他的私生活，與未婚妻分開後，幾乎每個數週換一個女伴，這樣的生活，怎會讓他步向成功？當知道他20出頭時，曼聯已急急和他改簽長約，周薪25萬鎊時，相信大家都明白之後發生的事了。

有人認為勤奮比能力重要，也有說天賦比勤奮更重要，其實態度才是關鍵。

C朗、美斯和迪布尼他們之所以成功，並不是因為他們的天賦比其他人更高，而是他們相信，在足球路上，沒有比人更高的山，沒有比腳更長的路。