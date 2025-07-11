世冠盃決賽，聖日耳門破車仔；阿仙奴增兵，不買中鋒難衝冠

世冠盃的踢到決賽，對碰居然是巴黎聖日耳門對車路士，相信球迷都未必有想過這個決賽戲碼。

兩隊都不是特別被看好的隊伍，過關斬將相遇決賽，是運氣還是實力？抑或是領隊調度得宜？

聖日耳門4球大勝皇馬，絕對出乎大家意料，但作為新科歐聯冠軍，不論氣勢和鬥志，都在皇馬之上，贏波不足為奇。

麥巴比真的落寞，輸了西甲、輸了歐聯，甚至連世冠盃都無緣，而且後兩者都是輸在前球會身上，看來這個欠運的，不是球會而是他。

至於車路士，一方面是抽籤運氣好，一方面是馬列斯卡今夏買人後，開始找到一套贏波的陣容，尤其前鋒線找到有經驗的球員加盟，讓進攻更流暢。

決賽兩隊相遇，相信聖日耳門在技術和氣勢上都更勝一籌。

安歷基和馬列斯卡，一個成功讓聖日耳門脫胎換骨，一個成功令車路士逐步回勇，全憑自己的一套戰術思維，即使不如皇馬、拜仁和巴塞這種傳統豪門根基深厚，同樣可以殺出重圍。

安歷基並非將巴塞的一套複製到聖日耳門，而是用一個多人輪換的模式，配合人人都踢到的快速轉換戰術，讓聖日耳門煥然一新。

領隊能力和買人補強左右大局，反觀在英超連續3年獲得亞軍的阿仙奴，今個夏天的轉會未算積極，只是小修小補，來年還能爭冠？恐怕難了。

槍手有三個問題，其一是欠缺一個正宗的射手。但球隊至今仍猶豫不決，未能增兵加強功力，錯失開季前的集訓。

第二個是正選和後備的實力分野太明顯，導致每當正選球員缺陣，或者需要換上後備球員的時候，槍手的實力都大打折扣。

蘇比文迪加盟，可以減輕奧迪加特和懷斯的壓力，前者有能力控制節奏，有可以作為後防屏障，令後兩者可以更多時間投入進攻。

最後是領隊的調度能力，和對戰術的理解，是令球隊能否應對不同的對手；在英超，存在不同的風格的球隊，阿迪達的踢法，乃至臨場換人等，都未必讓槍手能一直保持競爭力。

阿仙奴在雲加之後，這幾年可以算得上是最有冠軍希望的，結果最終未能還是重奪冠軍，今人惋惜。

一鼓作氣、再而衰、三而竭，三年衝冠失敗過後，阿迪達是否適合長遠帶隊，要待球會思考了。