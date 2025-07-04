利記曼城車仔，增兵快需磨合；紐卡素慢半拍，難爭標僅攪局

轉會窗開啟後，英超利物浦和曼城均已經連環出手掃貨；但買人從來不是關鍵，關鍵是買對人，以及用對人。

雖然去年贏得英超冠軍，但利物浦仍沒停步，包括動用過億資金收購德國利華古遜新星華迪斯，都是希望可以長期做好工作。

英超昨日傳來噩耗，利物浦前鋒祖達不幸發生交通意外離世。調查初步發現，原來祖達正準備開車到碼頭趕船返回英國歸隊。為何不坐飛機？全因他做過心胸氣管手術，醫生不建議他坐飛機，所以只能選擇駕車或者坐交通工具。

本身利物浦的班底都強勁，如今增兵之後令實力再度提升，尤其中前場的進攻能力。

不過，隨著阿諾離開，雲迪卡年紀漸大，利物浦的防線急需補強，但除了費林邦填補右閘的空缺之外，未見其他有實力的補強。尤其中堅位置，連小將昆沙都賣走之後，能肯進入輪換陣容的球員就更少了。

史諾的輪換思維和戰術穩定性，才是利物浦今季能否四線作戰的關鍵。

利物浦除了球員補強，更找來荷蘭名將雲邦荷斯擔任史諾副手，這對衛冕冠軍來說更重要，因為雲邦荷斯在其他聯賽的執教經驗豐富，讓利物浦的戰術更出色。

至於曼城同樣出手迅速，中場和後衛都已經補強，不過幾個新球員當中，只有艾洛里有英超經驗，其餘球員還需要時間適應，不但是英超的節奏，還有哥迪奧拿的戰術思維。

不過，曼城需要的防中替補人選，加上左右兩翼的新兵，似乎仍未有著落；尤其防中洛迪重傷之後的狀態能恢復多少、格列殊的表現又令人難以滿意；都值得哥迪奧拿更多的思考。

買得到和買的好，是完全兩回事。畢竟當年哥迪奧拿接手的時候，已經有一個基本班底，不少球員都甚有質素；如今則幾乎是重建一套新陣容，曼城要重返巔峰，還需2-3年時間。

世界冠軍球會杯期間，曼城暴露一個問題，就是右閘的表現成為大漏洞。其實這個問題上季已經出現，卡爾獲加大跌Watt，小將Lewis身型單薄，如果曼城在轉會期間不能解決，恐怕來季會成為各路對手挑戰範圍。

增兵動作快的，同樣有車路士。前鋒戴立之外，還有幾位小將加入，對於球隊來說，有新球員加入當然是有新衝擊，但新球員是否可以起到作用，就另當別論。

車路士的問題，從來不是不夠人，而是人太多；到底用哪個球員、如何用、用得好與不好，都是領隊的決定更關鍵。一隊的人數超過30人，有質素的球員不在少數，但馬列斯卡的戰術到底是如何一套模式？上賽季的車路士比賽仍是海鮮波，厲害的時候遇神殺神，差勁的時候連榜尾球隊都可以輸。

心理質素建設，是車路士今季重要的課題。

車路士羅致的另一前鋒祖奧柏度，過往替白禮頓上陣70場，攻入30球，平均約兩場攻入一球，有望成為另一個攻堅的選擇，有他和戴立兩個新前鋒，車路士的火力有望更穩定。

反觀同樣是有龐大資源支持的紐卡素，不但出手慢，甚至連心儀目標都沒有傳出，到底管理層是打算用一個逐步建隊的方向去做，還是對球隊的支持有限？

實話實說，在艾迪賀維的治下，紐卡素能夠捧起聯賽杯，甚至近年都能衝擊歐聯席位，已經算是有交待。畢竟艾迪賀維的執教水平並非頂尖，當初他入主紐卡素，我們已經講過這可能只是權宜之計，三年過後，如果紐卡素希望再進一步，買人之前，恐怕應該先換帥。

紐卡素的建隊方針，恐怕只有紐卡素管理層才最清楚；但在英超如此激烈的競爭下，如果不及早準備，難免會產生危機，看看上季的曼聯和熱刺就清楚不過了。

紐卡素其中一個目標是曼聯的艾蘭加，此子上季雖然有6個入球和11個助攻，但並非紐卡素最需要的球員；紐卡素缺乏的，是一個串聯攻勢的派牌角色，不是工兵球員。上季經常久攻不下，就是缺乏一個能有神來之筆的天才球員。

從過去10年的轉會窗數據，就可窺見英超的競爭有多激烈；即使部分升班馬，一口氣買入多個球員，還是最終降班收場。英超考驗的，不是球員多寡，而是領隊和管理層如何在資源分佈得宜下，踢出最佳成績。