豪花2億買人，前中後三線補強；阿仙奴增深度，衝冠還看阿迪達

一眾足球迷非常關注的北倫敦打吡，在啟德體育園主場館圓滿結束，阿仙奴最終1球不敵熱刺。

雖然是友賽，大家都絕無欺場，但賽果對於今夏大手增兵的槍手來說，似乎不及預期，是否預示來季仍是無力爭標？

以過往幾年的阿仙奴買人的標準來衡量，今個夏窗的收購，絕對是前所未有的進取。

前中後三線，前鋒有穿上14號傳奇號碼的約基利斯加盟、中場一口氣羅致來自車路士的翼鋒馬度亞基、皇家蘇斯達的防中蘇比文迪和賓福特的中場洛加特、從華倫西亞買入中堅莫斯基拉，連門將都多了一位水平屬於一級的卡帕。

除了新兵，青訓球員也是今季的看點。15歲小將杜文表現出色，盤扭、突破、傳球，甚至射門都有不俗潛力，而且並不貪功，如果今季有機會在一隊上陣，並不意外。

6個新球員，而且遍佈不同位置，對阿仙奴來說，絕對是豪賭，而且花費2億元增兵，證明槍手目標明確，勢要有杯落袋。

數量當然客觀，增兵完成後，幾乎每個位置都有兩個或以上的具備實力的球員可以勝任；更重要是輪換機會多了，相對球員受傷和跌watt的機會就更低。

對阿仙奴來說，絕對是好事。

除了已經收購的球員，阿仙奴的目標還有水晶宮的艾斯（Eze），據報作價6000萬英鎊，而此子少年時期首間球會就是阿仙奴，不過13歲被放走之後就遊走多間倫敦球會，上季在水晶宮，上陣43場，攻入14球，貢獻11個助攻，在足總杯決賽一箭定江山，擊敗曼城奪冠。

但數量多不代表質素好。幾個新兵，卡帕有英超經驗，也曾經證明自己，但這幾年鮮有進步，要爭正選也有一定難度。

有英超經驗的洛加特，有身高和噸位，不過技術和速度稍慢；馬度亞基盤扭出色，不過射術和傳球意識並不理想；最有質素的蘇比文迪，仍需要時間適應。

至於中堅莫斯基拉，有潛力夠年輕，不過尚待磨練。

最為人觸目的，當然是渴望已久的中鋒約基利斯，據說射門觸角了得、速度和技術都出色。不過，始終只是效力小球會，能否證明自己要些時間。

新中堅莫斯基拉（Mosquera）相信球迷並不熟悉，此子年僅21歲，但從熱身賽觀察所見，表現沉穩，有身高高速度，不過略為偏瘦，在英超講求體力化的踢法下，可能需要適應；但其補位和傳球視野都不錯，作為沙列巴及馬加希斯的替補，及格有餘。

人是買了，雖然未必是最頂級，但阿迪達已經再無藉口。

主觀因素上，作為阿仙奴的球迷，當然希望槍手可以登頂成功。人腳多了，對球隊輪換，四線作戰的安排，甚至臨場應變，理論上都是更充裕。

不過，球員質素始終未係頂級，最有料的一個已經算是蘇比文迪，但也智能算是，要如何激發球員的鬥志和技術，就考驗阿迪達了。

同時，客觀因素上，其他球隊的實力同樣有增無減。加上傷病和賽程等因素，都會影響球隊爭勝的機會。

拉耶和卡帕各擅勝場，一個反應快身手靈活、一個身高手長專救高波，如果兩者合體，將會是一個頂級門將；但兩人都有相同問題，作為西班牙門將，救波手法都不正宗，因此往往在某些看似最容易撲救的射門，卻最容易失波。

阿迪達在過去幾年一直讓阿仙奴維持競爭力，但連續3年亞軍，對球會的信心確實有所打擊，每次都功虧一簣，也證明了阿迪達可能未必是最頂級的領隊。今年會否是爭冠窗口關上前的最後機會？我們且邊走邊看。