曼市打吡褪色︰阿摩謙未夠班，曼聯等運到；哥帥戰術迷失，曼城未反彈

諾定咸森林紐奴成為今屆英超第一個被炒得領隊，只帶了3場比賽就「失業」，最令人意外的，被辭退的原因竟非戰績而是爭寵，令人費解。

更令人費解的，是利華古遜請了前曼聯領隊坦格執教不夠3個月，甚至連3場聯賽都未過就換帥。

連同被比錫達斯辭退的蘇斯克查和被費倫巴治炒魷的摩連奴，4日內一共有3位前曼聯領隊被炒。

坦格在7月正式上任，賺了兩個月的薪水，加上被炒違約金，合共可以獲得600萬歐元；既沒有做到任何貢獻、也達不到任何目標，簡直有如摩連奴翻版，如果還有球隊願意請他出任領隊，才是真正讓人意外。

以前曾經講過，換領隊是改變戰績的最快捷方式；但僅僅3場換領隊，恐怕已經不是戰績問題。

紐奴的問題，是自大。

上季一度長期佔據前三，但去到季尾乏力，最終排名第七。但紐奴卻自以為地位牢不可破，辜負老闆的信任。

他認為球會不尊重他，之前一季他和老闆直接溝通，現在卻要和新請回來的體育總監伊度溝通，他不高興。他高調批評球會，說球員不足，到球會一口氣簽了幾個球員回來，他又不滿意。

最大問題是他把和球會的矛盾公開，既解決不了問題，亦打擊了球員士氣。他這性格是否似曾相識？

摩連奴如是，現時曼聯領隊阿摩謙如是。是巧合？還是其它⋯⋯

與民族性有沒有關係？

民族性的確很影響個人性格，例如過往一直成功的哥迪奧拿、安歷基、安察洛堤、高普、迪甘斯等等，都是來自大國，他們有那個氣度，對於球員的包容，對於對手的尊重，都是他們成功的因素。

三人來自葡萄牙，這個曾經是大航海霸主的民族，但國家土地面積小，最終也沒有什麼雄圖偉業做了出來。有一句諺語形容這個名族就是：Tiny Man, Huge Ego.

太過自大、盲目自信，令自己陷入困境。從民族性來看，無論坦格、蘇斯克查，都是來自小國，這種防衛式的性格，造成他們不肯面對現實、與媒體關係緊張。

成功領隊，不是單純靠戰績。

高普絕對不是捧杯最多的領隊，但不少球員視他為父親，因為他讓球員成長；安察洛堤遊走多國都能成功，全因他與球員能和諧共處。

人性化的管理，對教練團、球員，都是成功的基石。

本週焦點

曼市上演褪色大戰，兩隊開季至今都讓人失望，今場雙方都會搶分，但恐怕兩隊都要失分。

門聯放走門將奧拿拿，比利時門將拿文斯有機會成為正選門將，此子質素如何有待考證。不過，曼聯的問題，並非只有門將，阿摩謙竟然將30多歲的卡斯米路設定為中場核心，實在令人難以理解。

曼聯上場如果不是靠對手般尼前鋒於80多分鐘，在禁區附近拉人搏得12碼，可能未必可以贏波。加了三個前鋒，也不見得紅魔有何變化。

阿摩謙的343踢法，至今還只是紙上談兵。今場打吡應該會保持爭勝心，但是否有分落袋，還看三位前鋒表現。

曼城有主場之利，理應睇高一線，加上上兩場都失分，球員求勝決心更大。有波入是合理的，但不失球難度就更高，如果久攻不下，曼城恐怕未必能主場取勝。

當拿隆馬的加盟，是轉會窗結束前，曼城最有價值的一個簽約。當艾達臣一心求去，哥迪奧拿是不會留的，上場也證明年輕門將查福特未成氣候，如今簽入一個世界級門將，起碼防守重拾正軌。

阿仙奴則主場迎戰換帥的諾定咸森林。後者青了前熱刺領隊普斯迪高路執教，但恐怕首場領隊和球員都要磨合，失分機會大，槍手如果把握好，應該大勝一場。