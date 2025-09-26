  • 報價
26/09/2025

阿仙奴高一班，強攻紐卡素；水晶宮防守佳，博和利物浦

  主教練

    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　上星期認為阿仙奴在主場應該有較高勝算，殊不知，不但失分，更險些3分全失。

 

　　球迷都應該不會想到，曼城竟然放棄一貫踢法，改泊大巴，幾乎成功作客搶到一勝。

 

 

　　夏蘭特不但在聯賽入球不斷，在歐聯也創了最快入到50球的記錄，僅僅用了49場。不過，他還年輕，比賽中經常失機，證明他的射術還待改進，不算完美。

 

　　曼城在今季前4場比賽控球率均在 58%至65%之間，是典型哥迪奧拉作風。

 

　　但對阿仙奴一戰，僅33%控球率，創哥帥執教以來最低紀錄，顯示戰術調整。

 

　　背後的原因，有兩個。

 

　　一是去年曼城作客酋長球場，慘敗5:1，哥迪奧拿希望今年穩打穩紮；二是今季防守不穩，尤其面對白禮頓和熱刺都有失波，所以不敢強攻阿仙奴。

 

　　只是哥帥未必會想到9分鐘就入波，後面寧願以守代攻，博另一入球機會。

 

 

　　上圖可見，曼城上場的攻勢集中在右路，因為阿仙奴左閘卡拉菲奧利助攻多，後防空位多，所以曼城集中攻搶手左路；反而阿仙奴攻勢平均，三線都大約30%的進攻，好處是平均，不好是被對手看通。

 

　　阿仙奴雖然失分，但球迷仍見到阿迪達的臨場變陣有進步。

 

　　開波的時候，槍手踢433，但到了半場後，阿迪達知道要反擊就要變，陣式變了352。這種進取方式，是去年沒有的。

 

　　而且換入艾斯和馬天尼利，針對上半場創造力不足，以及看準曼城後方體力下降，證明阿迪達在換人的意識。

 

 

　　阿迪達雖然換人有改變，但排陣仍是保守。三人中場，用蘇比文迪、美連奴加上懷斯，三人都是防中出身，加上分工不清，導致中場創造力不足，所以上半場只能靠兩邊突擊，但沙卡剛傷愈，托沙又要兼顧防守，所以上半場搶手的進攻都是不到肉。

 

　　不過，曼城的戰術變化，或者不止是哥帥的轉變，而是整個英超戰術體系的變化。

 

　　根據英超官網的分析，本季英超平均每場比賽出現3.03次俗稱手榴彈戰術的長界外球（投擲至少 20米並進入對方禁區），是過去10年最高紀錄，遠高於2020/21賽季的0.89次。

 

　　本賽季甚至已有14個入波來自長界外球，創歷史新高。

 

　　另一個特點是門將長傳（（Long Goal-Kicks，即是32 米以上）比例上升至51.9%，打破過去10年逐年下降的趨勢。

 

　　不少球隊選擇直接將球送至前場，減少在後場短傳被高位逼搶的風險。這也是因應過去10年，英超更多球隊改踢壓迫真是的一個戰術改變。

 

　　更重要的一點，是球隊進攻更直接和迅速，包括傳波次數減少，戰術性的角球和死球正逐步增加。

 

　　從球隊的踢法改變，例如曼城都要在強強對話改踢防守，到整體戰術從傳控走向快攻；要說翻天覆地的變化，言之尚早，但足球從來不是一成不變，波士圓的，戰術和踢法何嘗不是，更何況戰果才是關鍵。

 

本週焦點

 

　　紐卡素主場迎戰阿仙奴，論陣容深度，槍手佔優，但紐卡素有主場之利，不能小看。

 

　　主場的紐卡素近36個主場聯賽僅輸7場。而且在低位防守與定位球防守上表現出色，正好針對阿仙奴近年的強項。

 

 

　　紐卡素在伊沙克離隊後，未能補充進攻火力，近3場比賽均未能攻入2球以上，沒有保險球，也是紐卡素失分的主因。

 

　　至於阿仙奴作客，近15場客場比賽不敗率達80%，起碼保證有分落袋；而且紐卡素的防守不如曼城穩健，槍手如果把握能力足夠，理應贏波。

 

　　另一場，今季英超僅餘的兩隊不敗球隊碰頭。

 

　　主場的水晶宮，本季英超僅失2球，防守出色，加上今季平均每場進攻轉換成功率達35%，反擊有效威脅利物浦的防線。

 

　　而利物浦今季平均控球率63%，場均射門13次，4次中龍；而且伊沙克、伊基迪基輪流入波，只要表現穩定，應該三分在望。

 

 

　　從上表可見，利物浦和水晶宮均在今季英超仍保不敗，但兩隊場均控球率剛剛相反，利物浦63%，水晶宮37%，而水晶宮射門次數其實也不少9次射門已經攻入6個波，場均入超過1個，而利物浦防線不穩，今場應該大家都有波入。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

